Marzec w Szczecinie zaskakuje? W poniedziałek 2 marca czeka nas prawdziwa karuzela temperatur!

Szczecin budzi się do życia

Poniedziałek 2 marca 2026 roku w Szczecinie rozpoczyna się dość niewinnie, choć chłodno. O poranku termometry wskazują zaledwie 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura oscyluje wokół zera, co z pewnością wymusiło na wielu z nas sięgnięcie po cieplejsze okrycia. Mimo to, niebo nad miastem pozostaje umiarkowanie zachmurzone, z nadzieją na przebłyski słońca.

Wraz z upływem godzin aura zacznie się wyraźnie zmieniać, a marzec pokaże swoje łagodniejsze oblicze. Po południu spodziewamy się znacznego wzrostu temperatury, która osiągnie aż 11 stopni Celsjusza, co jak na początek miesiąca jest wynikiem naprawdę imponującym. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1024-1025 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu mieszkańców.

Prognoza godzinowa dla Szczecina

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 09:00 4°C 1°C 4 m/s Brak 12:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 15:00 11°C 10°C 2 m/s Brak 18:00 5°C 4°C 2 m/s Brak 21:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Co nas czeka we wtorek?

Po poniedziałkowej karuzeli temperatur, wtorek 3 marca 2026 roku przyniesie mieszkańcom Szczecina jeszcze przyjemniejszą aurę. Już od rana temperatura zacznie piąć się w górę, a niebo będzie znacznie bardziej łaskawe, z mniejszym zachmurzeniem. To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych wiosennych promieni słońca.

W ciągu dnia spodziewamy się, że termometry w Szczecinie wskażą nawet 14 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Opady deszczu? Nic z tych rzeczy! Pogoda utrzyma się stabilna, z niewielkim wiatrem, co sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu. Wygląda na to, że marzec postanowił nam zrekompensować zimowe niedogodności.

Jak cieszyć się wiosenną aurą?

Skoro prognoza dla Szczecina na najbliższe dni wygląda tak obiecująco, warto pomyśleć, jak najlepiej wykorzystać nadchodzące ciepłe chwile. Dziś, w poniedziałek, ubierzcie się na cebulkę, aby móc swobodnie reagować na zmieniające się temperatury – rano chłodno, po południu niemal wiosennie. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli niebo nie będzie idealnie bezchmurne.

Wtorek to idealny dzień na dłuższy spacer po Parku Kasprowicza lub bulwarach nad Odrą. Przy 14 stopniach Celsjusza i niewielkim wietrze miasto zaprasza do aktywności na świeżym powietrzu. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu, a jeśli jesteście wrażliwi na zmiany pogody, miejcie pod ręką coś na ewentualny ból głowy. Cieszmy się tym przedsmakiem wiosny!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.