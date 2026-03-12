Niespodziewana aura! Białystok zaskoczy dziś mieszkańców.

Pogodowa huśtawka zaskoczy miasto

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Czwartek, 12 marca 2026 roku, upłynie pod znakiem prawdziwej pogodowej loterii. Poranek rozpocznie się dość chłodno, z temperaturą rzędu 4 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie będzie to tylko 2 stopnie.

Słońce szybko zacznie jednak walczyć z zachmurzeniem, by po południu dać nam chwilę wytchnienia. Temperatura poszybuje w górę, osiągając nawet fantastyczne 15 stopni Celsjusza! Niestety, ta idylliczna wizja zostanie przerwana przez pojawiające się po południu słabe opady deszczu, które towarzyszyć nam będą aż do wieczora. Wieczorem termometry w Białymstoku wskażą około 12 stopni.

Białystok – szczegółowa prognoza

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 09:00 8°C 5°C 4 m/s Brak 12:00 13°C 12°C 5 m/s Brak 15:00 15°C 14°C 3 m/s Słabe opady deszczu 18:00 12°C 11°C 2 m/s Słabe opady deszczu 21:00 8°C 8°C 1 m/s Słabe opady deszczu

Co przyniesie piątek w Białymstoku?

Nadchodzący piątek, 13 marca, przyniesie mieszkańcom Białegostoku prawdziwą ulgę i znacznie przyjemniejszą aurę! Po wczorajszej deszczowej i zmiennej pogodzie, nowy dzień zaoferuje nam mnóstwo słońca i zdecydowanie cieplejsze powietrze. Poranek powita nas temperaturą około 6 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia termometry pokażą nawet 14 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, co tylko uprzyjemni spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Co najważniejsze, nie przewiduje się żadnych opadów! To idealny dzień na nadrobienie zaległości w spacerach czy aktywnościach na zewnątrz.

Jak spędzić ten zmienny dzień?

Dziś w Białymstoku warto mieć oko na niebo! Z uwagi na popołudniowe opady deszczu, które nagle przerwą sielankę, koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub lekką kurtkę przeciwdeszczową. Rano przyda się ciepły sweter, ale w ciągu dnia będzie można zdjąć dodatkowe warstwy.

Jeśli planujesz popołudniowe wyjście, pomyśl o miejscach pod dachem – może kino, kawiarnia, albo wizyta w galerii handlowej? Wieczór z deszczem to także idealna okazja na domowe zacisze z dobrą książką lub filmem. Pamiętajcie o zmienności pogody i nie dajcie się zaskoczyć!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.