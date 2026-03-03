Sensacja w Częstochowie. Szokująca pogoda 3 marca 2026!

Prognoza na dziś: Częstochowa obudzi się w szoku!

Częstochowa, 3 marca 2026, zaczyna dzień pod zasłoną chmur i w przeszywającym chłodzie, zaledwie 0 stopni Celsjusza! Odczuwalna temperatura spadnie nawet do -1 stopnia, więc poranek będzie wymagał grubego swetra. Ciśnienie stabilne, ale wilgotność powietrza to aż 86%, co potęguje uczucie chłodu.

Ale uwaga! Po południu czeka nas prawdziwy zwrot akcji! Około godziny 16:00 termometry poszybują w górę, osiągając niesamowite 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to aż 10 stopni! Zachmurzenie będzie tylko małe, co oznacza, że słońce przebije się przez chmury i rozświetli miasto. To będzie gwałtowna zmiana, której nikt się nie spodziewał!

Szczegółowa prognoza godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -1°C 1 m/s Brak 10:00 2°C 1°C 2 m/s Brak 13:00 8°C 7°C 2 m/s Brak 16:00 12°C 10°C 2 m/s Brak 19:00 8°C 7°C 2 m/s Brak

Jaka pogoda w Częstochowie jutro?

Wtorek 4 marca 2026 roku przyniesie w Częstochowie prawdziwe ukojenie i mnóstwo słońca! Od samego rana, już od 7:00, będziemy cieszyć się bezchmurnym niebem i rześkim powietrzem. Temperatura wyniesie około 4 stopni Celsjusza, a odczuwalna – 2 stopnie, więc poranek będzie chłodny, ale słoneczny!

W ciągu dnia aura nie przestanie nas rozpieszczać. Około godziny 13:00 termometry wskażą aż 11 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 10 stopni! Zachmurzenie pozostanie niewielkie, co pozwoli słońcu bezkarnie królować na niebie. Wieczorem chmury powrócą, ale temperatura nadal będzie przyjemna – 6 stopni o 19:00.

Jak przygotować się na pogodowe zmiany?

Przygotujcie się na prawdziwy pogodowy rollercoaster! Rankiem 3 marca w Częstochowie, gdy na dworze będzie szaro i chłodno, warto postawić na warstwowy ubiór – koniecznie ciepły sweter i kurtka. Po południu, gdy słońce nieśmiało wyjdzie zza chmur, nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i lżejszym okryciu. Taki dzień to idealna okazja na spacer po Starym Mieście!

A jutro? Bezchmurne niebo w Częstochowie to znak, że warto wstać wcześniej i cieszyć się energią słońca od samego rana! To idealny moment na poranną kawę na balkonie lub szybką przebieżkę po parku. Pamiętajcie o nawodnieniu – nawet wiosenne słońce potrafi dać się we znaki!

