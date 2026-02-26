Radom drży z zimna! Coś mrocznego nadciąga z nieba?

Radom. Czy to jeszcze zima?

Dzisiejszy, 26.02.2026, poranek w Radomiu to prawdziwe wyzwanie dla zmarzlaków! Termometry wskażą aż -3 stopnie Celsjusza, ale uwaga — odczuwalna temperatura to potworne -7 stopni! Przygotujcie się na mroźny start dnia.

Słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, a właściwie ich brak, bo początkowo czeka nas bezchmurne niebo. Niestety, silny wiatr o prędkości 3-5 m/s sprawi, że poczujecie się jak na biegunie. Ciśnienie wysokie, więc meteopaci mogą odczuć to szczególnie.

Słońce kontra wiatr w Radomiu

W ciągu dnia temperatura łaskawie wzrośnie do 4 stopni Celsjusza, ale bez złudzeń! Odczuwalnie będzie tylko 0 stopni. Po południu nadciągną chmury, przykrywając Radom szarym kocem, ale na szczęście bez opadów. To idealna pogoda, by wyciągnąć grube szaliki!

Wieczór przyniesie kontynuację pochmurnej aury. Temperatura spadnie do 1 stopnia Celsjusza, a odczuwalna – aż do -3 stopni. Mimo braku śniegu czy deszczu, niska temperatura i wiatr sprawią, że warto szybko wracać do domu. Będzie zimno!

Szczegółowa prognoza Radom dzisiaj

Poniżej znajdziesz dokładne dane, by wiedzieć, co Cię czeka w Radomiu dzisiaj.

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -7°C 3 m/s Brak 10:00 -1°C -6°C 5 m/s Brak 13:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 16:00 4°C 1°C 4 m/s Brak 19:00 1°C -3°C 4 m/s Brak 22:00 0°C -4°C 4 m/s Brak

Co przyniesie piątek w Radomiu?

Piątek, 27.02.2026, w Radomiu zapowiada się nieco łagodniej, ale nie spodziewajcie się rewolucji! Poranek wciąż chłodny, z temperaturą 1 stopnia Celsjusza i odczuwalnymi -3 stopniami. Niebo będzie umiarkowanie zachmurzone, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki, osiągając 4 m/s.

W ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć! Około godziny 10:00 termometry wskażą 7 stopni, a po południu nawet 10 stopni Celsjusza. Niestety, wzrost temperatury okupiony będzie coraz większym zachmurzeniem – niebo pokryje się gęstymi chmurami. Na szczęście, opadów wciąż brak!

Jak przetrwać zimny dzień w Radomiu?

Ubierzcie się na cebulkę! Dziś w Radomiu królują grube kurtki, szaliki i czapki. Pamiętajcie o termosie z gorącą herbatą, który rozgrzeje Was w ten mroźny dzień. Spacer? Tylko dla odważnych i odpowiednio ubranych!

Wieczorem warto zostać w domu. Odpalcie ulubiony serial, sięgnijcie po dobrą książkę i cieszcie się ciepłem domowego ogniska. Radom na dziś i jutro oferuje zimne wrażenia, ale bez niespodzianek w postaci opadów. Bądźcie gotowi na wszystko!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.