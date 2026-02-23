Pogoda w Bydgoszczy 23.02.2026. Czy czeka nas szokujący finał dnia?

Pogoda na dziś w Bydgoszczy – zaskoczenia?

Bydgoszcz, przygotujcie się na pogodową jazdę bez trzymanki! Dzisiejszy poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, zacznie się niewinnie, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Poranek i przedpołudnie upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów – to tylko cisza przed burzą!

Nie dajcie się zwieść porannemu spokojowi, bo prawdziwy atak żywiołu nadejdzie popołudniem! Począwszy od godziny 16:00, nad Bydgoszczą zawisną ciężkie, deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą nieprzyjemne opady. Prawdziwy armagedon rozegra się wieczorem, gdy deszcz nabierze siły!

Szczegółowa prognoza godzinowa Bydgoszcz

Godzina Temperatura Odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 2°C 5 m/s Brak 10:00 6°C 2°C 4 m/s Brak 13:00 6°C 3°C 5 m/s Brak 16:00 6°C 3°C 5 m/s Słaby deszcz 19:00 3°C -1°C 5 m/s Silny deszcz

Co przyniesie wtorek 24 lutego?

Po wieczornej ulewie, wtorkowy poranek w Bydgoszczy wciąż może być mokry! Opady deszczu utrzymają się do wczesnych godzin, a temperatura spadnie do około 3-4 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, więc nie dajcie się zaskoczyć!

Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dnia deszcz odpuści! Chociaż zachmurzenie nadal będzie duże, to nie powinniśmy spodziewać się intensywnych opadów, a po południu nawet może pojawić się słońce. Przygotujcie się jednak na to, że mimo wszystko będzie rześko, z odczuwalną temperaturą bliską zera!

Jak przygotować się na pogodę?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze prognozy, jedno jest pewne – parasol i odpowiednie ubranie to podstawa! Wieczorem, gdy deszcz będzie lał jak z cebra, ciepła kurtka i nieprzemakalne obuwie uratują Was przed przemarznięciem. Nie zapomnijcie o tym, wybierając się gdziekolwiek po godzinie 16:00!

Jeśli nie musicie wychodzić, to wieczór w Bydgoszczy idealnie nadaje się na zaszycie się w domu z dobrą książką lub filmem. Na wtorek, choć bez deszczu, nadal warto założyć kilka warstw, gdyż temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż wskazuje termometr.

