Pogoda w Łodzi 12.03.2026. Czy czeka nas załamanie pogody?

2026-03-12 6:20

Dziś, 12.03.2026, Łódź szykuje się na pogodową huśtawkę! Poranek jeszcze łagodny, ale potem prognozy stają się alarmujące. Czy mieszkańcy Łodzi powinni przygotować się na nagłą zmianę i nieprzyjemne niespodzianki? Sprawdź, co dokładnie czeka nas dziś i czy parasol okaże się niezbędny!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta w jasnym płaszczu i ciemnych spodniach idzie po mokrej nawierzchni, utworzonej z ciemnych, prostokątnych kostek brukowych, lśniących od odbijającego się światła. Po jej prawej stronie rozciąga się pas odbić, gdzie kałuże wody intensywnie odbijają częściowo zachmurzone niebo i fragmenty budynków. Po prawej stronie zdjęcia znajduje się duży, jasnożółty budynek z szeregiem okien i łukowatym przejściem, zdobionym licznymi lampami wiszącymi na ścianach. W tle widoczne są inne budynki, w tym jeden z czerwonym dachem, a także latarnie uliczne i nagie drzewa. Nad całą sceną dominuje dynamiczne niebo z mieszanką ciemnych, burzowych chmur i jaśniejszych obszarów, przez które przenikają promienie słońca.

Pogoda w Łodzi dzisiaj. Czy deszcz zaskoczy?

Dzień w Łodzi 12 marca 2026 roku zapowiada się na prawdziwą mieszankę! Poranek przywita nas jeszcze spokojnie, z delikatnym zachmurzeniem i temperaturą około 6 stopni Celsjusza. To idealny moment na poranną kawę bez obaw o nagłe ulewy. Wiatr będzie umiarkowany, więc spacer na start dnia wydaje się całkiem przyjemny.

Jednak uwaga – im bliżej południa, tym sytuacja zacznie się zmieniać! Po godzinie 13:00 prognozy wskazują na znaczne zachmurzenie i ryzyko słabych opadów deszczu. Termometry pokażą nawet 12 stopni, ale opady mogą skutecznie zepsuć dobre samopoczucie. Przygotujcie się na dynamiczny rozwój wydarzeń!

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Łodzi

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:006°C3°C3 m/sBrak
10:008°C6°C4 m/sBrak
13:0012°C11°C5 m/sSłabe opady deszczu
16:0011°C11°C4 m/sSłabe opady deszczu
19:009°C8°C2 m/sBrak

Co przyniesie piątek w Łodzi?

Nadchodzący piątek, 13 marca, w Łodzi to już zupełnie inna bajka! Po czwartkowych kaprysach pogoda wyraźnie się poprawi, oferując mieszkańcom znacznie przyjemniejsze warunki. Od samego rana możemy liczyć na znacznie więcej słońca i zdecydowanie cieplejsze powietrze. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o wiośnie!

Temperatura w ciągu dnia poszybuje nawet do 15 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze cieplej. Praktycznie bezchmurne niebo utrzyma się przez większą część dnia, dając nadzieję na udany weekend. Koniec z deszczem, czas na prawdziwą wiosnę w Łodzi!

Jak przetrwać pogodową huśtawkę w Łodzi?

W obliczu tak zmiennej pogody w Łodzi, najważniejsze to być przygotowanym na wszystko! Dziś koniecznie zabierzcie ze sobą parasol i ubierzcie się na cebulkę. Szybkie zmiany temperatury i niespodziewane opady deszczu mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych łodzian. Pamiętajcie o warstwach, by łatwo dostosować strój do aktualnej aury!

Na szczęście już jutro, w piątek, sytuacja diametralnie się poprawi! To idealny moment na planowanie weekendowych wycieczek po Łodzi. Park Źródliska lub Księży Młyn będą idealne na słoneczne spacery. Nie pozwólcie, by chwilowe załamanie nastroiło Was pesymistycznie – prawdziwa wiosna już czeka tuż za rogiem!

