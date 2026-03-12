Niespodzianka w Bydgoszczy 12.03.2026! Nadciąga nieoczekiwany zwrot akcji!

Pogodowa ruletka w Bydgoszczy

Poranek w Bydgoszczy, 12 marca 2026 roku, zapowiadał się bajkowo! Termometry pokazywały przyjemne 7 stopni Celsjusza, a bezchmurne niebo wręcz zachęcało do wyjścia z domu. Ciśnienie było stabilne, wiatr delikatny – nic nie wskazywało na to, co wydarzy się już za chwilę. Słońce świeciło, a miasto budziło się do życia w iście wiosennej atmosferze.

Ależ to była pułapka! Już około godziny 10:00 czar prysł, gdy niespodziewanie nadeszły słabe opady deszczu. Temperatura mimo wszystko powoli wzrastała, osiągając nawet 10 stopni Celsjusza w okolicach południa, jednak uczucie komfortu zniknęło. Popołudnie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a wieczorem niebo znów się rozjaśni, dając chwilę wytchnienia.

Godzinowa prognoza deszczu

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 7°C 5°C 3 m/s Bez opadów 10:00 8°C 5°C 3 m/s 0.75 mm deszczu 13:00 10°C 9°C 3 m/s 0.7 mm deszczu 16:00 12°C 11°C 2 m/s Bez opadów 19:00 6°C 4°C 2 m/s Bez opadów

Co przyniesie piątek? Wielka zmiana!

Po dzisiejszej huśtawce pogodowej, piątek 13 marca 2026 roku, przyniesie mieszkańcom Bydgoszczy zupełnie inne oblicze! Zapomnijcie o deszczu – cały dzień upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba i rosnących temperatur. Poranek zacznie się chłodniej, bo od 5 stopni Celsjusza, ale już wkrótce będzie znacznie cieplej.

Termometry oszaleją! W najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00, możemy spodziewać się aż 15 stopni Celsjusza w cieniu, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Należy jednak pamiętać o wzrastającym wietrze, który momentami osiągnie nawet 7 m/s z porywami do 12 m/s. Będzie naprawdę przyjemnie, ale wietrznie!

Jak przetrwać tę pogodę?

Dzisiaj w Bydgoszczy czeka nas prawdziwy pogodowy rollercoaster, więc koniecznie miejcie pod ręką parasol i ciepłą kurtkę! Poranne słońce może być zwodnicze, dlatego nie dajcie się zaskoczyć popołudniowym opadom. To idealny dzień na to, by sprawdzić pobliskie kawiarnie, gdy deszcz przyciśnie do ucieczki.

A co z jutrem? Jutro w Bydgoszczy szykuje się prawdziwa wiosenna rewolucja! Wysokie temperatury i słońce to idealna okazja, aby wybrać się na spacer nad Brdą lub do Myślęcinka. Pamiętajcie tylko o lekkiej kurtce chroniącej przed wiatrem i okularach przeciwsłonecznych, aby w pełni cieszyć się nadchodzącą piękną aurą!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.