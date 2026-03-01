Marzec w Krakowie zaczyna się spokojnie, 1 marca 2026. Czy to cisza przed burzą?

Jaka pogoda dziś w Krakowie?

Po serii kapryśnych dni, Kraków wreszcie łapie oddech. Dziś, 1 marca 2026 roku, początek miesiąca zwiastuje wyraźną poprawę aury, choć nie ma co liczyć na prawdziwie wiosenne słońce. Poranek jeszcze nieco rześki, ale z godziny na godzinę temperatura będzie rosła, zachęcając do wyjścia z domu.

Co prawda bezchmurne niebo szybko ustąpi miejsca chmurom, które sukcesywnie będą zasnuwać krakowskie niebo. Po południu spodziewamy się już pełnego zachmurzenia, co może nieco stłumić entuzjazm tych, którzy liczyli na słońce. Niemniej jednak, opady deszczu nie są przewidywane, a ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie, co z pewnością ucieszy wrażliwych na jego wahania.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Krakowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 2°C 2 km/h Brak 09:00 5°C 3°C 3 km/h Brak 12:00 9°C 7°C 3 km/h Brak 15:00 9°C 8°C 2 km/h Brak 18:00 7°C 7°C 1 km/h Brak 21:00 7°C 7°C 1 km/h Brak

Co czeka nas jutro w Krakowie?

Niestety, sielanka pierwszego marca nie potrwa długo. Jutro, czyli 2 marca, Kraków obudzi się już w zupełnie innej, mniej optymistycznej aurze. Poranek przyniesie ze sobą deszcz, który da o sobie znać już w godzinach nocnych i wczesnych rannych. To niepokojący zwrot akcji po dzisiejszej stabilności.

Co prawda w ciągu dnia opady zanikną, a temperatura, podobnie jak dziś, wzrośnie do około 9 stopni Celsjusza, ale zachmurzenie pozostanie umiarkowane, by wieczorem znów się zmniejszyć. Ciśnienie atmosferyczne, które dziś było stabilne, jutro również utrzyma się na wysokim poziomie, ale to deszcz o poranku będzie głównym bohaterem, przypominając, że marzec bywa kapryśny.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze lekkie ocieplenie i jutrzejsze opady, warto odpowiednio zaplanować aktywności. Dziś to idealny moment na spacer po Plantach czy wycieczkę na Wawel, zanim pogoda znów pokaże swoje mniej przyjazne oblicze. Umiarkowany wiatr nie będzie przeszkadzał w podziwianiu uroków miasta.

Na jutro zaś, obowiązkowo przygotujcie parasole! Poranne opady deszczu mogą zaskoczyć nieprzygotowanych, a zmienne zachmurzenie sprawi, że warto mieć pod ręką warstwowe ubranie. Nie dajcie się zwieść rosnącym temperaturom – marzec potrafi być zdradliwy i lepiej być przygotowanym na wszystko, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

