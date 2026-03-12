Słoneczny dzień w Lublinie. Termometry oszaleją – będzie rekordowo ciepło!

Lublin tonie w słońcu

Mieszkańcy Lublina, szykujcie okulary przeciwsłoneczne! Dziś, 12 marca 2026 roku, miasto obudzi się w blasku słońca, a niebo będzie praktycznie bezchmurne. To idealny dzień na spacer czy kawę na świeżym powietrzu, bo od samego rana poczujemy przyjemne ciepło, choć poranek będzie jeszcze nieco rześki. Temperatura odczuwalna już o 7 rano wyniesie około 2 stopnie Celsjusza, co zapowiada naprawdę przyjemną aurę.

Popołudnie w Lublinie to będzie prawdziwa gratka dla miłośników wiosny! Słupki rtęci poszybują w górę, a prognozy mówią o niesamowitych 17 stopniach Celsjusza w cieniu około godziny 16:00. Wiatr będzie bardzo łagodny, co tylko potęguje wrażenie idącej, gorącej wiosny. Bezchmurne niebo utrzyma się przez większość dnia, zapewniając idealne warunki do wszelkich aktywności na zewnątrz.

Szczegółowa prognoza pogody

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 5 stopni Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 10:00 8 stopni Celsjusza 5 stopni Celsjusza 4 metry na sekundę Brak 13:00 14 stopni Celsjusza 13 stopni Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 16:00 17 stopni Celsjusza 16 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 19:00 10 stopni Celsjusza 9 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Co z jutrem w Lublinie?

Jeśli myśleliście, że dziś było gorąco, to jutro 13 marca 2026 roku, Lublin znów nas zaskoczy! Początek dnia będzie rześki, z temperaturą około 7 stopni Celsjusza, ale słońce szybko wypędzi chłód. Niebo pozostanie bezchmurne przez cały dzień, co oznacza, że możemy liczyć na kolejną porcję wiosennych promieni. Wiatr będzie delikatny, idealny na rozpoczęcie dnia.

W południe i po południu termometry w Lublinie znów oszaleją! Prognoza przewiduje, że temperatura wzrośnie aż do 15 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, a wiatr będzie umiarkowany, do 5 metrów na sekundę. To zapowiada kolejny fantastyczny dzień, pełen słońca i przyjemnego ciepła. Możecie śmiało planować aktywności na zewnątrz, bo pogoda w Lublinie będzie sprzyjać wypoczynkowi!

Jak wykorzystać ten dzień?

Taka pogoda to prawdziwy skarb, nie marnujcie jej! W Lublinie macie mnóstwo opcji. Wybierzcie się na spacer do Ogrodu Botanicznego, nad Zalew Zemborzycki, albo po prostu pospacerujcie po Starym Mieście i cieszcie się słońcem w jednej z licznych kawiarenek. Promienie słońca to doskonały sposób na poprawę nastroju i naładowanie baterii witaminą D.

Pamiętajcie jednak o kilku ważnych rzeczach. Mimo ciepła w słońcu, poranki i wieczory mogą być jeszcze chłodne, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i, co bardzo ważne, o nawodnieniu! Pijcie dużo wody, aby cieszyć się pełnią słońca bez ryzyka przegrzania.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.