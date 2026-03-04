Marzec w Warszawie zaskakuje. Co zgotuje nam pogoda 4 marca 2026 roku?

Pogoda w Warszawie dzisiaj

Rano zapowiada się naprawdę niezwykle przyjemny początek dnia w Warszawie, z temperaturą wynoszącą około 3 stopnie Celsjusza. Pomimo tego, że odczuwalnie będzie nieco chłodniej, bo w okolicach zera, to bezchmurne niebo od samego rana zwiastuje optymizm. Ciśnienie atmosferyczne, utrzymujące się na wysokim poziomie 1024 hPa, z pewnością wpłynie pozytywnie na samopoczucie wielu mieszkańców stolicy.

W ciągu dnia meteorolodzy przewidują stopniowy wzrost temperatury, która po południu osiągnie nawet 11 stopni Celsjusza. Niestety, słońce może skryć się za chmurami, wprowadzając nieco pochmurny nastrój, zwłaszcza około godziny 13:00. Jednak podmuchy wiatru, osiągające maksymalnie 5 metrów na sekundę, nie powinny zepsuć komfortu, a co najważniejsze – dziś w Warszawie nie przewidziano żadnych opadów, co jest dobrą wiadomością dla planujących aktywności na świeżym powietrzu.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 10:00 5°C 1°C 4 m/s Brak 13:00 9°C 7°C 5 m/s Brak 16:00 11°C 9°C 4 m/s Brak 19:00 6°C 4°C 3 m/s Brak

Jaka będzie pogoda jutro w Warszawie?

Kiedy nadejdzie czwartek, 5 marca, poranek w Warszawie powita nas nieco chłodniej niż dziś, z temperaturą oscylującą wokół 1 stopnia Celsjusza. Odczuwalnie będzie to minus 2 stopnie, co wyraźnie przypomni, że marzec bywa kapryśny i potrafi jeszcze pokazać swoje zimowe oblicze. Niebo pozostanie w przeważającej części pochmurne, z małym zachmurzeniem o 7 rano, jednak szybko przejdzie w zachmurzenie duże, co może nieco stłumić poranny blask.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 9 stopni Celsjusza, co jest znośne, ale zachmurzenie duże utrzyma się przez większość godzin popołudniowych. Wiatr będzie lżejszy niż dziś, co oznacza, że chłodniejsze powietrze nie będzie tak mocno odczuwalne. Podobnie jak dzisiaj, jutro również nie przewiduje się opadów, co jest pewnym pocieszeniem dla tych, którzy nie lubią deszczu czy śniegu.

Co robić w taką pogodę w Warszawie?

Dzisiejsza pogoda w Warszawie, 4 marca 2026 roku, sprzyja długim spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy temperatura osiągnie najwyższe wartości. Bezchmurne poranki i wieczory to idealny czas na krótką przechadzkę. Pamiętajcie jednak, żeby nie dać się zwieść rosnącej temperaturze i wziąć ze sobą lekką kurtkę, zwłaszcza gdy zaplanujecie wyjście wczesnym rankiem lub późnym wieczorem.

Jutrzejszy chłodniejszy poranek i większe zachmurzenie to doskonała okazja, aby nadrobić zaległości kulturalne. Może to być wizyta w jednym z warszawskich muzeów czy galerii, które oferują schronienie przed marcową aurą. Warto również pomyśleć o ciepłej kawie w ulubionej kawiarni, szczególnie że wiatr nie będzie dokuczał. Niezależnie od wyboru, najważniejsze to cieszyć się każdym dniem, nawet jeśli pogoda bywa zmienna.

Dane pogodowe: © OpenWeather

