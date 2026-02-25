Słońce wróci do Poznania. Czy to koniec ponurej zimy 25.02.2026?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-25 6:24

Mieszkańcy Poznania, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek, bo 25 lutego 2026 roku pogoda znów pokaże swoje zmienne oblicze. Od porannego zachmurzenia, przez umiarkowane słońce, aż po wieczorny chłód – jak zawsze, wszystko w jednym pakiecie. Sprawdź, co jeszcze przygotował dla nas ten pogodowy kalejdoskop.

Słońce przebija się przez gęste, puszyste chmury, tworząc złociste smugi światła rozchodzące się na błękitnym niebie, rozświetlając centralną część dużego placu wyłożonego kostką brukową. Wokół placu rozmieszczone są kolorowe kamienice o zróżnicowanej architekturze, z wieloma oknami i spadzistymi dachami. Na placu widać kilka sylwetek ludzi, samotnie spacerujących lub stojących w małych grupach, a w tle, pośrodku placu, wyróżnia się budynek z kopułą i iglicą.

Jaka pogoda dziś w Poznaniu?

Zaczynamy dzień 25 lutego 2026 roku w Poznaniu pod dyktando chmur. Rano, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie to zero, co jasno sugeruje, że ciepłe kurtki to wciąż podstawa garderoby. Wiatr, wiejący z prędkością 3 m/s, tylko podkreśli ten rześki poranek, sprawiając, że spacer do pracy może być prawdziwym wyzwaniem. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1024 hPa, na razie bez gwałtownych skoków.

Na szczęście, w ciągu dnia sytuacja ulegnie pewnej poprawie, choć nie ma co liczyć na rewolucję. Około godziny 13:00, przy temperaturze 4 stopni, zachmurzenie stanie się umiarkowane, co pozwoli nam na choć chwilowe przebłyski słońca, co zawsze jest miłą odmianą. Wiatr nieco osłabnie do 2 m/s, więc będzie nieco przyjemniej. Wieczorem, około 19:00, znów zrobi się chłodniej – raptem 2 stopnie Celsjusza, z odczuwalnym mrozem do -1 stopnia, więc powrót do domu po pracy będzie wymagał ponownego otulenia.

Szczegółowa prognoza pogody dla Poznania

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C0°C3 m/sBrak
10:003°C0°C3 m/sBrak
13:004°C3°C2 m/sBrak
16:006°C4°C2 m/sBrak
19:002°C-1°C3 m/sBrak

Co czeka nas jutro w Poznaniu?

Czwartek, 26 lutego, przyniesie ze sobą wyczekiwaną zmianę, która z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Już od wczesnych godzin porannych prognozowane jest bezchmurne niebo, choć temperatura nadal będzie oscylować w okolicach zera, z odczuwalnym mrozem do -4 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie 1028 hPa, co może być dobrą wiadomością dla meteoropatów.

W ciągu dnia w Poznaniu aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Około godziny 13:00 termometry pokażą przyjemne 9 stopni Celsjusza, a słońce będzie przeplatać się z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr, choć nieco silniejszy niż dziś, do 5 m/s, nie powinien przeszkadzać w cieszeniu się cieplejszym dniem. To prawdziwy powiew wiosny po ostatnich ponurych dniach, który daje nadzieję na szybkie nadejście prawdziwej wiosny.

Warto pamiętać o cieplejszym stroju?

Mimo że czwartek zapowiada się znacznie przyjemniej, zwłaszcza pod względem słonecznych chwil, to nie zapominajmy o warstwowej odzieży. Rano i wieczorem temperatury wciąż będą niskie, z odczuwalnym mrozem, co wymaga odpowiedniego przygotowania. Ciepły szalik, czapka i rękawiczki to absolutne minimum, jeśli planujemy poranne lub wieczorne wyjścia z domu.

Jeśli myślimy o tym, co robić w Poznaniu w tak zmienną pogodę, to w czwartek popołudnie będzie idealne na spacer po Parku Cytadela czy nad Maltą, kiedy temperatura osiągnie swój dzienny szczyt. Poranne godziny są natomiast stworzone do wizyty w jednej z licznych poznańskich kawiarni, gdzie przy filiżance kawy można spokojnie poczekać na słoneczne przebłyski. Nie dajmy się zaskoczyć pogodzie – korzystajmy z tego, co nam oferuje, ale z głową!

Dane pogodowe: © OpenWeather

