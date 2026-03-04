Poznań 04.03.2026 kusi słońcem. Czy to początek wiosennej ofensywy?

Redakcja Informacyjna AI
2026-03-04 6:20

Mieszkańcy Poznania, przygotujcie się na dzień pełen słońca! Środa 04.03.2026 przyniesie prawdziwy powiew wiosny, z temperaturami dochodzącymi do jedenastu stopni. To idealny moment, by naładować baterie i odetchnąć świeżym powietrzem. Czyżby zima wreszcie odpuściła? Sprawdźmy, co jeszcze czeka nas dzisiaj i jutro.

Na pierwszym planie, pośrodku brukowanego placu, widać kilka ciemnych gołębi. W tle dominuje jasnobrązowy budynek z czerwonym dachem, dwoma zielonymi, strzelistymi wieżami, z których lewa jest wyższa i ma tarczę zegarową. Dookoła placu stoją kolorowe kamienice w odcieniach żółci, pomarańczu i czerwieni, niektóre z nich posiadają zewnętrzne parasole i ogródki restauracyjne. Na placu i chodnikach spacerują liczne osoby w casualowych ubraniach, a horyzont rozświetla jasne, ciepłe słońce, rzucając długie cienie na bruk. Niebo jest błękitne z rozciągniętymi, białymi chmurami.

i

Słoneczna środa w Poznaniu

Długo wyczekiwana wiosna zdaje się nieśmiało pukać do drzwi Poznania, a środa 04.03.2026 przynosi nam **prawdziwą gratkę dla spragnionych słońca**. Poranek jeszcze chłodny, z temperaturą około trzech stopni i odczuwalną jedynką, ale niech to nikogo nie zwiedzie – to tylko rozgrzewka przed tym, co nadejdzie.

W ciągu dnia termometry poszybują w górę, osiągając **nawet jedenaście stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie**, a do tego towarzyszyć nam będzie bezchmurne niebo. Ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, a wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością do czterech metrów na sekundę z północnego zachodu. To dzień idealny, by wreszcie odetchnąć pełną piersią.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:003°C1°C2 m/sBrak
10:005°C2°C4 m/sBrak
13:008°C6°C4 m/sBrak
16:0011°C9°C4 m/sBrak
19:005°C2°C3 m/sBrak
22:004°C1°C3 m/sBrak

Czego spodziewać się jutro?

Po dzisiejszej słonecznej inauguracji środy, **czwartek 05.03.2026 również zapowiada się obiecująco**, choć poranek w Poznaniu może okazać się nieco bardziej rześki. Termometry o 7:00 wskażą zaledwie jeden stopień, a temperatura odczuwalna będzie bliska zeru, co przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a faktyczne ciepło – drugie.

Jednak podobnie jak dziś, i jutro nie zabraknie słońca, które szybko rozgrzeje atmosferę. Po południu możemy liczyć na **przyjemne dziesięć stopni Celsjusza**, choć niebo może stać się bardziej zmienne, z przelotnym zachmurzeniem. Wiatr będzie bardzo łagodny, co z pewnością zwiększy komfort termiczny i pozwoli cieszyć się dniem bez przeszkód.

Jak wykorzystać dobrą pogodę?

Zważywszy na taką aurę, aż grzechem byłoby siedzieć w czterech ścianach. **Poznań oferuje mnóstwo możliwości na świeżym powietrzu**, od spacerów po urokliwych parkach, jak Cytadela czy Ostrów Tumski, po relaks nad Wartą. To idealny moment, by wreszcie wyciągnąć rower z piwnicy lub wybrać się na dłuższą przechadzkę.

Pamiętajmy jednak, że marcowe słońce, choć przyjemne, potrafi być zdradliwe. Mimo rosnących temperatur, **poranki i wieczory wciąż są chłodne**, więc warto ubierać się warstwowo. Nie zapominajmy też o okularach przeciwsłonecznych – bezchmurne niebo oznacza sporą dawkę promieni UV, nawet na początku marca.

