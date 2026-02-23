Poniedziałek w Radomiu – pogoda ma kaprysy. Sprawdź, czy parasol będzie potrzebny!

Spis treści
Jaka pogoda dziś w Radomiu?
Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Radomiu rozpoczyna się dość ponuro i deszczowo, dając odczuć, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Już w godzinach porannych termometry wskazują około 7 stopni Celsjusza, jednak temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, oscylując w granicach 3 stopni, co z pewnością daje się we znaki osobom wychodzącym z domu.
Co więcej, odczucie chłodu potęguje silniejszy wiatr wiejący z zachodu z prędkością około 7 km/h, a w porywach osiągający nawet do 15 km/h. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie 1008 hektopaskali, a pełne zachmurzenie oraz słabe opady deszczu skutecznie psują wiosenny nastrój, przypominając o ostatnich dniach kalendarzowej zimy.
Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś
Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dzień 23 lutego 2026 roku.
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|7 stopni Celsjusza
|3 stopnie Celsjusza
|7 km/h
|Słabe opady deszczu (0.14 mm)
|10:00
|7 stopni Celsjusza
|3 stopnie Celsjusza
|7 km/h
|Brak opadów
|13:00
|8 stopni Celsjusza
|4 stopnie Celsjusza
|6 km/h
|Brak opadów
|16:00
|7 stopni Celsjusza
|4 stopnie Celsjusza
|4 km/h
|Brak opadów
|19:00
|4 stopnie Celsjusza
|1 stopień Celsjusza
|4 km/h
|Słabe opady deszczu (0.16 mm)
Jaka pogoda czeka nas jutro?
Wtorek, 24 lutego 2026 roku, w Radomiu przyniesie dalsze ochłodzenie i kontynuację kapryśnej aury. Już od wczesnych godzin porannych termometry wskażą około 3 stopnie Celsjusza, ale przez silniejszy wiatr i wysoką wilgotność, odczuwalna temperatura spadnie do nieprzyjemnych -2 stopni Celsjusza. Spodziewajmy się również ciągłego, zachmurzonego nieba i opadów deszczu.
W ciągu dnia, mimo że temperatura nieznacznie się utrzyma, około 16:00, deszcz zacznie przechodzić w słabe opady śniegu, co może spowodować lekkie zabielenie krajobrazu i z pewnością utrudni warunki na drogach. Wieczorem termometry wskażą tylko 1 stopień Celsjusza, a odczuwalne -4 stopnie, co wyraźnie świadczy o powrocie zimowych akcentów w ostatnie dni lutego. Ciśnienie będzie stopniowo wzrastać.
Co robić przy takiej aurze w Radomiu?
W obliczu tak zmiennej i raczej nieprzyjemnej pogody, najlepszym rozwiązaniem w Radomiu wydaje się zaplanowanie aktywności pod dachem. Odwiedźcie lokalne muzea, na przykład Muzeum Jacka Malczewskiego, aby zanurzyć się w kulturze i uniknąć deszczu. Alternatywą może być wizyta w kinie lub spędzenie czasu w jednej z przytulnych kawiarni, gdzie ciepła kawa rozgrzeje Was po mroźnym spacerze.
Jeśli jednak nie da się uniknąć wyjścia z domu, pamiętajcie o odpowiednim ubiorze – warstwowe ubranie, wodoodporna kurtka i oczywiście parasol to podstawa. Wiatr i niska temperatura odczuwalna mogą być zdradliwe, dlatego szczególnie ważne jest zabezpieczenie się przed wychłodzeniem, zwłaszcza rano i wieczorem, gdy wracają opady.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.