Marzec w Katowicach zaskakuje. Czy pogoda oszczędzi nas od deszczu 12.03.2026?

Pogoda w Katowicach 12 marca
Dziś, 12 marca 2026 roku, Katowice obudziły się pod błękitnym niebem, co dla wielu było miłą odmianą po ostatnich kaprysach aury. Poranek przywitał nas pięcioma stopniami Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą, bo trzema stopniami, co zachęcało do wczesnego wyjścia z domu.
Niestety, sielanka nie potrwa zbyt długo, bo w prognozach widać wyraźny zwrot. Choć w południe temperatura ma wzrosnąć do przyjemnych dwunastu stopni, nie możemy zapominać o tym, że popołudnie przyniesie ze sobą lekkie opady deszczu, z niewielką szansą na przelotne, ale jednak mokre niespodzianki. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1020-1023 hektopaskali, a wiatr będzie umiarkowany.
Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|5°C
|3°C
|2 metry na sekundę
|Brak opadów
|10:00
|8°C
|6°C
|4 metry na sekundę
|Brak opadów
|13:00
|12°C
|11°C
|4 metry na sekundę
|Brak opadów
|16:00
|12°C
|11°C
|4 metry na sekundę
|Słabe opady deszczu (0.13 mm)
|19:00
|10°C
|9°C
|2 metry na sekundę
|Brak opadów
Jaka pogoda czeka nas jutro?
Po dzisiejszej zmienności, piątek 13 marca 2026 roku zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie. Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na znacznie przyjemniejszą aurę, z dominacją słońca i rosnącymi temperaturami. Początkowo jeszcze sporo zachmurzenia, ale to tylko przejściowe.
Już od rana prognozuje się około ośmiu stopni Celsjusza, a w ciągu dnia termometry wskażą nawet szesnaście stopni, z odczuwalną temperaturą zbliżoną do czternastu. Wiatr będzie umiarkowany, a co najważniejsze – opady deszczu mają ustąpić, dając miejsce bezchmurnemu niebu. To idealna okazja, aby nadrobić zaległości w spacerach.
Jak się przygotować na pogodowe zmiany?
Dziś w Katowicach najlepiej sprawdzi się zasada "na cebulkę" – ubiór warstwowy pozwoli dostosować się do zmiennych warunków pogodowych, od chłodnego, bezchmurnego poranka, po cieplejsze popołudnie i ryzyko deszczu. Nie zapomnijmy o parasolu, który przyda się zwłaszcza około godziny 16:00, kiedy to mogą pojawić się przelotne opady.
Na jutro, gdy prognozy są już znacznie lepsze, warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Piątek z szesnastoma stopniami i bezchmurnym niebem to doskonała okazja na spacer po Parku Śląskim czy wizytę w Dolinie Trzech Stawów, by w pełni wykorzystać wiosenną aurę.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.