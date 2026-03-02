Słoneczny początek dnia. Czy chmury zepsują nam humor w Gdańsku?

Co czeka mieszkańców Gdańska dzisiaj?

Gdańsk budzi się dzisiaj, 2 marca 2026 roku, w niezwykle optymistycznej atmosferze! Poranek powita nas pięknym, bezchmurnym niebem, które z pewnością zachęci do wyjścia z domu. Temperatura o godzinie 7:00 wyniesie około 4 stopnie Celsjusza, ale odczuwalne 2 stopnie sprawią, że warto założyć cieplejszy szalik. Ciśnienie na poziomie 1023 hPa sprzyjać będzie dobremu samopoczuciu.

Niestety, słońce nie zagości na niebie na zawsze. Już około południa chmury zaczną powoli zasnuwać niebo nad Gdańskiem, a po południu całkowicie je pokryją. Temperatura jednak będzie rosła, osiągając przyjemne 9 stopni Celsjusza około godziny 16:00. Wiatr będzie słaby, więc nie poczujemy się zbyt wychłodzeni, nawet gdy słońce zniknie za warstwą chmur.

Godzinowa prognoza dla Gdańska

Czas Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 4 m/s Brak 13:00 8°C 5°C 4 m/s Brak 16:00 9°C 7°C 3 m/s Brak 19:00 6°C 5°C 2 m/s Brak 22:00 6°C 5°C 2 m/s Brak

Wtorek 3 marca – co nas czeka?

Wtorek, 3 marca, przyniesie ze sobą znaczącą zmianę pogodową dla Gdańska! Już w nocy z poniedziałku na wtorek możliwe są słabe opady deszczu, które utrzymają się do wczesnych godzin porannych. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, ale jednocześnie spodziewamy się zaskakującego wzrostu temperatury.

Termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych wiosny! Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie. Przygotujcie się na dzień pod chmurami, ale za to z łagodniejszą temperaturą.

Jak przygotować się na nadchodzące dni?

Dziś w Gdańsku, mimo początkowego słońca, warto mieć przy sobie cieplejsze okrycie, zwłaszcza gdy słońce schowa się za chmurami. Wtorek natomiast to idealny dzień na długie spacery po nadmorskiej promenadzie, nawet jeśli słońce nie będzie dominować na niebie. Ciepłe kurtki i parasole będą niezbędne wcześnie rano, ale potem pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu.

Pamiętajcie, by dziś rano chwycić aparat i uwiecznić te piękne, bezchmurne chwile, zanim niebo pokryją chmury. Wtorek z kolei będzie dniem, w którym mimo chmur i deszczu rano, możemy cieszyć się przyjemnymi temperaturami. Nie dajcie się zaskoczyć!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.