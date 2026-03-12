Niespodzianka w Bydgoszczy 12.03.2026! Nadciąga nieoczekiwany zwrot akcji!

2026-03-12 6:06

Mieszkańcy Bydgoszczy, przygotujcie się na pogodową jazdę bez trzymanki! Czwartek, 12 marca 2026 roku, zacznie się sielankowo, ale to tylko cisza przed burzą. Prognoza na dziś zapowiada prawdziwą huśtawkę nastrojów. Czy zdążysz uciec przed nadciągającym deszczem? Sprawdź, co przyniesie ten dzień!

Na pierwszym planie, z lewej strony, wznosi się kompleks ceglanych budynków o pomarańczowych dachach, częściowo oświetlonych ciepłym, złotym światłem, kontrastującym z ciemnym, burzowym niebem pokrywającym większą część górnego kadru. Poniżej, rzeka spokojnie płynie, odbijając światło i cienie, a na jej prawym brzegu, w głębokim cieniu, widać grupę ludzi z parasolami, przemieszczających się po brukowanym chodniku. W oddali po prawej stronie horyzontu widać jasny most.

Na pierwszym planie, z lewej strony, wznosi się kompleks ceglanych budynków o pomarańczowych dachach, częściowo oświetlonych ciepłym, złotym światłem, kontrastującym z ciemnym, burzowym niebem pokrywającym większą część górnego kadru. Poniżej, rzeka spokojnie płynie, odbijając światło i cienie, a na jej prawym brzegu, w głębokim cieniu, widać grupę ludzi z parasolami, przemieszczających się po brukowanym chodniku. W oddali po prawej stronie horyzontu widać jasny most.

Pogodowa ruletka w Bydgoszczy

Poranek w Bydgoszczy, 12 marca 2026 roku, zapowiadał się bajkowo! Termometry pokazywały przyjemne 7 stopni Celsjusza, a bezchmurne niebo wręcz zachęcało do wyjścia z domu. Ciśnienie było stabilne, wiatr delikatny – nic nie wskazywało na to, co wydarzy się już za chwilę. Słońce świeciło, a miasto budziło się do życia w iście wiosennej atmosferze.

Ależ to była pułapka! Już około godziny 10:00 czar prysł, gdy niespodziewanie nadeszły słabe opady deszczu. Temperatura mimo wszystko powoli wzrastała, osiągając nawet 10 stopni Celsjusza w okolicach południa, jednak uczucie komfortu zniknęło. Popołudnie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a wieczorem niebo znów się rozjaśni, dając chwilę wytchnienia.

Godzinowa prognoza deszczu

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:007°C5°C3 m/sBez opadów
10:008°C5°C3 m/s0.75 mm deszczu
13:0010°C9°C3 m/s0.7 mm deszczu
16:0012°C11°C2 m/sBez opadów
19:006°C4°C2 m/sBez opadów

Co przyniesie piątek? Wielka zmiana!

Po dzisiejszej huśtawce pogodowej, piątek 13 marca 2026 roku, przyniesie mieszkańcom Bydgoszczy zupełnie inne oblicze! Zapomnijcie o deszczu – cały dzień upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i rosnących temperatur. Poranek zacznie się chłodniej, bo od 5 stopni Celsjusza, ale już wkrótce będzie znacznie cieplej.

Termometry oszaleją! W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00, możemy spodziewać się aż 15 stopni Celsjusza w cieniu, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Należy jednak pamiętać o wzrastającym wietrze, który momentami osiągnie nawet 7 m/s z porywami do 12 m/s. Będzie naprawdę przyjemnie, ale wietrznie!

Jak przetrwać tę pogodę?

Dzisiaj w Bydgoszczy czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster, więc koniecznie miejcie pod ręką parasol i ciepłą kurtkę! Poranne słońce może być zwodnicze, dlatego nie dajcie się zaskoczyć popołudniowym opadom. To idealny dzień na to, by sprawdzić pobliskie kawiarnie, gdy deszcz przyciśnie do ucieczki.

A co z jutrem? Jutro w Bydgoszczy szykuje się prawdziwa wiosenna rewolucja! Wysokie temperatury i słońce to idealna okazja, aby wybrać się na spacer nad Brdą lub do Myślęcinka. Pamiętajcie tylko o lekkiej kurtce chroniącej przed wiatrem i okularach przeciwsłonecznych, aby w pełni cieszyć się nadchodzącą piękną aurą!

