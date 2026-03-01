Radom, 01.03.2026. Szok! Wiosna atakuje z zaskoczenia?

Sensacyjne ciepło opanowało miasto!

Radomianie, przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Dziś, 01.03.2026, marzec zafunduje nam niespodziankę, która wprawi Was w osłupienie. Już od rana czuć, że to nie będzie zwykła niedziela, choć startujemy z umiarkowaną temperaturą.

Słońce śmiało wyjdzie zza chmur, sprawiając, że termometry w Radomiu powędrują ostro w górę, dobijając do szalonych 12 stopni Celsjusza! To prawdziwy rarytas jak na początek marca. Cieszcie się każdą chwilą, bo takie warunki nie zdarzają się często o tej porze roku.

Jaka pogoda w Radomiu dziś?

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dziś, 01.03.2026, godzina po godzinie. Przygotuj się na każdą ewentualność!

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5°C 2°C 4 m/s (południowo-zachodni) Brak 10:00 6°C 3°C 5 m/s (zachodni) Brak 13:00 11°C 10°C 6 m/s (zachodnio-północny) Brak 16:00 12°C 11°C 4 m/s (zachodnio-północny) Brak 19:00 9°C 7°C 3 m/s (północno-zachodni) Brak 22:00 5°C 3°C 3 m/s (północno-zachodni) Brak

Co przyniesie poniedziałek 02.03.2026?

Nie cieszcie się zbyt długo, bo już jutro, 02.03.2026, Radom czeka wyraźne ochłodzenie! Temperatury spadną do zaledwie 2 stopni Celsjusza rano, choć odczuwalnie będzie to zero. To brutalne zderzenie z rzeczywistością po dzisiejszej euforii.

Na szczęście w ciągu dnia termometry nieco odbiją, osiągając maksymalnie 9 stopni. Niestety, wiatr będzie jeszcze słabszy, co może potęgować uczucie chłodu. Nie chowajcie zimowych ubrań zbyt głęboko, bo poniedziałek przypomni nam, że marzec to wciąż kapryśny miesiąc.

Jak przetrwać marcową huśtawkę w Radomiu?

W tak zmienną pogodę kluczem do sukcesu jest ubieranie się na cebulkę. Nawet jeśli w południe słońce grzeje, to wieczorem może zaskoczyć nas chłód. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć ze sobą lekki sweter lub kurtkę, szczególnie jeśli planujecie dłuższy spacer po Radomiu.

Jeśli chcecie w pełni wykorzystać dzisiejsze ciepło, wybierzcie się na spacer po Plantach lub parku. Jutro, gdy zrobi się chłodniej, idealnym pomysłem będzie wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego lub innym ciepłym miejscu. Nie dajcie się pogodzie i cieszcie się każdą chwilą!

