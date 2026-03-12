Słońce, upał, a potem szaleństwo! Co wydarzy się dziś w Radomiu 12.03.2026?

Słońce, upał i zwrot akcji w Radomiu
Poranek w Radomiu 12.03.2026 zapowiada się wręcz bajecznie! Z samego rana, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 6°C, ale **niebo będzie bezchmurne i z każdą godziną poczujemy prawdziwy przypływ wiosny**. Ciśnienie na poziomie 1019 hPa to idealne warunki do rozpoczęcia dnia z energią. Nie dajcie się zwieść chłodowi — to tylko pozory!
Co za dzień! Po południu, **około godziny 16:00, temperatura w Radomiu poszybuje do niewiarygodnych 16°C**, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa, osiągając 15°C! To prawdziwe ciepełko! Niestety, ta idylla nie potrwa wiecznie. Mieszkańcy Radomia, wieczorem musicie przygotować się na **gwałtowne załamanie pogody – wkraczają słabe, ale jednak, opady deszczu**, które zaskoczą wielu. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, więc parasole mogą się przydać!
Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|6°C
|4°C
|3 m/s
|Brak opadów
|10:00
|9°C
|7°C
|5 m/s
|Brak opadów
|13:00
|14°C
|13°C
|4 m/s
|Brak opadów
|16:00
|16°C
|15°C
|4 m/s
|Słabe opady deszczu (1.05 mm)
|19:00
|12°C
|12°C
|3 m/s
|Słabe opady deszczu (0.65 mm)
Jaka pogoda jutro w Radomiu?
Po dzisiejszych emocjach, jutro, 13.03.2026, Radom może odetchnąć z ulgą! Poranek będzie chłodniejszy, bo około 7:00 rano spodziewamy się **7°C, ale wiatr będzie łagodny, zaledwie 3 m/s**. Zachmurzenie małe to dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią deszczu! Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1021 hPa.
W ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie, osiągając **15°C w najcieplejszym momencie, około godziny 13:00**. Chociaż opis "pochmurnie" może brzmieć nieco nudno, to pamiętajcie, że **nie przewiduje się żadnych opadów!** Wiatr będzie umiarkowany, do 5 m/s, więc warunki będą stabilne i o wiele spokojniejsze niż dziś. To będzie idealny dzień na spacer!
Jak spędzić dzień w Radomiu?
Mieszkańcy Radomia, mimo wieczornego deszczu, nie rezygnujcie z planów! Rano i po południu to idealny czas na **spacer po Parku Leśniczówka lub wizytę w Muzeum im. Jacka Malczewskiego**, zanim deszcz pokrzyżuje plany. Pamiętajcie o zabraniu parasola i lekkiej kurtki na wieczór, żeby nagłe opady nie zepsuły Wam nastroju.
Jeśli szukacie alternatywy na deszczowy wieczór, **kino czy jedna z lokalnych kawiarni to zawsze świetny pomysł!** Ciepła herbata lub gorąca czekolada w przyjemnym wnętrzu to doskonałe antidotum na kapryśną pogodę. Nie dajcie się pogodzie – Radom oferuje mnóstwo atrakcji bez względu na warunki!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.