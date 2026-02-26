Mróz trzyma w Zakopanem 26.02.2026! Czy słońce nas oszuka?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-02-26 6:34

Zakopane budzi się dziś, 26 lutego 2026 roku, w objęciach prawdziwie zimowej aury. Choć niebo będzie niemal bezchmurne, to odczuwalna temperatura może przyprawić o dreszcze! Czy to zapowiedź końca mroźnych dni, czy może tylko podstępne słońce chce nas zwieść? Sprawdź, co nas czeka w sercu Tatr!

Panoramiczny widok zimowy ukazuje ośnieżone szczyty górskie na horyzoncie, pokryte bielą i kontrastujące z ciemniejszymi partiami skalnymi oraz lasami. Poniżej rozciąga się miejscowość z licznymi domami o spadzistych, ciemnych dachach obficie pokrytych białym śniegiem. Z kilku kominów unosi się jasny dym, a cała scena jest oświetlona przez słońce, tworząc długie cienie na ośnieżonym gruncie, gdzie widać pojedynczą osobę idącą drogą. Błękitne niebo z drobnymi, białymi chmurami dominuje w górnej części obrazu.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Panoramiczny widok zimowy ukazuje ośnieżone szczyty górskie na horyzoncie, pokryte bielą i kontrastujące z ciemniejszymi partiami skalnymi oraz lasami. Poniżej rozciąga się miejscowość z licznymi domami o spadzistych, ciemnych dachach obficie pokrytych białym śniegiem. Z kilku kominów unosi się jasny dym, a cała scena jest oświetlona przez słońce, tworząc długie cienie na ośnieżonym gruncie, gdzie widać pojedynczą osobę idącą drogą. Błękitne niebo z drobnymi, białymi chmurami dominuje w górnej części obrazu.

Zakopane dziś. Zaskakująca aura!

Dziś w Zakopanem prawdziwe zimowe wyzwanie czeka na mieszkańców i turystów! Mimo że termometry rano wskazywały minus 6 stopni Celsjusza, to odczuwalna temperatura szokuje – aż minus 9 stopni! Przygotujcie się na to, że nawet przy minimalnym wietrze poczujecie ten przenikliwy chłód, który wkracza w każdy zakamarek.

Przez większość dnia, szczególnie rano i wczesnym popołudniem, niebo będzie praktycznie bezchmurne. To idealna okazja, by podziwiać zapierające dech w piersiach widoki Tatr w promieniach słońca. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, osiągając nawet 1031 hektopaskali, co może sprzyjać pięknym, ale jednak mroźnym porankom! Dopiero wieczorem pojawi się zachmurzenie umiarkowane.

Szczegółowa prognoza pogody w Zakopanem

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
7:00-6 stopni Celsjusza-9 stopni Celsjusza2 metry na sekundęBrak
10:00-4 stopnie Celsjusza-4 stopnie Celsjusza1 metr na sekundęBrak
13:001 stopień Celsjusza1 stopień Celsjusza1 metr na sekundęBrak
16:003 stopnie Celsjusza2 stopnie Celsjusza1 metr na sekundęBrak
19:00-1 stopień Celsjusza-4 stopnie Celsjusza2 metry na sekundęBrak

Jaka pogoda czeka Zakopane jutro?

Jutro, 27 lutego, Zakopane może zaskoczyć jeszcze bardziej! Rano spodziewamy się zachmurzenia małego, ale temperatura nadal będzie oscylować wokół zera, z odczuwalnym mrozem do minus 3 stopni Celsjusza. Spokojny wiatr o prędkości zaledwie 1 metra na sekundę nie pogorszy sytuacji, ale ciepłe ubranie to podstawa!

W ciągu dnia nastąpi spektakularne ocieplenie. W samo południe, około godziny 13:00, termometry pokażą aż 7 stopni Celsjusza! To prawdziwy szok po porannym mrozie. Zachmurzenie umiarkowane, które utrzyma się przez większość dnia, nie przeszkodzi w cieszeniu się łagodniejszą aurą, choć wieczorem, wraz ze zwiększającym się zachmurzeniem, temperatura znów zacznie spadać.

Góry wzywają! Jak się przygotować?

Dziś i jutro Zakopane to idealne miejsce dla miłośników zimowych krajobrazów, ale pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu! Ubierzcie się warstwowo, stawiając na bieliznę termiczną, ciepłe swetry i kurtki, które ochronią przed wiatrem. Nie zapomnijcie o czapce, rękawiczkach i szaliku – szczególnie rano!

Jeśli planujecie górskie wycieczki, koniecznie sprawdźcie warunki na szlakach i zaopatrzcie się w odpowiednie obuwie. Mimo, że nie ma prognozowanych opadów, śliskie podłoże i niska temperatura mogą być zdradliwe. Dobre kremy ochronne z filtrem to absolutna podstawa dla tych, którzy chcą podziwiać słońce i uniknąć odmrożeń!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.