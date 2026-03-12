Słońce, upał, a potem szaleństwo! Co wydarzy się dziś w Radomiu 12.03.2026?

Słońce, upał i zwrot akcji w Radomiu

Poranek w Radomiu 12.03.2026 zapowiada się wręcz bajecznie! Z samego rana, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 6°C, ale **niebo będzie bezchmurne i z każdą godziną poczujemy prawdziwy przypływ wiosny**. Ciśnienie na poziomie 1019 hPa to idealne warunki do rozpoczęcia dnia z energią. Nie dajcie się zwieść chłodowi — to tylko pozory!

Co za dzień! Po południu, **około godziny 16:00, temperatura w Radomiu poszybuje do niewiarygodnych 16°C**, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa, osiągając 15°C! To prawdziwe ciepełko! Niestety, ta idylla nie potrwa wiecznie. Mieszkańcy Radomia, wieczorem musicie przygotować się na **gwałtowne załamanie pogody – wkraczają słabe, ale jednak, opady deszczu**, które zaskoczą wielu. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, więc parasole mogą się przydać!

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 6°C 4°C 3 m/s Brak opadów 10:00 9°C 7°C 5 m/s Brak opadów 13:00 14°C 13°C 4 m/s Brak opadów 16:00 16°C 15°C 4 m/s Słabe opady deszczu (1.05 mm) 19:00 12°C 12°C 3 m/s Słabe opady deszczu (0.65 mm)

Jaka pogoda jutro w Radomiu?

Po dzisiejszych emocjach, jutro, 13.03.2026, Radom może odetchnąć z ulgą! Poranek będzie chłodniejszy, bo około 7:00 rano spodziewamy się **7°C, ale wiatr będzie łagodny, zaledwie 3 m/s**. Zachmurzenie małe to dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią deszczu! Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1021 hPa.

W ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie, osiągając **15°C w najcieplejszym momencie, około godziny 13:00**. Chociaż opis "pochmurnie" może brzmieć nieco nudno, to pamiętajcie, że **nie przewiduje się żadnych opadów!** Wiatr będzie umiarkowany, do 5 m/s, więc warunki będą stabilne i o wiele spokojniejsze niż dziś. To będzie idealny dzień na spacer!

Jak spędzić dzień w Radomiu?

Mieszkańcy Radomia, mimo wieczornego deszczu, nie rezygnujcie z planów! Rano i po południu to idealny czas na **spacer po Parku Leśniczówka lub wizytę w Muzeum im. Jacka Malczewskiego**, zanim deszcz pokrzyżuje plany. Pamiętajcie o zabraniu parasola i lekkiej kurtki na wieczór, żeby nagłe opady nie zepsuły Wam nastroju.

Jeśli szukacie alternatywy na deszczowy wieczór, **kino czy jedna z lokalnych kawiarni to zawsze świetny pomysł!** Ciepła herbata lub gorąca czekolada w przyjemnym wnętrzu to doskonałe antidotum na kapryśną pogodę. Nie dajcie się pogodzie – Radom oferuje mnóstwo atrakcji bez względu na warunki!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.