Poznań 04.03.2026 kusi słońcem. Czy to początek wiosennej ofensywy?

Słoneczna środa w Poznaniu

Długo wyczekiwana wiosna zdaje się nieśmiało pukać do drzwi Poznania, a środa 04.03.2026 przynosi nam **prawdziwą gratkę dla spragnionych słońca**. Poranek jeszcze chłodny, z temperaturą około trzech stopni i odczuwalną jedynką, ale niech to nikogo nie zwiedzie – to tylko rozgrzewka przed tym, co nadejdzie.

W ciągu dnia termometry poszybują w górę, osiągając **nawet jedenaście stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie**, a do tego towarzyszyć nam będzie bezchmurne niebo. Ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, a wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością do czterech metrów na sekundę z północnego zachodu. To dzień idealny, by wreszcie odetchnąć pełną piersią.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 1°C 2 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 13:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 16:00 11°C 9°C 4 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 3 m/s Brak 22:00 4°C 1°C 3 m/s Brak

Czego spodziewać się jutro?

Po dzisiejszej słonecznej inauguracji środy, **czwartek 05.03.2026 również zapowiada się obiecująco**, choć poranek w Poznaniu może okazać się nieco bardziej rześki. Termometry o 7:00 wskażą zaledwie jeden stopień, a temperatura odczuwalna będzie bliska zeru, co przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a faktyczne ciepło – drugie.

Jednak podobnie jak dziś, i jutro nie zabraknie słońca, które szybko rozgrzeje atmosferę. Po południu możemy liczyć na **przyjemne dziesięć stopni Celsjusza**, choć niebo może stać się bardziej zmienne, z przelotnym zachmurzeniem. Wiatr będzie bardzo łagodny, co z pewnością zwiększy komfort termiczny i pozwoli cieszyć się dniem bez przeszkód.

Jak wykorzystać dobrą pogodę?

Zważywszy na taką aurę, aż grzechem byłoby siedzieć w czterech ścianach. **Poznań oferuje mnóstwo możliwości na świeżym powietrzu**, od spacerów po urokliwych parkach, jak Cytadela czy Ostrów Tumski, po relaks nad Wartą. To idealny moment, by wreszcie wyciągnąć rower z piwnicy lub wybrać się na dłuższą przechadzkę.

Pamiętajmy jednak, że marcowe słońce, choć przyjemne, potrafi być zdradliwe. Mimo rosnących temperatur, **poranki i wieczory wciąż są chłodne**, więc warto ubierać się warstwowo. Nie zapominajmy też o okularach przeciwsłonecznych – bezchmurne niebo oznacza sporą dawkę promieni UV, nawet na początku marca.

