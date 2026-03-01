Radom, 01.03.2026. Szok! Wiosna atakuje z zaskoczenia?

Spis treści
Sensacyjne ciepło opanowało miasto!
Radomianie, przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Dziś, 01.03.2026, marzec zafunduje nam niespodziankę, która wprawi Was w osłupienie. Już od rana czuć, że to nie będzie zwykła niedziela, choć startujemy z umiarkowaną temperaturą.
Słońce śmiało wyjdzie zza chmur, sprawiając, że termometry w Radomiu powędrują ostro w górę, dobijając do szalonych 12 stopni Celsjusza! To prawdziwy rarytas jak na początek marca. Cieszcie się każdą chwilą, bo takie warunki nie zdarzają się często o tej porze roku.
Jaka pogoda w Radomiu dziś?
Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dziś, 01.03.2026, godzina po godzinie. Przygotuj się na każdą ewentualność!
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|5°C
|2°C
|4 m/s (południowo-zachodni)
|Brak
|10:00
|6°C
|3°C
|5 m/s (zachodni)
|Brak
|13:00
|11°C
|10°C
|6 m/s (zachodnio-północny)
|Brak
|16:00
|12°C
|11°C
|4 m/s (zachodnio-północny)
|Brak
|19:00
|9°C
|7°C
|3 m/s (północno-zachodni)
|Brak
|22:00
|5°C
|3°C
|3 m/s (północno-zachodni)
|Brak
Co przyniesie poniedziałek 02.03.2026?
Nie cieszcie się zbyt długo, bo już jutro, 02.03.2026, Radom czeka wyraźne ochłodzenie! Temperatury spadną do zaledwie 2 stopni Celsjusza rano, choć odczuwalnie będzie to zero. To brutalne zderzenie z rzeczywistością po dzisiejszej euforii.
Na szczęście w ciągu dnia termometry nieco odbiją, osiągając maksymalnie 9 stopni. Niestety, wiatr będzie jeszcze słabszy, co może potęgować uczucie chłodu. Nie chowajcie zimowych ubrań zbyt głęboko, bo poniedziałek przypomni nam, że marzec to wciąż kapryśny miesiąc.
Jak przetrwać marcową huśtawkę w Radomiu?
W tak zmienną pogodę kluczem do sukcesu jest ubieranie się na cebulkę. Nawet jeśli w południe słońce grzeje, to wieczorem może zaskoczyć nas chłód. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć ze sobą lekki sweter lub kurtkę, szczególnie jeśli planujecie dłuższy spacer po Radomiu.
Jeśli chcecie w pełni wykorzystać dzisiejsze ciepło, wybierzcie się na spacer po Plantach lub parku. Jutro, gdy zrobi się chłodniej, idealnym pomysłem będzie wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego lub innym ciepłym miejscu. Nie dajcie się pogodzie i cieszcie się każdą chwilą!
