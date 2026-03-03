Sensacja w Częstochowie. Szokująca pogoda 3 marca 2026!

Spis treści
Prognoza na dziś: Częstochowa obudzi się w szoku!
Częstochowa, 3 marca 2026, zaczyna dzień pod zasłoną chmur i w przeszywającym chłodzie, zaledwie 0 stopni Celsjusza! Odczuwalna temperatura spadnie nawet do -1 stopnia, więc poranek będzie wymagał grubego swetra. Ciśnienie stabilne, ale wilgotność powietrza to aż 86%, co potęguje uczucie chłodu.
Ale uwaga! Po południu czeka nas prawdziwy zwrot akcji! Około godziny 16:00 termometry poszybują w górę, osiągając niesamowite 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to aż 10 stopni! Zachmurzenie będzie tylko małe, co oznacza, że słońce przebije się przez chmury i rozświetli miasto. To będzie gwałtowna zmiana, której nikt się nie spodziewał!
Szczegółowa prognoza godzina po godzinie
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|0°C
|-1°C
|1 m/s
|Brak
|10:00
|2°C
|1°C
|2 m/s
|Brak
|13:00
|8°C
|7°C
|2 m/s
|Brak
|16:00
|12°C
|10°C
|2 m/s
|Brak
|19:00
|8°C
|7°C
|2 m/s
|Brak
Jaka pogoda w Częstochowie jutro?
Wtorek 4 marca 2026 roku przyniesie w Częstochowie prawdziwe ukojenie i mnóstwo słońca! Od samego rana, już od 7:00, będziemy cieszyć się bezchmurnym niebem i rześkim powietrzem. Temperatura wyniesie około 4 stopni Celsjusza, a odczuwalna – 2 stopnie, więc poranek będzie chłodny, ale słoneczny!
W ciągu dnia aura nie przestanie nas rozpieszczać. Około godziny 13:00 termometry wskażą aż 11 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 10 stopni! Zachmurzenie pozostanie niewielkie, co pozwoli słońcu bezkarnie królować na niebie. Wieczorem chmury powrócą, ale temperatura nadal będzie przyjemna – 6 stopni o 19:00.
Jak przygotować się na pogodowe zmiany?
Przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Rankiem 3 marca w Częstochowie, gdy na dworze będzie szaro i chłodno, warto postawić na warstwowy ubiór – koniecznie ciepły sweter i kurtka. Po południu, gdy słońce nieśmiało wyjdzie zza chmur, nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lżejszym okryciu. Taki dzień to idealna okazja na spacer po Starym Mieście!
A jutro? Bezchmurne niebo w Częstochowie to znak, że warto wstać wcześniej i cieszyć się energią słońca od samego rana! To idealny moment na poranną kawę na balkonie lub szybką przebieżkę po parku. Pamiętajcie o nawodnieniu – nawet wiosenne słońce potrafi dać się we znaki!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.