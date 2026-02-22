Radom, 22.02.2026. Deszczowy armagedon nadciąga!

Szok i niedowierzanie! Co czeka Radom dziś?

Dziś, 22 lutego 2026 roku, Radom szykuje się na prawdziwą pogodową huśtawkę! Poranek przywita nas zachmurzeniem umiarkowanym, ale to tylko cisza przed burzą, która nadciągnie z godziny na godzinę. Temperatura ledwo przekroczy 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie dużo chłodniej, bo aż -1 stopień! Lepiej założyć ciepły sweter.

Niestety, słońca nie będzie dużo. Już około godziny 10:00 nad miastem zawisną deszczowe chmury, które przyniosą słabe opady deszczu i wzmogą poczucie zimna. Wiatr, choć umiarkowany, z porywami do 12 m/s, będzie nieprzyjemnie smagał po twarzy. Ciśnienie atmosferyczne, początkowo 1018 hPa, zacznie stopniowo spadać, co może zwiastować dalsze pogorszenie aury w ciągu dnia.

Radom godzinowa prognoza na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 3°C -1°C 6 m/s (porywy do 12 m/s) Brak 09:00 3°C -1°C 5 m/s (porywy do 12 m/s) Słabe opady deszczu 12:00 4°C 0°C 4 m/s (porywy do 10 m/s) Słabe opady deszczu 15:00 4°C 0°C 5 m/s (porywy do 11 m/s) Słabe opady deszczu 18:00 4°C -1°C 5 m/s (porywy do 12 m/s) Słabe opady deszczu 21:00 4°C 0°C 6 m/s (porywy do 14 m/s) Słabe opady deszczu

Jutro będzie jeszcze gorzej? Szokująca prognoza!

A co nas czeka jutro, 23 lutego? Przygotujcie się na kolejną dawkę pogodowych emocji! Poranek w Radomiu powita nas temperaturą około 5 stopni Celsjusza, jednak odczuwalne zimno utrzyma się na poziomie 1 stopnia. Słabe opady deszczu będą nas nawiedzać już od pierwszych godzin dnia, więc parasol będzie Waszym najlepszym przyjacielem.

W ciągu dnia chmury niestety nie odpuszczą, a wręcz zagoszczą na dobre, przynosząc duże zachmurzenie i porywisty wiatr, z prędkością do 8 m/s i porywami do 16 m/s! To prawdziwe wyzwanie dla wszystkich, którzy liczą na choć promyk słońca. Popołudnie i wieczór to ponownie dominacja deszczu, który będzie padał ze zmiennym natężeniem.

Co robić w taką pogodę w Radomiu?

W taką pogodę najlepiej unikać długich spacerów, chyba że jesteście wyposażeni w solidną kurtkę przeciwdeszczową i parasol. Radomskie kawiarnie i centra handlowe będą idealnym schronieniem przed deszczem i porywistym wiatrem. To świetny moment, by nadrobić zaległości w książkach lub spędzić czas z bliskimi w domowym zaciszu.

Pamiętajcie, aby wychodząc z domu, zawsze zabrać ze sobą parasol i ubrać się na cebulkę! Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry, a wilgoć tylko wzmocni uczucie chłodu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na mokrych drogach, bo wiatr i deszcz znacznie pogorszą warunki jazdy.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.