Pochmurny wtorek w Lublinie. Czy słońce ma jeszcze szansę 03.03.2026?

Wtorkowy nastrój w Lublinie

Poranek 3 marca 2026 roku w Lublinie wita nas typową dla marca szarzyzną i zachmurzeniem dużym, które skutecznie przysłania słońce. Termometry w okolicach godziny 7:00 rano pokażą zaledwie 5 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie o dwa stopnie niższa, więc warto ciepło się ubrać. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1027 hPa, co może być dla wielu osób pocieszające w ten deszczowy dzień.

W ciągu dnia, pomimo zwiększającego się zachmurzenia, które osiągnie blisko 100 procent, temperatura w Lublinie powoli, choć nieznacznie wzrośnie, osiągając około 8 stopni Celsjusza po południu. Wiatr będzie raczej delikatny, z prędkością maksymalnie 2 m/s, więc nie musimy obawiać się porywistych podmuchów. Co ważne, nie przewiduje się żadnych opadów, co jest dobrą wiadomością dla planujących krótkie spacery.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5°C 3°C 2 m/s Brak 09:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 12:00 7°C 7°C 2 m/s Brak 15:00 8°C 8°C 1 m/s Brak 18:00 6°C 5°C 2 m/s Brak 21:00 4°C 1°C 3 m/s Brak

Co czeka Lublin jutro?

Po dziś dni pełnym chmur, 4 marca 2026 roku przyniesie nam pewną poprawę w pogodzie, choć poranek nadal będzie chłodny. Termometry w okolicach godziny 7:00 rano pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, z temperaturą odczuwalną spadającą do -1 stopnia. Dodatkowo, wiatr nieco się wzmocni, osiągając około 4 m/s z porywami do 8 m/s, co na pewno odczujemy w powietrzu.

W ciągu dnia w Lublinie zobaczymy więcej słońca, a zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, co da chwilę wytchnienia po szarym wtorku. Temperatura wzrośnie znacząco, osiągając około 10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, a odczuwalna będzie bliska tej wartości. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie, choć porywy mogą sięgać nawet 9 m/s, więc nadal warto uważać.

Jak spędzić ten dzień?

Zważywszy na dzisiejsze, raczej pochmurne warunki w Lublinie, to idealny moment na nadrobienie zaległości w domu lub wizytę w miejskich instytucjach kultury. Muzeum Narodowe w Lublinie czy Zamek Lubelski zawsze czekają z interesującymi wystawami, które umilą czas, gdy słońce chowa się za chmurami. Nie zapominajmy o parasolu, choć opadów brak, to marcowa aura potrafi zaskoczyć.

Pamiętajmy, aby ubrać się warstwowo, szczególnie rano, kiedy temperatura odczuwalna będzie niska. Czapka i rękawiczki mogą okazać się przydatne, zwłaszcza jeśli planujemy spacer po Parku Saskim czy Starym Mieście. Wieczorem chmury nieco się rozejdą, ale temperatura spadnie, więc ciepły sweter będzie obowiązkowy na każdy wieczorny wypad.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.