Mróz trzyma w Zakopanem 26.02.2026! Czy słońce nas oszuka?

Zakopane dziś. Zaskakująca aura!

Dziś w Zakopanem prawdziwe zimowe wyzwanie czeka na mieszkańców i turystów! Mimo że termometry rano wskazywały minus 6 stopni Celsjusza, to odczuwalna temperatura szokuje – aż minus 9 stopni! Przygotujcie się na to, że nawet przy minimalnym wietrze poczujecie ten przenikliwy chłód, który wkracza w każdy zakamarek.

Przez większość dnia, szczególnie rano i wczesnym popołudniem, niebo będzie praktycznie bezchmurne. To idealna okazja, by podziwiać zapierające dech w piersiach widoki Tatr w promieniach słońca. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, osiągając nawet 1031 hektopaskali, co może sprzyjać pięknym, ale jednak mroźnym porankom! Dopiero wieczorem pojawi się zachmurzenie umiarkowane.

Szczegółowa prognoza pogody w Zakopanem

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 7:00 -6 stopni Celsjusza -9 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 10:00 -4 stopnie Celsjusza -4 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 13:00 1 stopień Celsjusza 1 stopień Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 16:00 3 stopnie Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 19:00 -1 stopień Celsjusza -4 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Jaka pogoda czeka Zakopane jutro?

Jutro, 27 lutego, Zakopane może zaskoczyć jeszcze bardziej! Rano spodziewamy się zachmurzenia małego, ale temperatura nadal będzie oscylować wokół zera, z odczuwalnym mrozem do minus 3 stopni Celsjusza. Spokojny wiatr o prędkości zaledwie 1 metra na sekundę nie pogorszy sytuacji, ale ciepłe ubranie to podstawa!

W ciągu dnia nastąpi spektakularne ocieplenie. W samo południe, około godziny 13:00, termometry pokażą aż 7 stopni Celsjusza! To prawdziwy szok po porannym mrozie. Zachmurzenie umiarkowane, które utrzyma się przez większość dnia, nie przeszkodzi w cieszeniu się łagodniejszą aurą, choć wieczorem, wraz ze zwiększającym się zachmurzeniem, temperatura znów zacznie spadać.

Góry wzywają! Jak się przygotować?

Dziś i jutro Zakopane to idealne miejsce dla miłośników zimowych krajobrazów, ale pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu! Ubierzcie się warstwowo, stawiając na bieliznę termiczną, ciepłe swetry i kurtki, które ochronią przed wiatrem. Nie zapomnijcie o czapce, rękawiczkach i szaliku – szczególnie rano!

Jeśli planujecie górskie wycieczki, koniecznie sprawdźcie warunki na szlakach i zaopatrzcie się w odpowiednie obuwie. Mimo, że nie ma prognozowanych opadów, śliskie podłoże i niska temperatura mogą być zdradliwe. Dobre kremy ochronne z filtrem to absolutna podstawa dla tych, którzy chcą podziwiać słońce i uniknąć odmrożeń!

