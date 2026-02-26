Mróz trzyma w Zakopanem 26.02.2026! Czy słońce nas oszuka?

Spis treści
Zakopane dziś. Zaskakująca aura!
Dziś w Zakopanem prawdziwe zimowe wyzwanie czeka na mieszkańców i turystów! Mimo że termometry rano wskazywały minus 6 stopni Celsjusza, to odczuwalna temperatura szokuje – aż minus 9 stopni! Przygotujcie się na to, że nawet przy minimalnym wietrze poczujecie ten przenikliwy chłód, który wkracza w każdy zakamarek.
Przez większość dnia, szczególnie rano i wczesnym popołudniem, niebo będzie praktycznie bezchmurne. To idealna okazja, by podziwiać zapierające dech w piersiach widoki Tatr w promieniach słońca. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, osiągając nawet 1031 hektopaskali, co może sprzyjać pięknym, ale jednak mroźnym porankom! Dopiero wieczorem pojawi się zachmurzenie umiarkowane.
Szczegółowa prognoza pogody w Zakopanem
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|7:00
|-6 stopni Celsjusza
|-9 stopni Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
|10:00
|-4 stopnie Celsjusza
|-4 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|13:00
|1 stopień Celsjusza
|1 stopień Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|16:00
|3 stopnie Celsjusza
|2 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|19:00
|-1 stopień Celsjusza
|-4 stopnie Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
Jaka pogoda czeka Zakopane jutro?
Jutro, 27 lutego, Zakopane może zaskoczyć jeszcze bardziej! Rano spodziewamy się zachmurzenia małego, ale temperatura nadal będzie oscylować wokół zera, z odczuwalnym mrozem do minus 3 stopni Celsjusza. Spokojny wiatr o prędkości zaledwie 1 metra na sekundę nie pogorszy sytuacji, ale ciepłe ubranie to podstawa!
W ciągu dnia nastąpi spektakularne ocieplenie. W samo południe, około godziny 13:00, termometry pokażą aż 7 stopni Celsjusza! To prawdziwy szok po porannym mrozie. Zachmurzenie umiarkowane, które utrzyma się przez większość dnia, nie przeszkodzi w cieszeniu się łagodniejszą aurą, choć wieczorem, wraz ze zwiększającym się zachmurzeniem, temperatura znów zacznie spadać.
Góry wzywają! Jak się przygotować?
Dziś i jutro Zakopane to idealne miejsce dla miłośników zimowych krajobrazów, ale pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu! Ubierzcie się warstwowo, stawiając na bieliznę termiczną, ciepłe swetry i kurtki, które ochronią przed wiatrem. Nie zapomnijcie o czapce, rękawiczkach i szaliku – szczególnie rano!
Jeśli planujecie górskie wycieczki, koniecznie sprawdźcie warunki na szlakach i zaopatrzcie się w odpowiednie obuwie. Mimo, że nie ma prognozowanych opadów, śliskie podłoże i niska temperatura mogą być zdradliwe. Dobre kremy ochronne z filtrem to absolutna podstawa dla tych, którzy chcą podziwiać słońce i uniknąć odmrożeń!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.