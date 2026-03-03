Radom, 3 marca 2026. Zima w odwrocie, czy to już wiosna?

Pogoda w Radomiu dzisiaj – Mroźny start, ciepłe popołudnie

Wtorek, 3 marca 2026 roku, rozpocznie się w Radomiu dość chłodno, z temperaturami oscylującymi wokół 3 stopni Celsjusza o poranku, a odczuwalna temperatura może nawet zejść do zera. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie 1028 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu, mimo początkowego zimna. Wiatr powieje z zachodniego kierunku z prędkością około 3 m/s, co nie będzie zbyt uciążliwe.

Jednak nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi! Z każdą godziną sytuacja będzie się poprawiać, a słońce zacznie coraz śmielej zaglądać przez zachmurzenie małe. Po południu termometry w Radomiu wskażą nawet 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wyniesie przyjemne 10 stopni. To wyraźny sygnał, że zima powoli, ale skutecznie, ustępuje miejsca zbliżającej się wiośnie.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Radomia na 3 marca 2026 roku w ujęciu godzinowym:

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady Opis 07:00 3°C 0°C 3 m/s Brak Bezchmurnie 10:00 4°C 2°C 3 m/s Brak Zachmurzenie małe 13:00 9°C 8°C 3 m/s Brak Zachmurzenie małe 16:00 12°C 10°C 2 m/s Brak Zachmurzenie małe 19:00 8°C 6°C 3 m/s Brak Zachmurzenie umiarkowane 22:00 6°C 3°C 3 m/s Brak Zachmurzenie małe

Co przyniesie środa? Pogoda w Radomiu jutro

Po dzisiejszym optymistycznym akcencie, środa, 4 marca 2026 roku, w Radomiu nadal zapowiada się jako dzień bez opadów. Choć poranek może być jeszcze dość rześki, z temperaturą około 3 stopni Celsjusza i pochmurnym niebem, to w ciągu dnia znów możemy liczyć na wzrost wartości na termometrach. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1026 hPa.

Warto zwrócić uwagę na nieco silniejszy wiatr, który w ciągu dnia będzie wiał z prędkością do 6 m/s, z porywami do 8 m/s, co może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa od wskazań termometru. Mimo to, Radom może spodziewać się przyjemnej temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza po południu, choć niebo będzie nieco bardziej zachmurzone niż dzisiaj.

Wiosna w mieście? Jak wykorzystać pogodę w Radomiu

Taka pogoda to idealna okazja, by odkurzyć rower i wybrać się na przejażdżkę po radomskich ścieżkach lub pobliskich terenach zielonych. W parkach, takich jak Stary Ogród czy Leśniczówka, z pewnością będzie czuć już powiew wiosny. Pamiętajcie jednak, by rano założyć cieplejszą kurtkę, którą łatwo zdjąć w ciągu dnia, gdy słońce zacznie grzać mocniej.

Wieczory wciąż bywają zdradliwe, dlatego po zachodzie słońca nie zapominajcie o ciepłym swetrze lub bluzie, zwłaszcza jeśli planujecie dłuższe spacery. Brak opadów i umiarkowany wiatr to idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu, więc korzystajcie z tego, zanim kapryśna marcowa aura znów pokaże swoje inne oblicze.

