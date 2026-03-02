Marzec zaskoczy pogodą w Krakowie. Sprawdź, co nas czeka!

Pogoda dziś w Krakowie

Dzisiejszy poniedziałek, 2 marca 2026 roku, wita nas w Krakowie z nieco kapryśną, ale ogólnie przyjemną aurą. Poranek zaczynał się z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą około 5 stopni Celsjusza, co mogło studzić nieco optymizm na resztę dnia. Ciśnienie na poziomie 1027 hPa wskazuje na stabilne warunki, choć wilgotność powietrza utrzymywała się na wysokim poziomie.

Na szczęście, w ciągu dnia pogoda ma znacząco się poprawić, rozwiewając poranne wątpliwości. Około południa można spodziewać się zmniejszenia zachmurzenia i znaczącego wzrostu temperatury, która osiągnie nawet 11 stopni Celsjusza. Wieczorem czeka nas bezchmurne niebo i spokojna, chłodniejsza noc z temperaturą około 6 stopni, co sprzyja spacerom po mieście.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5°C 5°C 1 m/s Wysokie prawdopodobieństwo (80%) 09:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 12:00 11°C 10°C 0 m/s Brak 15:00 10°C 9°C 1 m/s Brak 18:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 21:00 6°C 6°C 1 m/s Brak

Co czeka nas jutro?

Po dzisiejszej pogodowej huśtawce, wtorek 3 marca 2026 roku w Krakowie przyniesie nam kontynuację wiosennej aury, choć z nieco zmiennym zachmurzeniem. Poranek rozpocznie się od około 4 stopni Celsjusza, z niewielkim zachmurzeniem. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie 1029 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie wzrastać, osiągając maksymalnie 12 stopni Celsjusza po południu. Zachmurzenie będzie umiarkowane, ale bez widocznych szans na opady deszczu, co pozwoli cieszyć się dniem bez parasola. Wieczorem termometry wskażą około 8 stopni, a noc ponownie przyniesie bezchmurne niebo.

Spacer po Krakowie?

Biorąc pod uwagę dzisiejszą i jutrzejszą prognozę, warto pomyśleć o aktywnościach na świeżym powietrzu. To idealny moment na spacer po Plantach czy krakowskim Kazimierzu, gdzie wiosenna aura z pewnością doda uroku. Pamiętajmy o warstwowej odzieży, zwłaszcza rano i wieczorem, kiedy temperatura może być niższa niż w pełni dnia.

Pomimo braku prognozowanych opadów w ciągu dnia, poranne zachmurzenie i wilgotność mogą sprawić, że powietrze będzie rześkie. Warto mieć ze sobą lekki szal lub cienką kurtkę, aby cieszyć się każdą chwilą spędzoną poza domem. Pamiętajmy o nawodnieniu, zwłaszcza gdy słońce zacznie intensywniej operować po południu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.