Marzec w Łodzi zaskakuje. Czy wiosna już do nas zawitała?

Pogoda w Łodzi dzisiaj – dzień pełen zmian

Poranek 1 marca w Łodzi bynajmniej nie rozpieszczał. O godzinie 7:00 termometry wskazywały zaledwie 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosiła zaledwie 1 stopień, co przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s z zachodu dawało się solidnie we znaki. Niebo było jednak w miarę pogodne, z małym zachmurzeniem, co budziło nadzieję na lepsze. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1023 hPa.

Jednak, jak to często bywa, pogoda pokazała swoje drugie oblicze, przynosząc znaczne ocieplenie w godzinach popołudniowych. Około godziny 13:00 mogliśmy cieszyć się już 10 stopniami Celsjusza, a temperatura odczuwalna niemalże zrównała się z rzeczywistą. Niestety, w parze z nią poszło większe zachmurzenie, a wieczorem niebo ma być już całkowicie pokryte chmurami, co sugeruje powrót do mniej optymistycznego scenariusza.

Szczegółowa prognoza godzinowa na 1 marca

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 1°C 4 m/s Brak 10:00 6°C 3°C 5 m/s Brak 13:00 10°C 9°C 6 m/s Brak 16:00 11°C 10°C 4 m/s Brak 19:00 7°C 5°C 4 m/s Brak 22:00 6°C 5°C 1 m/s Słabe opady deszczu (0.19 mm)

Jaka pogoda w Łodzi czeka nas jutro?

Po dzisiejszej mieszance wrażeń, jutro, 2 marca 2026 roku, zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie. Poranek w Łodzi, choć jeszcze chłodny z temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ma być już bezchmurny, co pozwoli słońcu na szybkie nagrzanie atmosfery. Ciśnienie z kolei nieznacznie wzrośnie, co powinno sprzyjać lepszemu samopoczuciu mieszkańców.

Popołudnie przyniesie kontynuację pięknej, słonecznej aury. Termometry wskażą przyjemne 10 stopni Celsjusza, a bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień. Wiatr, który dziś dawał się we znaki, jutro ma być już bardzo łagodny, z prędkością zaledwie 1-2 m/s. To idealna okazja, by naładować baterie i zapomnieć o kaprysach poprzedniego dnia.

Co robić w Łodzi przy takiej pogodzie?

Przy tak zmiennej, a jednocześnie dającej nadzieję na wiosnę pogodzie, warto dostosować swoje plany. Dziś, w niedzielę 1 marca, ze względu na popołudniowe ocieplenie, idealnie sprawdzi się dłuższy spacer po Parku Poniatowskiego lub Parku Zdrowie, jednak koniecznie pamiętajcie o warstwowym ubiorze i parasolu na wieczór. W końcu, kto by chciał zmoknąć w pierwszy dzień marca?

Jutro natomiast, gdy w Łodzi zagości pełne słońce i łagodny wiatr, to będzie doskonały moment na aktywności na świeżym powietrzu. Może kawa na Piotrkowskiej, a może wycieczka rowerowa po Starym Polesiu? Pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawodnić i zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Taka pogoda to prawdziwa rzadkość na początku marca!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.