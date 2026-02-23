Pogoda w Bydgoszczy 23.02.2026. Czy czeka nas szokujący finał dnia?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-02-23 6:07

Dziś, 23 lutego 2026 roku, Bydgoszcz czeka na początkowo łagodny dzień, ale pozory mogą mylić! Sprawdź, co zapowiadają najnowsze prognozy i przygotuj się na totalną zmianę, która nadejdzie już po południu. Czy miasto utonie w deszczu?

Lewą stronę nieba dominują bardzo ciemne, granatowo-szare chmury burzowe, podczas gdy prawą stronę wypełniają jaśniejsze, puszyste białe chmury na tle błękitnego nieba. Pod nimi rozciąga się miejski krajobraz z dużym, beżowym budynkiem o okrągłym, zielonym dachu i przeszklonej fasadzie, obok którego znajduje się rzeka. Na pierwszym planie, po prawej stronie, widać most, po którym idzie kilka osób, w tym dwie z parasolami: jedna z białym, a druga z jaskrawoczerwonym.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Lewą stronę nieba dominują bardzo ciemne, granatowo-szare chmury burzowe, podczas gdy prawą stronę wypełniają jaśniejsze, puszyste białe chmury na tle błękitnego nieba. Pod nimi rozciąga się miejski krajobraz z dużym, beżowym budynkiem o okrągłym, zielonym dachu i przeszklonej fasadzie, obok którego znajduje się rzeka. Na pierwszym planie, po prawej stronie, widać most, po którym idzie kilka osób, w tym dwie z parasolami: jedna z białym, a druga z jaskrawoczerwonym.

Pogoda na dziś w Bydgoszczy – zaskoczenia?

Bydgoszcz, przygotujcie się na pogodową jazdę bez trzymanki! Dzisiejszy poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, zacznie się niewinnie, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Poranek i przedpołudnie upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów – to tylko cisza przed burzą!

Nie dajcie się zwieść porannemu spokojowi, bo prawdziwy atak żywiołu nadejdzie popołudniem! Począwszy od godziny 16:00, nad Bydgoszczą zawisną ciężkie, deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą nieprzyjemne opady. Prawdziwy armagedon rozegra się wieczorem, gdy deszcz nabierze siły!

Szczegółowa prognoza godzinowa Bydgoszcz

GodzinaTemperaturaOdczuwalnaWiatrOpady
07:006°C2°C5 m/sBrak
10:006°C2°C4 m/sBrak
13:006°C3°C5 m/sBrak
16:006°C3°C5 m/sSłaby deszcz
19:003°C-1°C5 m/sSilny deszcz

Co przyniesie wtorek 24 lutego?

Po wieczornej ulewie, wtorkowy poranek w Bydgoszczy wciąż może być mokry! Opady deszczu utrzymają się do wczesnych godzin, a temperatura spadnie do około 3-4 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, więc nie dajcie się zaskoczyć!

Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dnia deszcz odpuści! Chociaż zachmurzenie nadal będzie duże, to nie powinniśmy spodziewać się intensywnych opadów, a po południu nawet może pojawić się słońce. Przygotujcie się jednak na to, że mimo wszystko będzie rześko, z odczuwalną temperaturą bliską zera!

Jak przygotować się na pogodę?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze prognozy, jedno jest pewne – parasol i odpowiednie ubranie to podstawa! Wieczorem, gdy deszcz będzie lał jak z cebra, ciepła kurtka i nieprzemakalne obuwie uratują Was przed przemarznięciem. Nie zapomnijcie o tym, wybierając się gdziekolwiek po godzinie 16:00!

Jeśli nie musicie wychodzić, to wieczór w Bydgoszczy idealnie nadaje się na zaszycie się w domu z dobrą książką lub filmem. Na wtorek, choć bez deszczu, nadal warto założyć kilka warstw, gdyż temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż wskazuje termometr.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.