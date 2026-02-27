Radom z chłodnym startem, ale miło zaskoczy. Sprawdź, co przyniósł 27.02.2026!

Jaka pogoda czeka Radom dziś?

Początek piątku 27 lutego w Radomiu nie będzie należał do najcieplejszych. Termometry w okolicach godziny 7 rano wskażą około -1 stopnia Celsjusza, co w połączeniu z odczuwalnym chłodem na poziomie -5 stopni skutecznie zniechęci do porannych spacerów. Na szczęście, niebo będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się pierwszymi promieniami słońca.

Jednak to tylko chwilowy akcent zimowy, bo z każdą godziną temperatura będzie gwałtownie rosła. W południe możemy liczyć już na 2 stopnie, a około godziny 16 termometry pokażą aż 10 stopni Celsjusza. Niestety, wraz ze wzrostem temperatury przybędzie również chmur, a późne popołudnie i wieczór upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia. Wiatr, początkowo umiarkowany, zelżeje do zaledwie 3 m/s, więc będzie łagodny.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Radomia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -5°C 3 m/s Brak 10:00 2°C -3°C 5 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 4 m/s Brak 16:00 10°C 8°C 3 m/s Brak 19:00 6°C 4°C 4 m/s Brak

Czy sobota przyniesie prawdziwą wiosnę?

Patrząc na prognozy na sobotę, 28 lutego, Radom ma powody do optymizmu. Poranek będzie zdecydowanie łagodniejszy niż w piątek, z temperaturą około 3 stopni Celsjusza i odczuwalnym chłodem na poziomie 1 stopnia. Co ważne, zachmurzenie małe pozwoli na wczesne powitanie słońca, co z pewnością doda energii.

Prawdziwa rewolucja nastąpi jednak w ciągu dnia. Termometry w szczytowym momencie, czyli około godziny 13, mogą pokazać nawet 13 stopni Celsjusza, a odczuwalnie będzie tylko o stopień mniej! Będzie pochmurnie, ale bez deszczu. Wiatr utrzyma się na niskim poziomie, co sprawi, że będzie to idealny dzień na aktywności na świeżym powietrzu. To wyraźny sygnał, że zima powoli, ale nieuchronnie odpuszcza.

Jak wykorzystać ten pogodny dzień w Radomiu?

Zważywszy na dzisiejsze ocieplenie i prognozy na jutro, piątek 27.02.2026 to idealny moment na zaplanowanie czegoś poza domem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jeśli nie boicie się porannego chłodu, pierwsza część dnia jest doskonała na zimowy jogging. Po południu, gdy temperatura podskoczy, można wybrać się na spacer po Parku Kościuszki, ciesząc się łagodnym wiatrem i coraz cieplejszym powietrzem.

Pamiętajcie jednak, by mimo wzrostu temperatur, nie zapomnieć o odpowiednim ubiorze na cebulkę. Rano przyda się jeszcze ciepła kurtka i czapka, ale po południu lżejszy płaszcz będzie już w zupełności wystarczający. To idealna pogoda, by zacząć odkrywać miejskie zakamarki Radomia i poczuć, jak natura budzi się do życia. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.