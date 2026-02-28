Piękny początek weekendu w Szczecinie. Słońce zawita 28.02.2026!

Szczecin wita słońcem w ten weekend

Dziś, w sobotę 28 lutego 2026 roku, Szczecin budzi się do życia w blasku słońca, co z pewnością ucieszy wielu mieszkańców. To prawdziwa gratka po dniach, kiedy to z nieba nie do końca było wiadomo, czego się spodziewać. Poranek jest bezchmurny, z temperaturą około 7 stopni Celsjusza, co zachęca do wczesnego wyjścia z domu i skorzystania z przyjemnej aury.

Odczuwalna temperatura wynosi 5 stopni, co w połączeniu z lekkim, południowym wiatrem o prędkości 3 m/s tworzy komfortowe warunki do rozpoczęcia dnia. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1016 hPa. Później zrobi się jeszcze przyjemniej.

Słoneczne popołudnie w Szczecinie

Wczesne popołudnie przyniesie prawdziwy komfort termiczny, a niebo pozostanie sprzyjające. Około godziny 13:00 termometry w Szczecinie pokażą nawet 13 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą niewiele niższą – 12 stopni. To idealna pogoda na spacer, kawę na świeżym powietrzu, czy po prostu cieszenie się świeżym powietrzem.

Zachmurzenie będzie jedynie małe, co oznacza mnóstwo słońca i niewielkie chmury, które nie przesłonią błękitu nieba. Wiatr, choć utrzyma się na umiarkowanym poziomie do 5 m/s, nie powinien przeszkadzać w spędzaniu czasu na zewnątrz. Wieczorem temperatura lekko spadnie, ale pozostanie łagodna.

Szczegółowa prognoza godzinowa — sobota

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Szczecina na dzisiejszy dzień, 28 lutego, z podziałem na godziny. Dane pomogą zaplanować każdy element weekendu.

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady Opis 07:00 7°C 5°C 3 m/s Brak Bezchmurnie 10:00 8°C 5°C 4 m/s Brak Zachmurzenie małe 13:00 13°C 12°C 5 m/s Brak Zachmurzenie małe 16:00 7°C 4°C 3 m/s Brak Zachmurzenie umiarkowane 19:00 10°C 10°C 2 m/s Brak Zachmurzenie umiarkowane 22:00 10°C 10°C 3 m/s Brak Zachmurzenie duże

Dane pogodowe: © OpenWeather

Jaka pogoda jutro w Szczecinie?

Niestety, ta weekendowa idylla nie potrwa wiecznie. Jutro, w niedzielę 1 marca 2026 roku, aura w Szczecinie zmieni swoje oblicze, stając się mniej sprzyjająca dla aktywności na świeżym powietrzu. Spodziewamy się dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo od samego rana, skutecznie przesłaniając słońce i tworząc ponurą atmosferę.

Temperatury spadną do około 7 stopni Celsjusza rano, z odczuwalną temperaturą jedynie 4 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza, ale słońce będzie już tylko wspomnieniem. Wiatr przybierze na sile, szczególnie rano, osiągając 8 m/s, co zwiększy odczucie chłodu, jednak nie przewidujemy opadów deszczu ani śniegu.

Aktywności na weekend — co robić?

Przy tak pięknej pogodzie, jak dziś, warto wykorzystać każdą chwilę, aby naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem. Spacer po Wałach Chrobrego, wizyta w Parku Kasprowicza czy relaks nad jeziorem Dąbie to zawsze dobry pomysł. Można również wybrać się na rejs po Odrze lub po prostu zrelaksować się w jednej z licznych kawiarni z ogródkiem, delektując się kawą na słońcu.

Pamiętajmy o lekkim ubraniu na dziś i o okularach przeciwsłonecznych, aby w pełni cieszyć się słońcem. Na jutro natomiast przyda się cieplejsza kurtka oraz czapka, bo chociaż bez opadów, to jednak z chmurami i silniejszym wiatrem będzie mniej przyjemnie, a temperatury odczuwalne mogą być zwodnicze. Zawsze lepiej mieć plan B na aktywności pod dachem!

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.