Słońce wróciło do Krakowa. Czy to już koniec zimowej dominacji 04.03.2026?

Krakowska aura dzisiaj bez deszczu

Poranek w Krakowie 04.03.2026 zaskoczył bezchmurnym niebem i rześkim powietrzem, które budziło do życia. Termometry wskazywały około 4 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie było nieco chłodniej, co zmuszało do założenia cieplejszych ubrań. Lekki wiatr z zachodu nie przeszkadzał jednak w podziwianiu wschodzącego słońca nad miastem.

Około południa sytuacja zacznie się dynamicznie zmieniać, a temperatura ma wzrosnąć do przyjemnych 10 stopni Celsjusza. Choć prognozowane jest delikatne zachmurzenie, nie powinno ono zepsuć ogólnego pozytywnego nastroju dnia. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1026 hPa, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 09:00 6°C 3°C 4 m/s Brak 12:00 10°C 9°C 5 m/s Brak 15:00 11°C 10°C 3 m/s Brak 18:00 6°C 4°C 2 m/s Brak 21:00 7°C 6°C 2 m/s Brak

Jutro w Krakowie będzie jeszcze cieplej?

Czwartek 05.03.2026 przyniesie do Krakowa kontynuację sprzyjającej pogody, a nawet pewną poprawę. Poranek znów ma być bezchmurny, z temperaturami startującymi od około 3 stopni Celsjusza, co pozwoli na spokojne rozpoczęcie dnia. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, ale słońce szybko zacznie ogrzewać atmosferę.

W ciągu dnia, termometry pokażą do 10 stopni Celsjusza, a niebo pozostanie w większości bezchmurne. Lekki wiatr nie powinien być dokuczliwy, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, co z pewnością ucieszy tych, którzy źle znoszą gwałtowne zmiany. Wygląda na to, że marcowa pogoda w Krakowie nabiera tempa.

Co robić w taką pogodę w Krakowie?

Taka aura to idealna okazja, aby w pełni wykorzystać uroki Krakowa. Poranny spacer po Plantach, kiedy miasto dopiero się budzi, to przepis na udany start dnia. Po południu, gdy temperatura osiągnie maksimum, warto wybrać się na Rynek Główny, posiedzieć w kawiarnianym ogródku i po prostu chłonąć atmosferę.

Nie zapominajmy o odpowiednim ubiorze – warstwy to podstawa, bo choć w ciągu dnia jest ciepło, poranki i wieczory wciąż potrafią zaskoczyć chłodem. Parasol raczej nie będzie potrzebny, ponieważ prognozy nie przewidują opadów. To doskonały czas na zwiedzanie Wawelu czy Kazimierza bez obaw o deszczową niespodziankę.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.