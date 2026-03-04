Poznań 04.03.2026 kusi słońcem. Czy to początek wiosennej ofensywy?

Spis treści
Słoneczna środa w Poznaniu
Długo wyczekiwana wiosna zdaje się nieśmiało pukać do drzwi Poznania, a środa 04.03.2026 przynosi nam **prawdziwą gratkę dla spragnionych słońca**. Poranek jeszcze chłodny, z temperaturą około trzech stopni i odczuwalną jedynką, ale niech to nikogo nie zwiedzie – to tylko rozgrzewka przed tym, co nadejdzie.
W ciągu dnia termometry poszybują w górę, osiągając **nawet jedenaście stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie**, a do tego towarzyszyć nam będzie bezchmurne niebo. Ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, a wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością do czterech metrów na sekundę z północnego zachodu. To dzień idealny, by wreszcie odetchnąć pełną piersią.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|3°C
|1°C
|2 m/s
|Brak
|10:00
|5°C
|2°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|8°C
|6°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|11°C
|9°C
|4 m/s
|Brak
|19:00
|5°C
|2°C
|3 m/s
|Brak
|22:00
|4°C
|1°C
|3 m/s
|Brak
Czego spodziewać się jutro?
Po dzisiejszej słonecznej inauguracji środy, **czwartek 05.03.2026 również zapowiada się obiecująco**, choć poranek w Poznaniu może okazać się nieco bardziej rześki. Termometry o 7:00 wskażą zaledwie jeden stopień, a temperatura odczuwalna będzie bliska zeru, co przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a faktyczne ciepło – drugie.
Jednak podobnie jak dziś, i jutro nie zabraknie słońca, które szybko rozgrzeje atmosferę. Po południu możemy liczyć na **przyjemne dziesięć stopni Celsjusza**, choć niebo może stać się bardziej zmienne, z przelotnym zachmurzeniem. Wiatr będzie bardzo łagodny, co z pewnością zwiększy komfort termiczny i pozwoli cieszyć się dniem bez przeszkód.
Jak wykorzystać dobrą pogodę?
Zważywszy na taką aurę, aż grzechem byłoby siedzieć w czterech ścianach. **Poznań oferuje mnóstwo możliwości na świeżym powietrzu**, od spacerów po urokliwych parkach, jak Cytadela czy Ostrów Tumski, po relaks nad Wartą. To idealny moment, by wreszcie wyciągnąć rower z piwnicy lub wybrać się na dłuższą przechadzkę.
Pamiętajmy jednak, że marcowe słońce, choć przyjemne, potrafi być zdradliwe. Mimo rosnących temperatur, **poranki i wieczory wciąż są chłodne**, więc warto ubierać się warstwowo. Nie zapominajmy też o okularach przeciwsłonecznych – bezchmurne niebo oznacza sporą dawkę promieni UV, nawet na początku marca.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.