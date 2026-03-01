Marzec w Łodzi zaskakuje. Czy wiosna już do nas zawitała?

Spis treści
Pogoda w Łodzi dzisiaj – dzień pełen zmian
Poranek 1 marca w Łodzi bynajmniej nie rozpieszczał. O godzinie 7:00 termometry wskazywały zaledwie 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosiła zaledwie 1 stopień, co przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s z zachodu dawało się solidnie we znaki. Niebo było jednak w miarę pogodne, z małym zachmurzeniem, co budziło nadzieję na lepsze. Ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie 1023 hPa.
Jednak, jak to często bywa, pogoda pokazała swoje drugie oblicze, przynosząc znaczne ocieplenie w godzinach popołudniowych. Około godziny 13:00 mogliśmy cieszyć się już 10 stopniami Celsjusza, a temperatura odczuwalna niemalże zrównała się z rzeczywistą. Niestety, w parze z nią poszło większe zachmurzenie, a wieczorem niebo ma być już całkowicie pokryte chmurami, co sugeruje powrót do mniej optymistycznego scenariusza.
Szczegółowa prognoza godzinowa na 1 marca
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|4°C
|1°C
|4 m/s
|Brak
|10:00
|6°C
|3°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|10°C
|9°C
|6 m/s
|Brak
|16:00
|11°C
|10°C
|4 m/s
|Brak
|19:00
|7°C
|5°C
|4 m/s
|Brak
|22:00
|6°C
|5°C
|1 m/s
|Słabe opady deszczu (0.19 mm)
Jaka pogoda w Łodzi czeka nas jutro?
Po dzisiejszej mieszance wrażeń, jutro, 2 marca 2026 roku, zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie. Poranek w Łodzi, choć jeszcze chłodny z temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ma być już bezchmurny, co pozwoli słońcu na szybkie nagrzanie atmosfery. Ciśnienie z kolei nieznacznie wzrośnie, co powinno sprzyjać lepszemu samopoczuciu mieszkańców.
Popołudnie przyniesie kontynuację pięknej, słonecznej aury. Termometry wskażą przyjemne 10 stopni Celsjusza, a bezchmurne niebo utrzyma się przez cały dzień. Wiatr, który dziś dawał się we znaki, jutro ma być już bardzo łagodny, z prędkością zaledwie 1-2 m/s. To idealna okazja, by naładować baterie i zapomnieć o kaprysach poprzedniego dnia.
Co robić w Łodzi przy takiej pogodzie?
Przy tak zmiennej, a jednocześnie dającej nadzieję na wiosnę pogodzie, warto dostosować swoje plany. Dziś, w niedzielę 1 marca, ze względu na popołudniowe ocieplenie, idealnie sprawdzi się dłuższy spacer po Parku Poniatowskiego lub Parku Zdrowie, jednak koniecznie pamiętajcie o warstwowym ubiorze i parasolu na wieczór. W końcu, kto by chciał zmoknąć w pierwszy dzień marca?
Jutro natomiast, gdy w Łodzi zagości pełne słońce i łagodny wiatr, to będzie doskonały moment na aktywności na świeżym powietrzu. Może kawa na Piotrkowskiej, a może wycieczka rowerowa po Starym Polesiu? Pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawodnić i zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Taka pogoda to prawdziwa rzadkość na początku marca!
