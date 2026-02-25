Słońce wróci do Poznania. Czy to koniec ponurej zimy 25.02.2026?

Jaka pogoda dziś w Poznaniu?

Zaczynamy dzień 25 lutego 2026 roku w Poznaniu pod dyktando chmur. Rano, około godziny 7:00, termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie to zero, co jasno sugeruje, że ciepłe kurtki to wciąż podstawa garderoby. Wiatr, wiejący z prędkością 3 m/s, tylko podkreśli ten rześki poranek, sprawiając, że spacer do pracy może być prawdziwym wyzwaniem. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1024 hPa, na razie bez gwałtownych skoków.

Na szczęście, w ciągu dnia sytuacja ulegnie pewnej poprawie, choć nie ma co liczyć na rewolucję. Około godziny 13:00, przy temperaturze 4 stopni, zachmurzenie stanie się umiarkowane, co pozwoli nam na choć chwilowe przebłyski słońca, co zawsze jest miłą odmianą. Wiatr nieco osłabnie do 2 m/s, więc będzie nieco przyjemniej. Wieczorem, około 19:00, znów zrobi się chłodniej – raptem 2 stopnie Celsjusza, z odczuwalnym mrozem do -1 stopnia, więc powrót do domu po pracy będzie wymagał ponownego otulenia.

Szczegółowa prognoza pogody dla Poznania

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C 0°C 3 m/s Brak 10:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 13:00 4°C 3°C 2 m/s Brak 16:00 6°C 4°C 2 m/s Brak 19:00 2°C -1°C 3 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Poznaniu?

Czwartek, 26 lutego, przyniesie ze sobą wyczekiwaną zmianę, która z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych słońca. Już od wczesnych godzin porannych prognozowane jest bezchmurne niebo, choć temperatura nadal będzie oscylować w okolicach zera, z odczuwalnym mrozem do -4 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie 1028 hPa, co może być dobrą wiadomością dla meteoropatów.

W ciągu dnia w Poznaniu aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Około godziny 13:00 termometry pokażą przyjemne 9 stopni Celsjusza, a słońce będzie przeplatać się z umiarkowanym zachmurzeniem. Wiatr, choć nieco silniejszy niż dziś, do 5 m/s, nie powinien przeszkadzać w cieszeniu się cieplejszym dniem. To prawdziwy powiew wiosny po ostatnich ponurych dniach, który daje nadzieję na szybkie nadejście prawdziwej wiosny.

Warto pamiętać o cieplejszym stroju?

Mimo że czwartek zapowiada się znacznie przyjemniej, zwłaszcza pod względem słonecznych chwil, to nie zapominajmy o warstwowej odzieży. Rano i wieczorem temperatury wciąż będą niskie, z odczuwalnym mrozem, co wymaga odpowiedniego przygotowania. Ciepły szalik, czapka i rękawiczki to absolutne minimum, jeśli planujemy poranne lub wieczorne wyjścia z domu.

Jeśli myślimy o tym, co robić w Poznaniu w tak zmienną pogodę, to w czwartek popołudnie będzie idealne na spacer po Parku Cytadela czy nad Maltą, kiedy temperatura osiągnie swój dzienny szczyt. Poranne godziny są natomiast stworzone do wizyty w jednej z licznych poznańskich kawiarni, gdzie przy filiżance kawy można spokojnie poczekać na słoneczne przebłyski. Nie dajmy się zaskoczyć pogodzie – korzystajmy z tego, co nam oferuje, ale z głową!

