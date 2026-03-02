Radom wita poniedziałek. Czy zapowiada się spokojny dzień?

Radom budzi się do życia

Poranek 2 marca 2026 roku w Radomiu rozpoczął się pod znakiem bezchmurnego nieba, jednak temperatury jeszcze mocno trzymają nas w ryzach zimy. Na termometrach zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalnie nawet -2 stopnie, co zdecydowanie przypomina, że kalendarzowa wiosna to jedno, a faktyczna aura to drugie. Ciśnienie wysokie, bo 1027 hPa, powinno utrzymać nasze samopoczucie na dobrym poziomie, o ile tylko odpowiednio się ubierzemy.

Sytuacja ma się jednak zmieniać dynamicznie. Już około godziny 13:00 spodziewamy się wzrostu temperatury do komfortowych 8 stopni Celsjusza, choć niebo zacznie się delikatnie chmurzyć. Zachmurzenie małe, sięgające zaledwie 19%, nie powinno jednak zepsuć wrażenia nadchodzącej, słonecznej aury, a silniejszy, choć nie porywisty wiatr, o prędkości 3 m/s, będzie jedynie delikatnym powiewem.

Szczegółowa prognoza godzinowa Radom

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00-09:00 1°C -2°C 3 m/s z zachodu Brak 09:00-12:00 3°C 1°C 3 m/s z zachodu Brak 12:00-15:00 8°C 6°C 3 m/s z zachodu Brak 15:00-18:00 11°C 9°C 2 m/s z zachodu Brak 18:00-21:00 7°C 5°C 2 m/s z zachodu Brak

Co przyniesie jutro Radomiowi?

Jeśli dzisiejszy dzień w Radomiu wydaje się być preludium do wiosny, to wtorek 3 marca 2026 roku zaserwuje nam niemal pełne zachmurzenie już od wczesnego rana. Mimo to, termometry w ciągu dnia mają pokazać nawet 10 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie niewiele niższa. Oznacza to, że choć niebo będzie szare, to nie powinno to wpływać negatywnie na nasze odczucie komfortu cieplnego.

Wiatr, podobnie jak dziś, będzie umiarkowany, nie przekraczając 3 m/s, co na pewno ucieszy wszystkich spragnionych spokojniejszej aury. Prawdopodobieństwo opadów przez cały dzień pozostaje zerowe, co jest dobrą wiadomością dla planujących aktywności na świeżym powietrzu. Po prostu przygotujcie się na dzień pod chmurką, ale za to ciepły i bez deszczu, co w marcu bywa rzadkością.

Wiosenne plany na radomską pogodę

Skoro w Radomiu nadchodzi prawdziwa, choć trochę pochmurna, wiosna, warto to wykorzystać. Dziś, przy tych początkowych promieniach słońca, można wybrać się na spacer po Parku Kościuszki, by złapać ostatnie chwile bezchmurnego nieba przed jutrzejszymi chmurami. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze, bo poranki są zdradliwe, a popołudnia zaskakująco ciepłe.

Jutro, mimo zachmurzenia, temperatura będzie sprzyjać dłuższym wędrówkom czy rowerowym przejażdżkom. Bezchmurne niebo rano 2 marca w Radomiu to idealny moment na poranną kawę na balkonie, a później śmiało można ruszyć na odkrywanie radomskich zakątków, bez obawy o deszcz. Półpauza – to naprawdę dobra okazja, by nacieszyć się marcem, zanim pogoda znów zdecyduje się zaskoczyć.

