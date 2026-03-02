Pogoda w Łodzi 02.03.2026. Czy zima naprawdę odpuszcza?

Jaka pogoda w Łodzi dzisiaj?

Poniedziałkowy poranek w Łodzi, 02.03.2026, niestety nie rozpieszcza. Dzień rozpocznie się pod znakiem dość gęstych chmur i niskich temperatur, które dla wielu mogą przypominać, że zima wciąż jeszcze próbuje trzymać nas w garści. Termometry pokażą zaledwie 1°C, a odczuwalna temperatura spadnie nawet do -1°C, więc bez ciepłego ubioru ani rusz. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1027 hPa, co powinno zapobiec gwałtownym zmianom samopoczucia.

Jednak nie wszystko stracone, bo w ciągu dnia sytuacja ma się dynamicznie poprawić. Po godzinie 13:00 spodziewany jest znaczny wzrost temperatury, osiągający nawet 8°C, a po południu, około godziny 16:00, będziemy mogli cieszyć się bezchmurnym niebem i przyjemnymi 10°C. To właśnie wtedy Łódź w końcu pokaże swoje lepsze oblicze, dając nadzieję na zbliżającą się wiosnę.

Godzinowa prognoza pogody w Łodzi

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -1°C 2 m/s brak 09:00 3°C 1°C 3 m/s brak 12:00 8°C 6°C 3 m/s brak 15:00 10°C 8°C 2 m/s brak 18:00 5°C 5°C 1 m/s brak

Co czeka nas we wtorek?

Kolejna odsłona pogodowej karuzeli w Łodzi, czyli wtorek 03.03.2026, zapowiada się równie interesująco, a nawet cieplej niż poniedziałek. Poranek ponownie przywita nas chłodem – około 3-4°C, ale już w ciągu dnia termometry poszybują w górę, dochodząc do 11°C. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie 1028-1029 hPa, co może sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Przeważać będzie zachmurzenie małe, jednak możemy liczyć na sporo słońca, szczególnie w godzinach popołudniowych. Wiatr będzie przeważnie słaby, osiągając prędkość zaledwie 2 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie przyjemniejsza. Mamy więc przedsmak prawdziwej wiosny, która puka do naszych drzwi.

Jak wykorzystać ten dzień?

Biorąc pod uwagę zmienność pogody, poniedziałek to idealny moment na spacer po parku, ale z umiarem i odpowiednim przygotowaniem. Ubieranie się na tak zwaną „cebulkę” będzie kluczem do komfortu, ponieważ rano przyda się grubsza kurtka, ale po południu, gdy słońce wyjdzie zza chmur, lekki sweter może okazać się wystarczający.

Pamiętajmy również o nawadnianiu i ochronie skóry, nawet jeśli słońce nie praży z pełną mocą. To doskonała okazja, by pożegnać zimową apatię i złapać trochę świeżego powietrza, zanim pogoda ponownie zdecyduje się na jakiś zaskakujący zwrot akcji. Nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi – popołudnie zapowiada się naprawdę obiecująco.

Dane pogodowe: © OpenWeather

