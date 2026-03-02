Smog dusi Polskę 02.03.2026. Oto czarna lista najbardziej zanieczyszczonych miast

Smog i cząstki pyłu PM2.5 oraz PM10

Smog to niestety dla wielu polskich miast stały element krajobrazu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Mówimy o nim, gdy w powietrzu wzrasta stężenie szkodliwych substancji, a ich źródłem są głównie spaliny samochodowe oraz niska emisja z domowych pieców. Szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, takie jak pyły PM2.5 i PM10, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, przyczyniając się do chorób układu oddechowego i krążenia.

Pyły zawieszone PM2.5 to drobne cząsteczki o średnicy do 2,5 mikrometra, które z łatwością przenikają do płuc, a nawet do krwiobiegu. Pyły PM10, choć nieco większe, również osiadają w drogach oddechowych i mogą wywoływać poważne dolegliwości. Monitorowanie poziomu tych wskaźników oraz wskaźnika jakości powietrza AQI jest kluczowe dla oceny bieżącej sytuacji i ochrony zdrowia mieszkańców.

Ranking jakości powietrza w Polsce 02.03.2026

10. Bydgoszcz

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą dziś odetchnąć z ulgą, bowiem miasto znalazło się na dziesiątym miejscu rankingu, prezentując stosunkowo dobrą jakość powietrza. Z odczytów wynika, że poziom PM2.5 wynosi zaledwie 6.61 µg/m³, a PM10 to 12.04 µg/m³, co przy wskaźniku AQI na poziomie 2 daje komfortowe warunki. Sprzyja temu także pogoda – temperatura 11°C, bezchmurne niebo i umiarkowany wiatr o prędkości 4.0 m/s skutecznie pomagają rozpraszać potencjalne zanieczyszczenia.

9. Poznań

Poznań również prezentuje się korzystnie pod względem jakości powietrza, zajmując dziewiątą pozycję w zestawieniu. Odnotowano tutaj PM2.5 na poziomie 7.39 µg/m³ oraz PM10 wynoszące 11.76 µg/m³, co jest wartością znacznie poniżej normy alarmowej, a AQI to solidne 2. Przy temperaturze 12°C, bezchmurnym niebie i łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 2.0 m/s, warunki do oddychania są naprawdę dobre.

8. Warszawa

Stolica Polski znalazła się na ósmym miejscu rankingu, co świadczy o względnie czystym powietrzu. Poziomy zanieczyszczeń PM2.5 na poziomie 7.71 µg/m³ i PM10 wynoszące 11.84 µg/m³ plasują Warszawę daleko od strefy zagrożenia, a wskaźnik AQI wynosi 2. Silniejszy wiatr o prędkości 4.0 m/s, bezchmurne niebo i temperatura 10°C sprzyjają rozpraszaniu ewentualnego smogu, zapewniając mieszkańcom dobre warunki do aktywności na świeżym powietrzu.

7. Lublin

Lublin zajmuje siódmą lokatę w naszym zestawieniu, wykazując się przyzwoitym stanem powietrza. Odnotowano PM2.5 na poziomie 7.83 µg/m³ oraz PM10 z wartością 11.35 µg/m³, przy wskaźniku AQI równym 2. Co ciekawe, mimo częściowego zachmurzenia i wysokiej wilgotności (84%), umiarkowany wiatr o prędkości 3.0 m/s z porywami do 18.0 m/s z pewnością przyczynił się do utrzymania niskiego poziomu zanieczyszczeń, skutecznie rozwiewając pyły.

6. Radom

Radom plasuje się na szóstym miejscu naszego rankingu, wykazując się zadowalającą jakością powietrza. Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło 8.12 µg/m³, a PM10 wyniosło 13.87 µg/m³, utrzymując wskaźnik AQI na poziomie 2. Przy temperaturze 10°C i bezchmurnym niebie, umiarkowany wiatr o prędkości 2.0 m/s sprzyja dobrej cyrkulacji powietrza, zapobiegając gromadzeniu się zanieczyszczeń w niższych warstwach atmosfery.

5. Kraków

Kraków, historycznie borykający się ze smogiem, tym razem znalazł się na piątym miejscu, co jest zaskakująco dobrym wynikiem. Stężenie PM2.5 wyniosło 15.7 µg/m³, a PM10 17.82 µg/m³, utrzymując wskaźnik AQI na poziomie 2. Bezchmurne niebo, niska wilgotność (28%) oraz wiatr o prędkości 3.0 m/s przyczyniły się do poprawy sytuacji, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców miasta.

4. Katowice

Katowice uplasowały się na czwartym miejscu rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast. Zarejestrowane PM2.5 wyniosło 18.49 µg/m³, a PM10 osiągnęło 21.41 µg/m³, przy AQI na poziomie 2. Mimo bezchmurnego nieba i temperatury 9°C, bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1.0 m/s nie sprzyjał efektywnemu rozpraszaniu zanieczyszczeń, co mogło przyczynić się do utrzymania tych wartości.

3. Częstochowa

Częstochowa, z trzecim miejscem w rankingu, wykazuje już wyraźnie podwyższone stężenia pyłów. Odnotowano PM2.5 na poziomie 20.11 µg/m³ i PM10 wynoszące 29.14 µg/m³, z wskaźnikiem AQI równym 2. Całkowity brak wiatru (0.0 m/s) jest niestety czynnikiem szczególnie niekorzystnym, uniemożliwiającym naturalne oczyszczanie atmosfery, co przy temperaturze 7°C i wyższej wilgotności zatrzymuje zanieczyszczenia bliżej ziemi.

2. Zakopane

Perła Tatr, Zakopane, niestety znalazło się na drugim miejscu listy zanieczyszczonych miast. Stężenie PM2.5 wyniosło 23.42 µg/m³, a PM10 osiągnęło 30.72 µg/m³, przy AQI na poziomie 2. Niska temperatura 2°C, wysoka wilgotność 86% i zaledwie symboliczny wiatr 1.0 m/s to klasyczne warunki sprzyjające powstawaniu smogu w kotlinach, co niestety odzwierciedla się w alarmujących danych.

1. Łódź

Niechlubny lider dzisiejszego rankingu to Łódź, gdzie jakość powietrza jest najgorsza. Zarejestrowane stężenie PM2.5 osiągnęło alarmujące 41.29 µg/m³, a PM10 wynosi 54.55 µg/m³, co przekłada się na wskaźnik AQI równy 3. Mimo względnie sprzyjającej pogody – temperatury 9°C i umiarkowanego wiatru 2.0 m/s – tak wysokie wartości wskazują na poważne problemy z emisją zanieczyszczeń, a mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Aktualne stężenia pyłów PM2.5 i AQI w miastach

Miasto AQI PM2.5 (µg/m³) 10. Bydgoszcz 2 6.61 9. Poznań 2 7.39 8. Warszawa 2 7.71 7. Lublin 2 7.83 6. Radom 2 8.12 5. Kraków 2 15.70 4. Katowice 2 18.49 3. Częstochowa 2 20.11 2. Zakopane 2 23.42 1. Łódź 3 41.29

Jak chronić się przed zanieczyszczeniami powietrza?

Gdy jakość powietrza jest niska, niezwykle ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony zdrowia. Unikaj długotrwałej aktywności fizycznej na zewnątrz, szczególnie w godzinach szczytowego zanieczyszczenia, czyli rano i wieczorem. Warto również rozważyć noszenie masek antysmogowych z filtrem FFP2 lub FFP3, które skutecznie chronią drogi oddechowe przed pyłami PM2.5 i PM10.

Dla osób spędzających czas w domu, zaleca się zamykanie okien i używanie oczyszczaczy powietrza, jeśli to możliwe. Zamiast spacerów na zewnątrz, wybierz aktywności w zamkniętych pomieszczeniach – basen, siłownia, muzea czy galerie sztuki. Dbajmy o nasze płuca i monitorujmy komunikaty o jakości powietrza, aby świadomie podejmować decyzje dotyczące aktywności fizycznej i wychodzenia na zewnątrz.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.