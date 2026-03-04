Słońce rozgrzeje Gdańsk w środę. Czy to już koniec zimowego koszmaru?

Alert Pogodowy AI
2026-03-04 6:09

Mieszkańcy Gdańska, przygotujcie się! Środa, 4 marca 2026 roku, przyniesie ze sobą spektakularne zmiany w pogodzie. Po mroźnych porankach w końcu zobaczymy słońce! Czy to zwiastun prawdziwej wiosny, czy tylko krótkotrwały optymizm? Sprawdź, co nas czeka i jak uniknąć pogodowej pułapki.

Ulica brukowana biegnie wzdłuż rzeki, a po lewej stronie znajdują się zabytkowe budynki, w tym dominujący ciemnobrązowy Żuraw. Po prawej stronie rzeki widoczne są dalsze budynki, niektóre z dachami w kolorze terakoty, a także liczne drzewa o jesiennym zabarwieniu liści. Na rzece pływają różne łodzie, w tym statki pasażerskie i mniejsze jednostki, a po lewej, na bulwarze, przechadzają się ludzie, z których dwie kobiety na pierwszym planie jedzą lody. Czyste, błękitne niebo z delikatnym gradientem do jaśniejszego błękitu ku dołowi rozciąga się nad całą sceną.

Gdańsk budzi się do słońca

Dzień 4 marca 2026 roku w Gdańsku zaczyna się od prawdziwego mrozu, który wciąż daje się we znaki. Termometry rano pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do przerażających -3 stopni! Ale nie traćcie nadziei, bo **już za chwilę nastąpi przełom**.

Sytuacja diametralnie się zmieni! Po południu słońce przejmie kontrolę nad miastem, rozgrzewając atmosferę do **niesamowitych 9 stopni Celsjusza**. Czyste niebo i umiarkowany wiatr sprawią, że poczujecie, jakby zima odeszła w zapomnienie – przynajmniej na chwilę!

Szczegółowa prognoza godzinowa Gdańsk

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-3°C5 m/sBrak
10:003°C-1°C5 m/sBrak
13:007°C4°C5 m/sBrak
16:009°C6°C5 m/sBrak
19:005°C1°C5 m/sBrak
22:002°C-1°C4 m/sBrak

Co czeka Gdańsk jutro?

Po dzisiejszym optymistycznym akcencie, jutro, 5 marca, Gdańsk obudzi się pod **chmurami, które szczelnie zakryją niebo**. Poranek będzie chłodny, z temperaturami oscylującymi wokół 2 stopni Celsjusza i odczuwalnym mrozem.

Choć temperatura maksymalna wzrośnie do 8 stopni, nie liczcie na słońce! Zachmurzenie będzie duże, a **bezchmurne niebo zostanie tylko wspomnieniem**. Wiatr nieco osłabnie, ale nadal będzie przypominał o marcowym chłodzie.

Jak przetrwać pogodową huśtawkę?

Dziś, gdy słońce rozpieszcza, **koniecznie wybierzcie się na spacer brzegiem morza** lub po gdańskiej starówce! To idealny moment, by naładować baterie i nacieszyć się ostatnimi podrygami zimowo-wiosennej aury. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!

Jutro natomiast **postawcie na warstwowe ubranie** i parasol, bo chmury mogą zaskoczyć. Dzień będzie idealny na wizytę w Europejskim Centrum Solidarności lub ciepłe popołudnie z książką w jednej z klimatycznych kawiarni. Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.