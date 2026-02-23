Poniedziałek w Radomiu – pogoda ma kaprysy. Sprawdź, czy parasol będzie potrzebny!

Jaka pogoda dziś w Radomiu?

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Radomiu rozpoczyna się dość ponuro i deszczowo, dając odczuć, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Już w godzinach porannych termometry wskazują około 7 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, oscylując w granicach 3 stopni, co z pewnością daje się we znaki osobom wychodzącym z domu.

Co więcej, odczucie chłodu potęguje silniejszy wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 7 km/h, a w porywach osiągający nawet do 15 km/h. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1008 hektopaskali, a pełne zachmurzenie oraz słabe opady deszczu skutecznie psują wiosenny nastrój, przypominając o ostatnich dniach kalendarzowej zimy.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dzień 23 lutego 2026 roku.

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 7 stopni Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 7 km/h Słabe opady deszczu (0.14 mm) 10:00 7 stopni Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 7 km/h Brak opadów 13:00 8 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 6 km/h Brak opadów 16:00 7 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 4 km/h Brak opadów 19:00 4 stopnie Celsjusza 1 stopień Celsjusza 4 km/h Słabe opady deszczu (0.16 mm)

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Wtorek, 24 lutego 2026 roku, w Radomiu przyniesie dalsze ochłodzenie i kontynuację kapryśnej aury. Już od wczesnych godzin porannych termometry wskażą około 3 stopnie Celsjusza, ale przez silniejszy wiatr i wysoką wilgotność, odczuwalna temperatura spadnie do nieprzyjemnych -2 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się również ciągłego, zachmurzonego nieba i opadów deszczu.

W ciągu dnia, mimo że temperatura nieznacznie się utrzyma, około 16:00, deszcz zacznie przechodzić w słabe opady śniegu, co może spowodować lekkie zabielenie krajobrazu i z pewnością utrudni warunki na drogach. Wieczorem termometry wskażą tylko 1 stopień Celsjusza, a odczuwalne -4 stopnie, co wyraźnie świadczy o powrocie zimowych akcentów w ostatnie dni lutego. Ciśnienie będzie stopniowo wzrastać.

Co robić przy takiej aurze w Radomiu?

W obliczu tak zmiennej i raczej nieprzyjemnej pogody, najlepszym rozwiązaniem w Radomiu wydaje się zaplanowanie aktywności pod dachem. Odwiedźcie lokalne muzea, na przykład Muzeum Jacka Malczewskiego, aby zanurzyć się w kulturze i uniknąć deszczu. Alternatywą może być wizyta w kinie lub spędzenie czasu w jednej z przytulnych kawiarni, gdzie ciepła kawa rozgrzeje Was po mroźnym spacerze.

Jeśli jednak nie da się uniknąć wyjścia z domu, pamiętajcie o odpowiednim ubiorze – warstwowe ubranie, wodoodporna kurtka i oczywiście parasol to podstawa. Wiatr i niska temperatura odczuwalna mogą być zdradliwe, dlatego szczególnie ważne jest zabezpieczenie się przed wychłodzeniem, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy wracają opady.

