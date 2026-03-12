Marzec w Katowicach zaskakuje. Czy pogoda oszczędzi nas od deszczu 12.03.2026?

Pogoda w Katowicach 12 marca

Dziś, 12 marca 2026 roku, Katowice obudziły się pod błękitnym niebem, co dla wielu było miłą odmianą po ostatnich kaprysach aury. Poranek przywitał nas pięcioma stopniami Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą, bo trzema stopniami, co zachęcało do wczesnego wyjścia z domu.

Niestety, sielanka nie potrwa zbyt długo, bo w prognozach widać wyraźny zwrot. Choć w południe temperatura ma wzrosnąć do przyjemnych dwunastu stopni, nie możemy zapominać o tym, że popołudnie przyniesie ze sobą lekkie opady deszczu, z niewielką szansą na przelotne, ale jednak mokre niespodzianki. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1020-1023 hektopaskali, a wiatr będzie umiarkowany.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 3°C 2 metry na sekundę Brak opadów 10:00 8°C 6°C 4 metry na sekundę Brak opadów 13:00 12°C 11°C 4 metry na sekundę Brak opadów 16:00 12°C 11°C 4 metry na sekundę Słabe opady deszczu (0.13 mm) 19:00 10°C 9°C 2 metry na sekundę Brak opadów

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Po dzisiejszej zmienności, piątek 13 marca 2026 roku zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie. Mieszkańcy Katowic mogą liczyć na znacznie przyjemniejszą aurę, z dominacją słońca i rosnącymi temperaturami. Początkowo jeszcze sporo zachmurzenia, ale to tylko przejściowe.

Już od rana prognozuje się około ośmiu stopni Celsjusza, a w ciągu dnia termometry wskażą nawet szesnaście stopni, z odczuwalną temperaturą zbliżoną do czternastu. Wiatr będzie umiarkowany, a co najważniejsze – opady deszczu mają ustąpić, dając miejsce bezchmurnemu niebu. To idealna okazja, aby nadrobić zaległości w spacerach.

Jak się przygotować na pogodowe zmiany?

Dziś w Katowicach najlepiej sprawdzi się zasada "na cebulkę" – ubiór warstwowy pozwoli dostosować się do zmiennych warunków pogodowych, od chłodnego, bezchmurnego poranka, po cieplejsze popołudnie i ryzyko deszczu. Nie zapomnijmy o parasolu, który przyda się zwłaszcza około godziny 16:00, kiedy to mogą pojawić się przelotne opady.

Na jutro, gdy prognozy są już znacznie lepsze, warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Piątek z szesnastoma stopniami i bezchmurnym niebem to doskonała okazja na spacer po Parku Śląskim czy wizytę w Dolinie Trzech Stawów, by w pełni wykorzystać wiosenną aurę.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.