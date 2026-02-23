Poniedziałek w Radomiu – pogoda ma kaprysy. Sprawdź, czy parasol będzie potrzebny!

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-23 6:28

Radomianie, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! 23 lutego 2026 roku przynosi zmienną aurę, która z pewnością wpłynie na Wasze plany. Czy będzie to dzień sprzyjający aktywnościom na świeżym powietrzu, czy raczej zachęcający do pozostania w domu? Sprawdźmy, co czeka nas w najbliższych godzinach. Pogoda w Radomiu nie pozwoli się nudzić!

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Centralne miejsce zajmuje duży, brukowany plac, mokry od deszczu, odbijający światło zachodzącego słońca. Dominującym elementem architektonicznym w tle jest wysoki budynek z ceglaną wieżą zegarową, otoczony innymi kamienicami o jasnych fasadach. Po prawej stronie niebo jest pokryte ciemnymi, burzowymi chmurami, natomiast po lewej stronie chmury są podświetlone złotym światłem zachodzącego słońca. Na placu widać cztery sylwetki ludzi: dwie osoby z parasolami – jedna z czarnym, druga z wielobarwnym, oraz dwóch mężczyzn bez parasoli, jeden z nich patrzy w górę.

Jaka pogoda dziś w Radomiu?

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Radomiu rozpoczyna się dość ponuro i deszczowo, dając odczuć, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Już w godzinach porannych termometry wskazują około 7 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, oscylując w granicach 3 stopni, co z pewnością daje się we znaki osobom wychodzącym z domu.

Co więcej, odczucie chłodu potęguje silniejszy wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 7 km/h, a w porywach osiągający nawet do 15 km/h. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1008 hektopaskali, a pełne zachmurzenie oraz słabe opady deszczu skutecznie psują wiosenny nastrój, przypominając o ostatnich dniach kalendarzowej zimy.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dzień 23 lutego 2026 roku.

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:007 stopni Celsjusza3 stopnie Celsjusza7 km/hSłabe opady deszczu (0.14 mm)
10:007 stopni Celsjusza3 stopnie Celsjusza7 km/hBrak opadów
13:008 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza6 km/hBrak opadów
16:007 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza4 km/hBrak opadów
19:004 stopnie Celsjusza1 stopień Celsjusza4 km/hSłabe opady deszczu (0.16 mm)

Jaka pogoda czeka nas jutro?

Wtorek, 24 lutego 2026 roku, w Radomiu przyniesie dalsze ochłodzenie i kontynuację kapryśnej aury. Już od wczesnych godzin porannych termometry wskażą około 3 stopnie Celsjusza, ale przez silniejszy wiatr i wysoką wilgotność, odczuwalna temperatura spadnie do nieprzyjemnych -2 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się również ciągłego, zachmurzonego nieba i opadów deszczu.

W ciągu dnia, mimo że temperatura nieznacznie się utrzyma, około 16:00, deszcz zacznie przechodzić w słabe opady śniegu, co może spowodować lekkie zabielenie krajobrazu i z pewnością utrudni warunki na drogach. Wieczorem termometry wskażą tylko 1 stopień Celsjusza, a odczuwalne -4 stopnie, co wyraźnie świadczy o powrocie zimowych akcentów w ostatnie dni lutego. Ciśnienie będzie stopniowo wzrastać.

Co robić przy takiej aurze w Radomiu?

W obliczu tak zmiennej i raczej nieprzyjemnej pogody, najlepszym rozwiązaniem w Radomiu wydaje się zaplanowanie aktywności pod dachem. Odwiedźcie lokalne muzea, na przykład Muzeum Jacka Malczewskiego, aby zanurzyć się w kulturze i uniknąć deszczu. Alternatywą może być wizyta w kinie lub spędzenie czasu w jednej z przytulnych kawiarni, gdzie ciepła kawa rozgrzeje Was po mroźnym spacerze.

Jeśli jednak nie da się uniknąć wyjścia z domu, pamiętajcie o odpowiednim ubiorze – warstwowe ubranie, wodoodporna kurtka i oczywiście parasol to podstawa. Wiatr i niska temperatura odczuwalna mogą być zdradliwe, dlatego szczególnie ważne jest zabezpieczenie się przed wychłodzeniem, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy wracają opady.

