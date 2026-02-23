Poznań, 23.02.2026. Dziś czeka nas deszczowa niespodzianka?

Pogoda w Poznaniu: Co nas zaskoczy?

W poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, Poznań obudzi się z umiarkowanym zachmurzeniem, ale niech Was to nie zwiedzie! Już od rana, około godziny 7:00, termometry pokażą przyjemne 6 stopni Celsjusza, choć odczuwalna temperatura to tylko 2 stopnie. Wiatr będzie dość porywisty, osiągając prędkość do 6 m/s z porywami do 11 m/s, więc już od startu dnia warto pomyśleć o cieplejszym okryciu.

Im dalej w dzień, tym ciekawiej! Około godziny 13:00 spodziewane są słabe opady deszczu, które mogą zaskoczyć tych, którzy zaufali porannemu, umiarkowanemu zachmurzeniu. Temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna do 5 stopni, ale deszcz i wzmagający się wiatr (porywy do 12 m/s) mogą skutecznie popsuć plany na spacer.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 2°C 6 m/s Zachmurzenie umiarkowane 10:00 7°C 4°C 5 m/s Zachmurzenie umiarkowane 13:00 8°C 5°C 5 m/s Słabe opady deszczu (0.22 mm) 16:00 9°C 6°C 5 m/s Zachmurzenie duże 19:00 8°C 4°C 6 m/s Słabe opady deszczu (0.12 mm)

Jaka pogoda w Poznaniu jutro?

Wtorek, 24 lutego, przyniesie kolejne wyzwania pogodowe dla mieszkańców Poznania. Już od wczesnego rana, około 7:00, spodziewane jest duże zachmurzenie i temperatura około 5 stopni Celsjusza, z odczuwalną na poziomie zaledwie 1 stopnia. Wiatr utrzyma swoją siłę, dochodząc do 5 m/s, z porywami do 11 m/s, co sprawi, że poranek będzie chłodny i nieprzyjemny.

W ciągu dnia nie będzie lepiej! Około godziny 10:00 ponownie pojawią się słabe opady deszczu, a temperatura pozostanie niska, oscylując wokół 5 stopni Celsjusza, z odczuwalną bliską zeru. Po południu, choć deszcz ma ustąpić, zachmurzenie pozostanie duże, a wieczorem nadal będzie chłodno, z temperaturą 6 stopni Celsjusza i słabym wiatrem.

Jak przygotować się na deszczowy poniedziałek?

Deszczowe dni w Poznaniu wymagają odpowiedniego przygotowania! Koniecznie zabierzcie ze sobą parasole lub kurtki przeciwdeszczowe, zwłaszcza jeśli planujecie wyjścia po południu lub wieczorem. Pamiętajcie o warstwowych ubraniach, bo temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż wskazują termometry.

Choć deszcz może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu, Poznań oferuje wiele atrakcji pod dachem! Odwiedźcie muzea, galerie sztuki, albo poszukajcie przytulnej kawiarni, gdzie z kubkiem gorącej kawy przeczekacie najgorszą aurę. Nie dajcie się pogodzie – bądźcie przygotowani i cieszcie się dniem!

