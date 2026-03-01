Radom, 01.03.2026. Szok! Wiosna atakuje z zaskoczenia?

2026-03-01 6:27

Marzec zaskakuje w Radomiu! Dziś, 01.03.2026, poczujemy prawdziwą wiosnę, ale czy na długo? Przygotujcie się na pogodową huśtawkę, która może wywrócić Wasze plany! Sprawdź, co przyniesie najbliższy czas i czy warto już chować zimowe kurtki. Emocje gwarantowane!

Po prawej stronie obrazu, na pierwszym planie, siedzi młoda kobieta z długimi, brązowymi włosami i okularami przeciwsłonecznymi, patrząca w górę. Jej twarz i włosy są oświetlone słońcem, podczas gdy reszta jej postaci jest w cieniu. Za nią, w oddali, widać kolejną kobietę siedzącą na ławce. W lewej części obrazu, na trawiastym terenie, stoi mężczyzna w długim płaszczu, również w półcieniu, z twarzą zwróconą w lewo. Cały kadr zdominowany jest przez liczne, wysokie drzewa bez liści, których ciemne, rozłożyste korony kontrastują z intensywnie błękitnym niebem, na którym widać kilka małych, białych chmur. Promienie słońca przebijają się przez gałęzie w górnej lewej części obrazu, tworząc efekt gwiazdy. Na trawniku rozciągają się długie, ciemne cienie drzew, a w dolnym lewym rogu pierwszego planu rosną trzy żółte narcyzy.

Sensacyjne ciepło opanowało miasto!

Radomianie, przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Dziś, 01.03.2026, marzec zafunduje nam niespodziankę, która wprawi Was w osłupienie. Już od rana czuć, że to nie będzie zwykła niedziela, choć startujemy z umiarkowaną temperaturą.

Słońce śmiało wyjdzie zza chmur, sprawiając, że termometry w Radomiu powędrują ostro w górę, dobijając do szalonych 12 stopni Celsjusza! To prawdziwy rarytas jak na początek marca. Cieszcie się każdą chwilą, bo takie warunki nie zdarzają się często o tej porze roku.

Jaka pogoda w Radomiu dziś?

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na dziś, 01.03.2026, godzina po godzinie. Przygotuj się na każdą ewentualność!

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:005°C2°C4 m/s (południowo-zachodni)Brak
10:006°C3°C5 m/s (zachodni)Brak
13:0011°C10°C6 m/s (zachodnio-północny)Brak
16:0012°C11°C4 m/s (zachodnio-północny)Brak
19:009°C7°C3 m/s (północno-zachodni)Brak
22:005°C3°C3 m/s (północno-zachodni)Brak

Co przyniesie poniedziałek 02.03.2026?

Nie cieszcie się zbyt długo, bo już jutro, 02.03.2026, Radom czeka wyraźne ochłodzenie! Temperatury spadną do zaledwie 2 stopni Celsjusza rano, choć odczuwalnie będzie to zero. To brutalne zderzenie z rzeczywistością po dzisiejszej euforii.

Na szczęście w ciągu dnia termometry nieco odbiją, osiągając maksymalnie 9 stopni. Niestety, wiatr będzie jeszcze słabszy, co może potęgować uczucie chłodu. Nie chowajcie zimowych ubrań zbyt głęboko, bo poniedziałek przypomni nam, że marzec to wciąż kapryśny miesiąc.

Jak przetrwać marcową huśtawkę w Radomiu?

W tak zmienną pogodę kluczem do sukcesu jest ubieranie się na cebulkę. Nawet jeśli w południe słońce grzeje, to wieczorem może zaskoczyć nas chłód. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć ze sobą lekki sweter lub kurtkę, szczególnie jeśli planujecie dłuższy spacer po Radomiu.

Jeśli chcecie w pełni wykorzystać dzisiejsze ciepło, wybierzcie się na spacer po Plantach lub parku. Jutro, gdy zrobi się chłodniej, idealnym pomysłem będzie wizyta w Muzeum im. Jacka Malczewskiego lub innym ciepłym miejscu. Nie dajcie się pogodzie i cieszcie się każdą chwilą!

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.