Marzec w Katowicach zaskakuje. Czy pogoda oszczędzi nas od deszczu 12.03.2026?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-12 6:14

Mieszkańcy Katowic, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Czwartek, 12 marca 2026 roku, przyniesie zmienne nastroje w pogodzie – od wczesnego słońca po popołudniowy deszcz. Czy zdołamy uniknąć kałuż, czy raczej warto mieć parasol w pogotowiu? Sprawdźmy, co czeka nas w sercu Śląska.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Pogoda w Katowicach 12 marca

Dziś, 12 marca 2026 roku, Katowice obudziły się pod błękitnym niebem, co dla wielu było miłą odmianą po ostatnich kaprysach aury. Poranek przywitał nas pięcioma stopniami Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą, bo trzema stopniami, co zachęcało do wczesnego wyjścia z domu.

Niestety, sielanka nie potrwa zbyt długo, bo w prognozach widać wyraźny zwrot. Choć w południe temperatura ma wzrosnąć do przyjemnych dwunastu stopni, nie możemy zapominać o tym, że popołudnie przyniesie ze sobą lekkie opady deszczu, z niewielką szansą na przelotne, ale jednak mokre niespodzianki. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1020-1023 hektopaskali, a wiatr będzie umiarkowany.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:005°C3°C2 metry na sekundęBrak opadów
10:008°C6°C4 metry na sekundęBrak opadów
13:0012°C11°C4 metry na sekundęBrak opadów
16:0012°C11°C4 metry na sekundęSłabe opady deszczu (0.13 mm)
19:0010°C9°C2 metry na sekundęBrak opadów

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Po dzisiejszej zmienności, piątek 13 marca 2026 roku zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie. Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na znacznie przyjemniejszą aurę, z dominacją słońca i rosnącymi temperaturami. Początkowo jeszcze sporo zachmurzenia, ale to tylko przejściowe.

Już od rana prognozuje się około ośmiu stopni Celsjusza, a w ciągu dnia termometry wskażą nawet szesnaście stopni, z odczuwalną temperaturą zbliżoną do czternastu. Wiatr będzie umiarkowany, a co najważniejsze – opady deszczu mają ustąpić, dając miejsce bezchmurnemu niebu. To idealna okazja, aby nadrobić zaległości w spacerach.

Jak się przygotować na pogodowe zmiany?

Dziś w Katowicach najlepiej sprawdzi się zasada "na cebulkę" – ubiór warstwowy pozwoli dostosować się do zmiennych warunków pogodowych, od chłodnego, bezchmurnego poranka, po cieplejsze popołudnie i ryzyko deszczu. Nie zapomnijmy o parasolu, który przyda się zwłaszcza około godziny 16:00, kiedy to mogą pojawić się przelotne opady.

Na jutro, gdy prognozy są już znacznie lepsze, warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Piątek z szesnastoma stopniami i bezchmurnym niebem to doskonała okazja na spacer po Parku Śląskim czy wizytę w Dolinie Trzech Stawów, by w pełni wykorzystać wiosenną aurę.

