Słońce wróci do Wrocławia? Dziś 04.03.2026 będzie prawdziwa niespodzianka!

Słoneczny start dnia we Wrocławiu

Wrocław, 04 marca 2026 roku, budzi się w promieniach słońca, co jest miłym zaskoczeniem po ostatnich, nieco bardziej kapryśnych dniach. Poranek zapowiada się bezchmurnie, z temperaturą około 4 stopni Celsjusza, choć odczuwalna będzie niewiele niższa, bo 3 stopnie. Delikatny wiatr o prędkości 2 km/h nie powinien specjalnie przeszkadzać w porannych aktywnościach.

Z każdą godziną atmosfera w stolicy Dolnego Śląska będzie się poprawiać. Około południa, około godziny 13:00, termometry pokażą już komfortowe 11 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 9 stopni. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie 4 km/h, a ciśnienie stabilne na poziomie 1027 hPa, co sprzyja dobremu samopoczuciu.

Prognoza godzinowa dla Wrocławia

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4 stopnie Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 2 km/h Brak 10:00 6 stopni Celsjusza 3 stopnie Celsjusza 4 km/h Brak 13:00 11 stopni Celsjusza 9 stopni Celsjusza 4 km/h Brak 16:00 10 stopni Celsjusza 9 stopni Celsjusza 3 km/h Brak 19:00 7 stopni Celsjusza 5 stopni Celsjusza 3 km/h Brak

Co przyniesie jutro we Wrocławiu?

Po dzisiejszym pogodowym rollercoasterze, jutro – 05 marca 2026 roku – Wrocław ponownie ma szansę na sporo słońca i bezchmurne niebo. Poranek będzie chłodniejszy niż dziś, z temperaturą około 2 stopni Celsjusza, ale bez obaw – wiatr będzie bardzo delikatny, niemal niewyczuwalny, co zrekompensuje niski słupek rtęci. Ciśnienie ponownie wysokie, bo 1029 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

W ciągu dnia temperatura będzie systematycznie wzrastać, by w godzinach popołudniowych osiągnąć przyjemne 11 stopni Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr nadal będzie łagodny, co stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Opady deszczu? Nic z tych rzeczy – jutro również nie ma co liczyć na to, że chmury uraczą nas choćby jedną kroplą.

Jak najlepiej wykorzystać dobrą pogodę?

Skoro Wrocław czeka naprawdę przyjemna aura, to grzechem byłoby nie wykorzystać jej w pełni. Dziś i jutro to idealny moment na długie spacery po Ostrowie Tumskim, wizytę w Ogrodzie Botanicznym czy relaks na Wyspie Słodowej. Pamiętajcie jednak, że poranki są jeszcze rześkie, więc warto zabrać ze sobą warstwową odzież, którą można zdjąć w ciągu dnia.

Choć słońce będzie hojnie świecić, nie dajcie się zwieść – marzec potrafi być zdradliwy. Warto mieć przy sobie lekką kurtkę lub bluzę, zwłaszcza gdy planujecie dłuższe wyjścia. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, które przydadzą się nie tylko dla ochrony oczu, ale także dla poprawy nastroju. Cieszmy się Wrocławiem, dopóki pogoda dopisuje!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.