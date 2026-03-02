Poznań budzi się w chmurach. Czy czeka nas nagłe ocieplenie?

Poznań szykuje wiosenną niespodziankę

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, w Poznaniu zaczyna się dość standardowo jak na ten okres – z pochmurnym niebem i lekkim chłodem, co wielu pewnie nie zaskoczy po ostatnich kapryśnych tygodniach. O godzinie 7:00 termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura oscyluje wokół zera, więc poranna kawa na balkonie może poczekać.

Jednak, jak to bywa z marcem, nie wszystko jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Prognozy na popołudnie dla Poznania zwiastują znaczące ocieplenie, z temperaturami sięgającymi nawet 11 stopni Celsjusza. To prawdziwa wiosenna rewolucja w środku dnia, która może całkowicie zmienić plany wielu mieszkańców.

Szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 2 km/h Brak 10:00 3 stopnie Celsjusza 0 stopni Celsjusza 3 km/h Brak 13:00 8 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 4 km/h Brak 16:00 11 stopni Celsjusza 10 stopni Celsjusza 2 km/h Brak 19:00 9 stopni Celsjusza 8 stopni Celsjusza 2 km/h Brak

Co przyniesie wtorek 3 marca?

Patrząc w przyszłość, wtorek 3 marca w Poznaniu zapowiada się jeszcze bardziej optymistycznie, przynosząc kontynuację ocieplenia i coraz więcej słońca. Poranek rozpocznie się z temperaturami w okolicach 4 stopni Celsjusza, z lekkim zachmurzeniem, ale to tylko preludium do znacznie przyjemniejszego dnia. Już około 10:00 będziemy mieć 9 stopni Celsjusza.

Prawdziwy przełom nastąpi w godzinach popołudniowych, gdy termometry wskażą aż 12 stopni Celsjusza, a zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu. To doskonały prognostyk dla wszystkich spragnionych wiosny, pozwalający na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Jak wykorzystać ten dzień w Poznaniu?

W obliczu tak dynamicznej, ale ostatecznie korzystnej prognozy, warto dobrze zaplanować poniedziałek w Poznaniu. Poranne godziny sprzyjają załatwianiu spraw w cieplejszych pomieszczeniach, natomiast po południu to idealny moment na wyjście z biura czy domu i złapanie pierwszych, naprawdę ciepłych promieni słońca. Nie zapominajcie jednak o warstwowej odzieży, która pozwoli dostosować się do zmieniających się warunków.

Mimo początkowego zachmurzenia, brak opadów deszczu sprawia, że poznańskie parki i bulwary nad Wartą będą czekać na spacerowiczów. To także dobry dzień, aby odwiedzić Ostrów Tumski czy Stary Rynek, ciesząc się łagodniejszą aurą i nabierając energii przed resztą tygodnia.

