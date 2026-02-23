Pogoda w Bydgoszczy 23.02.2026. Czy czeka nas szokujący finał dnia?

Spis treści
Pogoda na dziś w Bydgoszczy – zaskoczenia?
Bydgoszcz, przygotujcie się na pogodową jazdę bez trzymanki! Dzisiejszy poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, zacznie się niewinnie, z temperaturą około 6 stopni Celsjusza. Poranek i przedpołudnie upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez opadów – to tylko cisza przed burzą!
Nie dajcie się zwieść porannemu spokojowi, bo prawdziwy atak żywiołu nadejdzie popołudniem! Począwszy od godziny 16:00, nad Bydgoszczą zawisną ciężkie, deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą nieprzyjemne opady. Prawdziwy armagedon rozegra się wieczorem, gdy deszcz nabierze siły!
Szczegółowa prognoza godzinowa Bydgoszcz
|Godzina
|Temperatura
|Odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|6°C
|2°C
|5 m/s
|Brak
|10:00
|6°C
|2°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|6°C
|3°C
|5 m/s
|Brak
|16:00
|6°C
|3°C
|5 m/s
|Słaby deszcz
|19:00
|3°C
|-1°C
|5 m/s
|Silny deszcz
Co przyniesie wtorek 24 lutego?
Po wieczornej ulewie, wtorkowy poranek w Bydgoszczy wciąż może być mokry! Opady deszczu utrzymają się do wczesnych godzin, a temperatura spadnie do około 3-4 stopni Celsjusza. Odczuwalnie będzie jeszcze chłodniej, więc nie dajcie się zaskoczyć!
Dobra wiadomość jest taka, że w ciągu dnia deszcz odpuści! Chociaż zachmurzenie nadal będzie duże, to nie powinniśmy spodziewać się intensywnych opadów, a po południu nawet może pojawić się słońce. Przygotujcie się jednak na to, że mimo wszystko będzie rześko, z odczuwalną temperaturą bliską zera!
Jak przygotować się na pogodę?
Biorąc pod uwagę dzisiejsze prognozy, jedno jest pewne – parasol i odpowiednie ubranie to podstawa! Wieczorem, gdy deszcz będzie lał jak z cebra, ciepła kurtka i nieprzemakalne obuwie uratują Was przed przemarznięciem. Nie zapomnijcie o tym, wybierając się gdziekolwiek po godzinie 16:00!
Jeśli nie musicie wychodzić, to wieczór w Bydgoszczy idealnie nadaje się na zaszycie się w domu z dobrą książką lub filmem. Na wtorek, choć bez deszczu, nadal warto założyć kilka warstw, gdyż temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż wskazuje termometr.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.