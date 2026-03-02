Słońce, a potem chmury. Jaka pogoda w Krakowie 02.03.2026?

Pogodowa huśtawka dla Krakowa

Poniedziałek, 2 marca 2026 roku, w Krakowie zaczyna się dość standardowo, z umiarkowanym zachmurzeniem, które może nieco osłabić entuzjazm poranka. Około godziny 7:00 termometry pokażą zaledwie 5 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą na podobnym poziomie. Ciśnienie pozostaje stabilne, co może ulżyć meteopatom, ale szansa na przelotne opady deszczu jest dość wysoka, wynosi aż 80 procent.

Jednak Kraków pokaże swoje lepsze oblicze, bo z godziny na godzinę pogoda zacznie się poprawiać. Już koło południa, około godziny 13:00, można spodziewać się, że temperatura wzrośnie do przyjemnych 11 stopni Celsjusza, a zachmurzenie stanie się małe. To idealny moment na spacer po Plantach, choć wiatr będzie praktycznie niewyczuwalny, co zwiastuje spokojne popołudnie.

Prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 5°C 5°C 1 m/s Prawdopodobieństwo 80% 09:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 12:00 11°C 10°C 0 m/s Brak 15:00 10°C 9°C 1 m/s Brak 18:00 6°C 6°C 1 m/s Brak 21:00 6°C 6°C 1 m/s Brak

Czego spodziewać się jutro?

Wtorek, 3 marca, zapowiada się jako dzień zdecydowanie łaskawszy, przynajmniej pod względem opadów, których w Krakowie nie należy się spodziewać. Poranek, około godziny 7:00, przywita mieszkańców temperaturą około 4 stopni Celsjusza i umiarkowanym zachmurzeniem. Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, co z pewnością ucieszy osoby wrażliwe na jego wahania.

W ciągu dnia temperatura będzie sukcesywnie rosnąć, by po południu osiągnąć maksimum na poziomie 12 stopni Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane utrzyma się przez większość dnia, jednak bez ryzyka deszczu. Wieczorem, około godziny 19:00, termometry wskażą około 8 stopni, a niebo stanie się bezchmurne lub z małym zachmurzeniem, co sprzyja wieczornym wyjściom.

Jak wykorzystać ten dzień w Krakowie?

Taki poniedziałek, mimo początkowych kaprysów, ostatecznie sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Po ustąpieniu porannego zachmurzenia i ewentualnego deszczu, temperatura powyżej 10 stopni Celsjusza będzie zachęcać do spacerów po Rynku Głównym lub relaksu w okolicznych kawiarniach. Pamiętajmy, aby na wszelki wypadek mieć przy sobie parasol w godzinach porannych, choć po południu jego obecność będzie zbędna.

Jeśli planujesz wieczorne wyjście, warto zadbać o cieplejsze ubranie. Temperatury spadną do około 6 stopni, a niewielki wiatr może sprawić, że odczucie chłodu będzie nieco większe. To doskonała okazja, by po zmroku podziwiać oświetlone zabytki Krakowa bez obawy o deszcz, ciesząc się łagodną, marcową aurą.

