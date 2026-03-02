Słoneczny początek tygodnia we Wrocławiu. Czy to już koniec zimy?

Wrocław budzi się do słońca

Poniedziałkowy poranek, 02.03.2026, we Wrocławiu zwiastuje radykalną zmianę w aurze. Po serii dni, które mogły przyprawić o melancholię, w końcu możemy liczyć na prawdziwy powiew wiosny. Już od godzin przedpołudniowych niebo nad miastem będzie niemal bezchmurne, a termometry pokażą przyjemne 4°C, choć odczuwalna temperatura wyniesie około 2°C, więc poranek może być jeszcze rześki.

W ciągu dnia będzie tylko lepiej. W okolicach południa spodziewamy się wzrostu temperatury do 9°C, a nawet 11°C wczesnym popołudniem. Wiatr, który często psuł nam humor, dziś będzie łagodny, o prędkości zaledwie 1-2 km/h. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie około 1026-1028 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 10:00 4°C 2°C 2 km/h Brak 13:00 9°C 8°C 2 km/h Brak 16:00 11°C 10°C 1 km/h Brak 19:00 9°C 8°C 2 km/h Brak

Co przyniesie wtorek we Wrocławiu?

Po tak udanym poniedziałku naturalne jest pytanie, czy dobra passa utrzyma się również we wtorek, 03.03.2026. Prognozy są optymistyczne, choć niebo nad Wrocławiem może być nieco kapryśne. Poranek zapowiada się pochmurnie z temperaturą około 4°C, ale brak opadów i łagodny wiatr z pewnością umilą początek dnia.

W ciągu wtorkowego dnia temperatura będzie systematycznie rosnąć. Około godziny 13:00 we Wrocławiu spodziewamy się 12°C, a wczesnym popołudniem nawet 13°C, co jest świetną wiadomością dla miłośników spacerów. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne, a wiatr niezmiennie słaby. Wygląda na to, że marzec rozkręca się na dobre.

Korzystaj ze słońca jak najlepiej

Skoro poniedziałek, 02.03.2026, we Wrocławiu zapowiada się tak obiecująco, warto to wykorzystać. Mimo że poranek bywa jeszcze rześki, pomyślcie o spędzeniu przerwy na świeżym powietrzu – może krótki spacer po wrocławskim Rynku albo Ostrów Tumski? Ciepły, bezchmurny dzień to idealna okazja, by naładować baterie po zimowych szarugach i poczuć pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny.

Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce, choć jeszcze marcowe, potrafi operować intensywnie. Przyjemny wiatr i brak opadów sprzyjają aktywnościom na zewnątrz. Możecie wybrać się na spacer po parkach, odwiedzić Pergole lub po prostu zrelaksować się na kawie w jednej z licznych kawiarni z ogródkiem. Wrocław oferuje wiele możliwości – wykorzystajcie ten pogodny dzień!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.