Słoneczny szok w Szczecinie. Coś tu jest nie tak?

Szczecin budzi się do życia

Dziś, 4 marca 2026 roku, Szczecin tonie w słońcu! Poranek wprawdzie przywitał nas lekkim chłodem, bo temperatura ledwo przekracza 1°C, ale nie dajcie się zwieść. To tylko preludium do niesamowitego dnia, który czeka na wszystkich mieszkańców. Zapowiada się prawdziwie spektakularna aura, która przegoni wszelkie zimowe wspomnienia.

Z każdą godziną będzie coraz cieplej, a ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie 1028 hPa. Wiatr, wiejący z północnego zachodu z prędkością zaledwie 2-3 m/s, będzie delikatny i niemal niewyczuwalny, co tylko potęguje wrażenie idealnego dnia na świeżym powietrzu. To po prostu pogoda marzeń, idealna na regenerację i naładowanie baterii. Bezchmurne niebo pozwoli cieszyć się słońcem od świtu do zmierzchu!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -1°C 2 m/s Brak 10:00 2°C 0°C 3 m/s Brak 13:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 16:00 10°C 8°C 3 m/s Brak 19:00 3°C 3°C 1 m/s Brak 22:00 3°C 3°C 1 m/s Brak

Co przyniesie jutro w Szczecinie?

Po dzisiejszej słonecznej euforii, jutro – 5 marca 2026 roku – Szczecin również nie zawiedzie! Poranek będzie chłodny, podobnie jak dziś, z temperaturami oscylującymi wokół 1°C, ale już od godziny 10:00 zacznie się prawdziwe ocieplenie. Termometry pokażą nawet 7°C, a w ciągu dnia wzrosną do 11°C! To prawdziwy pogodowy rollercoaster, który zaskoczy wszystkich mieszkańców.

Niestety, słońce może być nieco bardziej kapryśne! Prognozy wskazują na większe zachmurzenie, choć deszczu nie przewidujemy! Wiatr będzie łagodny, wiejący z południa i południowego wschodu, co sprawi, że nawet mimo chmur, odczuwalna temperatura będzie przyjemna. Będzie to dzień idealny na spacery i aktywności na świeżym powietrzu, bez obaw o ulewne deszcze.

Idealny dzień na spacery?

Z taką pogodą, jak dziś i jutro w Szczecinie, po prostu grzechem byłoby siedzenie w domu! Wybierzcie się na Wały Chrobrego, zrelaksujcie się w Parku Kasprowicza lub po prostu pospacerujcie po mieście, podziwiając jego uroki w promieniach słońca. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie operować z pełną mocą. To doskonała okazja, by naładować się pozytywną energią po zimowych miesiącach.

Pamiętajcie, że choć temperatury są wysokie, poranki bywają zdradliwe! Warto zabrać ze sobą lekką kurtkę lub sweter, który przyda się, gdy słońce zacznie zachodzić i wieczorne chłody dadzą się we znaki. Cieszmy się każdą chwilą tej wspaniałej pogody, bo nie wiadomo, kiedy natura znowu zaserwuje nam taką dawkę optymizmu! Takie dni zdarzają się rzadko, więc wykorzystajmy je w pełni! Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.