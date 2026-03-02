Niespodziewana zmiana w pogodzie dla Warszawy 02.03.2026! Zobacz, co czeka mieszkańców stolicy!

Dziś w Warszawie – pogodowy rollercoaster!

Poniedziałkowy poranek w stolicy, 2 marca 2026 roku, zacznie się dość niepozornie. Około godziny 10:00 termometry pokażą zaledwie 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, bo wyniesie tylko 1 stopień! Niebo nad Warszawą będzie "pochmurnie", a wiatr powieje z prędkością 2 m/s – idealnie, by poczuć ten lekki chłód.

Ale uwaga! To tylko przedsmak tego, co nastąpi! W ciągu dnia czeka nas prawdziwy spektakl. Już o 13:00 temperatura poszybuje do 8 stopni, by o 16:00 osiągnąć szokujące 10 stopni Celsjusza! Wiatr utrzyma się na poziomie 3 m/s, a zachmurzenie stanie się małe, co da nam szansę na przebłyski słońca. Prawdziwa wiosenna nadzieja na "pochmurnym" tle!

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Warszawy

Oto, jak będzie zmieniać się pogoda w Warszawie w ciągu dzisiejszego dnia – 2 marca 2026:

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 1°C 2 m/s Brak 09:00 4°C 1°C 2 m/s Brak 12:00 8°C 6°C 3 m/s Brak 15:00 10°C 9°C 3 m/s Brak 18:00 7°C 6°C 2 m/s Brak 21:00 5°C 4°C 2 m/s Brak

Co przyniesie wtorek 3 marca?

Po dzisiejszych szaleństwach pogodowych we wtorek 3 marca 2026 roku, Warszawa doświadczy niestety nieco bardziej stonowanej, a może nawet… nudnej aury. Czeka nas cały dzień pod znakiem zachmurzenia dużego, co oznacza, że słońce będzie musiało walczyć o każdy promyk światła. Temperatury będą się wahać między 5 a 7 stopni Celsjusza, z odczuwalną zbliżoną do rzeczywistej wartości.

Co z wiatrem i opadami? Prognoza jest jednoznaczna: wiatr będzie niemal symboliczny, a jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, momentami nawet ustanie! Najważniejsze: opadów brak! Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie około 1028 hPa. To będzie dzień idealny, by nadrobić zaległości w domowym zaciszu, bo na spektakularne widoki nie ma co liczyć.

Jak przetrwać kapryśną pogodę w stolicy?

Skoro w poniedziałek 2 marca pogoda w Warszawie zagra nam na nosie, a we wtorek 3 marca zafunduje szarzyznę, warto być przygotowanym! Na dziś, gdy temperatury skaczą, ubierz się na cebulkę. Nie daj się zwieść porannemu chłodowi, by później nie przegrzać się w południe! Jeśli planujesz dłuższe wyjście, pamiętaj o warstwowej odzieży, która pozwoli Ci reagować na zmiany.

Na wtorek, gdy słońca będzie jak na lekarstwo, a chmury zdominują niebo, postaw na aktywności pod dachem. Może to dobry dzień na wizytę w galerii sztuki, seans w kinie, a może po prostu na gorącą kawę z przyjaciółmi w ulubionej kawiarni? Pogoda nie musi psuć planów, wystarczy się do niej dostosować!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.