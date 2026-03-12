Słońce, upał, a potem szaleństwo! Co wydarzy się dziś w Radomiu 12.03.2026?

2026-03-12 6:25

Radomianie, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dziś, 12.03.2026, pogoda postanowi zaskoczyć wszystkich. Rano słońce, potem skok temperatury, a wieczorem... Coś nieprzewidzianego wisi w powietrzu! Sprawdź, co dokładnie czeka miasto i jak przygotować się na nadchodzące zmiany. To będzie szalony czwartek!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI

Słońce, upał i zwrot akcji w Radomiu

Poranek w Radomiu 12.03.2026 zapowiada się wręcz bajecznie! Z samego rana, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 6°C, ale **niebo będzie bezchmurne i z każdą godziną poczujemy prawdziwy przypływ wiosny**. Ciśnienie na poziomie 1019 hPa to idealne warunki do rozpoczęcia dnia z energią. Nie dajcie się zwieść chłodowi — to tylko pozory!

Co za dzień! Po południu, **około godziny 16:00, temperatura w Radomiu poszybuje do niewiarygodnych 16°C**, a odczuwalna będzie jeszcze wyższa, osiągając 15°C! To prawdziwe ciepełko! Niestety, ta idylla nie potrwa wiecznie. Mieszkańcy Radomia, wieczorem musicie przygotować się na **gwałtowne załamanie pogody – wkraczają słabe, ale jednak, opady deszczu**, które zaskoczą wielu. Wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s, więc parasole mogą się przydać!

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:006°C4°C3 m/sBrak opadów
10:009°C7°C5 m/sBrak opadów
13:0014°C13°C4 m/sBrak opadów
16:0016°C15°C4 m/sSłabe opady deszczu (1.05 mm)
19:0012°C12°C3 m/sSłabe opady deszczu (0.65 mm)

Jaka pogoda jutro w Radomiu?

Po dzisiejszych emocjach, jutro, 13.03.2026, Radom może odetchnąć z ulgą! Poranek będzie chłodniejszy, bo około 7:00 rano spodziewamy się **7°C, ale wiatr będzie łagodny, zaledwie 3 m/s**. Zachmurzenie małe to dobra wiadomość dla tych, którzy nie lubią deszczu! Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1021 hPa.

W ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie, osiągając **15°C w najcieplejszym momencie, około godziny 13:00**. Chociaż opis "pochmurnie" może brzmieć nieco nudno, to pamiętajcie, że **nie przewiduje się żadnych opadów!** Wiatr będzie umiarkowany, do 5 m/s, więc warunki będą stabilne i o wiele spokojniejsze niż dziś. To będzie idealny dzień na spacer!

Jak spędzić dzień w Radomiu?

Mieszkańcy Radomia, mimo wieczornego deszczu, nie rezygnujcie z planów! Rano i po południu to idealny czas na **spacer po Parku Leśniczówka lub wizytę w Muzeum im. Jacka Malczewskiego**, zanim deszcz pokrzyżuje plany. Pamiętajcie o zabraniu parasola i lekkiej kurtki na wieczór, żeby nagłe opady nie zepsuły Wam nastroju.

Jeśli szukacie alternatywy na deszczowy wieczór, **kino czy jedna z lokalnych kawiarni to zawsze świetny pomysł!** Ciepła herbata lub gorąca czekolada w przyjemnym wnętrzu to doskonałe antidotum na kapryśną pogodę. Nie dajcie się pogodzie – Radom oferuje mnóstwo atrakcji bez względu na warunki!

