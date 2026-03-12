Pogoda w Łodzi 12.03.2026. Czy czeka nas załamanie pogody?

Pogoda w Łodzi dzisiaj. Czy deszcz zaskoczy?

Dzień w Łodzi 12 marca 2026 roku zapowiada się na prawdziwą mieszankę! Poranek przywita nas jeszcze spokojnie, z delikatnym zachmurzeniem i temperaturą około 6 stopni Celsjusza. To idealny moment na poranną kawę bez obaw o nagłe ulewy. Wiatr będzie umiarkowany, więc spacer na start dnia wydaje się całkiem przyjemny.

Jednak uwaga – im bliżej południa, tym sytuacja zacznie się zmieniać! Po godzinie 13:00 prognozy wskazują na znaczne zachmurzenie i ryzyko słabych opadów deszczu. Termometry pokażą nawet 12 stopni, ale opady mogą skutecznie zepsuć dobre samopoczucie. Przygotujcie się na dynamiczny rozwój wydarzeń!

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Łodzi

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 3°C 3 m/s Brak 10:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 5 m/s Słabe opady deszczu 16:00 11°C 11°C 4 m/s Słabe opady deszczu 19:00 9°C 8°C 2 m/s Brak

Co przyniesie piątek w Łodzi?

Nadchodzący piątek, 13 marca, w Łodzi to już zupełnie inna bajka! Po czwartkowych kaprysach pogoda wyraźnie się poprawi, oferując mieszkańcom znacznie przyjemniejsze warunki. Od samego rana możemy liczyć na znacznie więcej słońca i zdecydowanie cieplejsze powietrze. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy marzą o wiośnie!

Temperatura w ciągu dnia poszybuje nawet do 15 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze cieplej. Praktycznie bezchmurne niebo utrzyma się przez większą część dnia, dając nadzieję na udany weekend. Koniec z deszczem, czas na prawdziwą wiosnę w Łodzi!

Jak przetrwać pogodową huśtawkę w Łodzi?

W obliczu tak zmiennej pogody w Łodzi, najważniejsze to być przygotowanym na wszystko! Dziś koniecznie zabierzcie ze sobą parasol i ubierzcie się na cebulkę. Szybkie zmiany temperatury i niespodziewane opady deszczu mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych łodzian. Pamiętajcie o warstwach, by łatwo dostosować strój do aktualnej aury!

Na szczęście już jutro, w piątek, sytuacja diametralnie się poprawi! To idealny moment na planowanie weekendowych wycieczek po Łodzi. Park Źródliska lub Księży Młyn będą idealne na słoneczne spacery. Nie pozwólcie, by chwilowe załamanie nastroiło Was pesymistycznie – prawdziwa wiosna już czeka tuż za rogiem!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.