Poranek jeszcze zaskoczy mrozem. Czy Poznań poczuje już wiosnę 26.02.2026?

Dzień pełen kontrastów. Co czeka poznaniaków?

Zaczynamy dzień 26 lutego 2026 roku w Poznaniu z klasycznym zimowym zgrzytem – termometry rano pokazują minus jeden stopień Celsjusza, ale odczuwalna temperatura oscyluje wokół -5 stopni. To brutalne przypomnienie, że choć kalendarz pędzi ku wiośnie, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, zmuszając nas do sięgania po grubsze swetry. Pomimo chłodu, niebo wita nas bezchmurnie, co może być dla wielu pocieszeniem.

Na szczęście, zimowy uścisk szybko zelżeje, a słońce zacznie odgrywać kluczową rolę w ogrzewaniu atmosfery. Około południa temperatura wzrośnie do 6 stopni Celsjusza, a wiatr, choć odczuwalny, nie będzie już tak dokuczliwy. Po południu możemy spodziewać się nawet 9 stopni, co stwarza idealne warunki do krótkiego spaceru i złapania oddechu po mroźnym poranku.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Poznania

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 -1°C -5°C 4 m/s Brak 09:00 1°C -4°C 5 m/s Brak 12:00 6°C 3°C 5 m/s Brak 15:00 9°C 7°C 4 m/s Brak 18:00 5°C 3°C 3 m/s Brak 21:00 5°C 2°C 4 m/s Brak

Ciepły powiew jutra dla poznaniaków

Patrząc w przyszłość, piątek 27 lutego zwiastuje jeszcze większą odwilż. Poranek wprawdzie przywita nas temperaturą około 4 stopni Celsjusza, ale już po wschodzie słońca poczujemy znaczną poprawę. Wiatr będzie spokojny, co w połączeniu z rosnącymi temperaturami sprawi, że wyjście z domu będzie znacznie przyjemniejsze niż dziś rano.

W ciągu dnia termometry w Poznaniu poszybują w górę, osiągając w szczytowym momencie nawet 13 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, ale bez opadów, więc niebo pozostanie ponure, lecz nie deszczowe. To kolejna odsłona kapryśnej pogody, która zdaje się flirtować z wiosną, jednocześnie utrzymując nas w niepewności co do pełnego nadejścia cieplejszych dni.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Biorąc pod uwagę dzisiejsze i jutrzejsze prognozy dla Poznania, warto pamiętać o warstwowym ubiorze. Rano jeszcze zimno, więc ciepły szalik i rękawiczki mogą okazać się nieocenione, by chronić przed wiatrem i mrozem. W ciągu dnia, gdy słońce zacznie przygrzewać, lżejsza kurtka będzie wystarczająca, pozwalając na swobodne poruszanie się po mieście.

Wieczory pozostaną chłodne, dlatego planując wyjście, nie zapomnij o czymś cieplejszym. Brak opadów to dobra wiadomość dla tych, którzy planują spacery czy spotkania na świeżym powietrzu. To idealna okazja, by cieszyć się urokami Poznania bez parasola, chociaż pogoda lubi zaskakiwać i zawsze warto mieć w zanadrzu plan B.

Dane pogodowe: © OpenWeather

