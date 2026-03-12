Słoneczny dzień w Lublinie. Termometry oszaleją – będzie rekordowo ciepło!

Lublin tonie w słońcu
Mieszkańcy Lublina, szykujcie okulary przeciwsłoneczne! Dziś, 12 marca 2026 roku, miasto obudzi się w blasku słońca, a niebo będzie praktycznie bezchmurne. To idealny dzień na spacer czy kawę na świeżym powietrzu, bo od samego rana poczujemy przyjemne ciepło, choć poranek będzie jeszcze nieco rześki. Temperatura odczuwalna już o 7 rano wyniesie około 2 stopnie Celsjusza, co zapowiada naprawdę przyjemną aurę.
Popołudnie w Lublinie to będzie prawdziwa gratka dla miłośników wiosny! Słupki rtęci poszybują w górę, a prognozy mówią o niesamowitych 17 stopniach Celsjusza w cieniu około godziny 16:00. Wiatr będzie bardzo łagodny, co tylko potęguje wrażenie idącej, gorącej wiosny. Bezchmurne niebo utrzyma się przez większość dnia, zapewniając idealne warunki do wszelkich aktywności na zewnątrz.
Szczegółowa prognoza pogody
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|5 stopni Celsjusza
|2 stopnie Celsjusza
|3 metry na sekundę
|Brak
|10:00
|8 stopni Celsjusza
|5 stopni Celsjusza
|4 metry na sekundę
|Brak
|13:00
|14 stopni Celsjusza
|13 stopni Celsjusza
|3 metry na sekundę
|Brak
|16:00
|17 stopni Celsjusza
|16 stopni Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
|19:00
|10 stopni Celsjusza
|9 stopni Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
Co z jutrem w Lublinie?
Jeśli myśleliście, że dziś było gorąco, to jutro 13 marca 2026 roku, Lublin znów nas zaskoczy! Początek dnia będzie rześki, z temperaturą około 7 stopni Celsjusza, ale słońce szybko wypędzi chłód. Niebo pozostanie bezchmurne przez cały dzień, co oznacza, że możemy liczyć na kolejną porcję wiosennych promieni. Wiatr będzie delikatny, idealny na rozpoczęcie dnia.
W południe i po południu termometry w Lublinie znów oszaleją! Prognoza przewiduje, że temperatura wzrośnie aż do 15 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, a wiatr będzie umiarkowany, do 5 metrów na sekundę. To zapowiada kolejny fantastyczny dzień, pełen słońca i przyjemnego ciepła. Możecie śmiało planować aktywności na zewnątrz, bo pogoda w Lublinie będzie sprzyjać wypoczynkowi!
Jak wykorzystać ten dzień?
Taka pogoda to prawdziwy skarb, nie marnujcie jej! W Lublinie macie mnóstwo opcji. Wybierzcie się na spacer do Ogrodu Botanicznego, nad Zalew Zemborzycki, albo po prostu pospacerujcie po Starym Mieście i cieszcie się słońcem w jednej z licznych kawiarenek. Promienie słońca to doskonały sposób na poprawę nastroju i naładowanie baterii witaminą D.
Pamiętajcie jednak o kilku ważnych rzeczach. Mimo ciepła w słońcu, poranki i wieczory mogą być jeszcze chłodne, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych i, co bardzo ważne, o nawodnieniu! Pijcie dużo wody, aby cieszyć się pełnią słońca bez ryzyka przegrzania.
Dane pogodowe: © OpenWeather
