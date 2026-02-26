Radom drży z zimna! Coś mrocznego nadciąga z nieba?

Spis treści
Radom. Czy to jeszcze zima?
Dzisiejszy, 26.02.2026, poranek w Radomiu to prawdziwe wyzwanie dla zmarzlaków! Termometry wskażą aż -3 stopnie Celsjusza, ale uwaga — odczuwalna temperatura to potworne -7 stopni! Przygotujcie się na mroźny start dnia.
Słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, a właściwie ich brak, bo początkowo czeka nas bezchmurne niebo. Niestety, silny wiatr o prędkości 3-5 m/s sprawi, że poczujecie się jak na biegunie. Ciśnienie wysokie, więc meteopaci mogą odczuć to szczególnie.
Słońce kontra wiatr w Radomiu
W ciągu dnia temperatura łaskawie wzrośnie do 4 stopni Celsjusza, ale bez złudzeń! Odczuwalnie będzie tylko 0 stopni. Po południu nadciągną chmury, przykrywając Radom szarym kocem, ale na szczęście bez opadów. To idealna pogoda, by wyciągnąć grube szaliki!
Wieczór przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna – aż do -3 stopni. Mimo braku śniegu czy deszczu, niska temperatura i wiatr sprawią, że warto szybko wracać do domu. Będzie zimno!
Szczegółowa prognoza Radom dzisiaj
Poniżej znajdziesz dokładne dane, by wiedzieć, co Cię czeka w Radomiu dzisiaj.
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-3°C
|-7°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|-1°C
|-6°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|4°C
|0°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|4°C
|1°C
|4 m/s
|Brak
|19:00
|1°C
|-3°C
|4 m/s
|Brak
|22:00
|0°C
|-4°C
|4 m/s
|Brak
Co przyniesie piątek w Radomiu?
Piątek, 27.02.2026, w Radomiu zapowiada się nieco łagodniej, ale nie spodziewajcie się rewolucji! Poranek wciąż chłodny, z temperaturą 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnymi -3 stopniami. Niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki, osiągając 4 m/s.
W ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć! Około godziny 10:00 termometry wskażą 7 stopni, a po południu nawet 10 stopni Celsjusza. Niestety, wzrost temperatury okupiony będzie coraz większym zachmurzeniem – niebo pokryje się gęstymi chmurami. Na szczęście, opadów wciąż brak!
Jak przetrwać zimny dzień w Radomiu?
Ubierzcie się na cebulkę! Dziś w Radomiu królują grube kurtki, szaliki i czapki. Pamiętajcie o termosie z gorącą herbatą, który rozgrzeje Was w ten mroźny dzień. Spacer? Tylko dla odważnych i odpowiednio ubranych!
Wieczorem warto zostać w domu. Odpalcie ulubiony serial, sięgnijcie po dobrą książkę i cieszcie się ciepłem domowego ogniska. Radom na dziś i jutro oferuje zimne wrażenia, ale bez niespodzianek w postaci opadów. Bądźcie gotowi na wszystko!
