Radom drży z zimna! Coś mrocznego nadciąga z nieba?

2026-02-26 6:22

Mieszkańcy Radomia, szykujcie się na dzień pełen pogodowych emocji! Dziś, 26.02.2026, miasto poczuje na sobie prawdziwy zimowy chłód. Odczuwalna temperatura spadnie poniżej zera, a słońce, choć widoczne, nie przyniesie ulgi. Czy ta lodowata aura utrzyma się do wieczora? Sprawdź, co przygotowała dla nas natura!

Radom. Czy to jeszcze zima?

Dzisiejszy, 26.02.2026, poranek w Radomiu to prawdziwe wyzwanie dla zmarzlaków! Termometry wskażą aż -3 stopnie Celsjusza, ale uwaga — odczuwalna temperatura to potworne -7 stopni! Przygotujcie się na mroźny start dnia.

Słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, a właściwie ich brak, bo początkowo czeka nas bezchmurne niebo. Niestety, silny wiatr o prędkości 3-5 m/s sprawi, że poczujecie się jak na biegunie. Ciśnienie wysokie, więc meteopaci mogą odczuć to szczególnie.

Słońce kontra wiatr w Radomiu

W ciągu dnia temperatura łaskawie wzrośnie do 4 stopni Celsjusza, ale bez złudzeń! Odczuwalnie będzie tylko 0 stopni. Po południu nadciągną chmury, przykrywając Radom szarym kocem, ale na szczęście bez opadów. To idealna pogoda, by wyciągnąć grube szaliki!

Wieczór przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna – aż do -3 stopni. Mimo braku śniegu czy deszczu, niska temperatura i wiatr sprawią, że warto szybko wracać do domu. Będzie zimno!

Szczegółowa prognoza Radom dzisiaj

Poniżej znajdziesz dokładne dane, by wiedzieć, co Cię czeka w Radomiu dzisiaj.

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-3°C-7°C3 m/sBrak
10:00-1°C-6°C5 m/sBrak
13:004°C0°C4 m/sBrak
16:004°C1°C4 m/sBrak
19:001°C-3°C4 m/sBrak
22:000°C-4°C4 m/sBrak

Co przyniesie piątek w Radomiu?

Piątek, 27.02.2026, w Radomiu zapowiada się nieco łagodniej, ale nie spodziewajcie się rewolucji! Poranek wciąż chłodny, z temperaturą 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnymi -3 stopniami. Niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki, osiągając 4 m/s.

W ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć! Około godziny 10:00 termometry wskażą 7 stopni, a po południu nawet 10 stopni Celsjusza. Niestety, wzrost temperatury okupiony będzie coraz większym zachmurzeniem – niebo pokryje się gęstymi chmurami. Na szczęście, opadów wciąż brak!

Jak przetrwać zimny dzień w Radomiu?

Ubierzcie się na cebulkę! Dziś w Radomiu królują grube kurtki, szaliki i czapki. Pamiętajcie o termosie z gorącą herbatą, który rozgrzeje Was w ten mroźny dzień. Spacer? Tylko dla odważnych i odpowiednio ubranych!

Wieczorem warto zostać w domu. Odpalcie ulubiony serial, sięgnijcie po dobrą książkę i cieszcie się ciepłem domowego ogniska. Radom na dziś i jutro oferuje zimne wrażenia, ale bez niespodzianek w postaci opadów. Bądźcie gotowi na wszystko!

