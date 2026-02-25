Środa w Radomiu z deszczem. Czy nareszcie przyjdzie wiosna?

Deszczowe przebudzenie. Jaka będzie środa w Radomiu?

Poranek w Radomiu, 25 lutego 2026 roku, niestety nie zapowiada się zachęcająco. Od samego świtu spodziewamy się słabych opadów deszczu, które skutecznie zniechęcą do porannego spaceru czy biegania. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale zimny wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, oscylując wokół -3 stopni.

W ciągu dnia sytuacja nie ulegnie drastycznej poprawie, chociaż deszcz ma stopniowo ustępować. Około godziny 10:00 nadal będą towarzyszyć nam opady, jednak po południu dominarować będzie zachmurzenie duże. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie, wynoszącym około 1022-1024 hPa, co może być pewnym pocieszeniem dla meteopatów.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 6:00 2 stopnie Celsjusza -3 stopnie Celsjusza 6 metrów na sekundę Słabe opady deszczu 9:00 2 stopnie Celsjusza -3 stopnie Celsjusza 6 metrów na sekundę Słabe opady deszczu 12:00 3 stopnie Celsjusza -2 stopnie Celsjusza 6 metrów na sekundę Brak opadów 15:00 2 stopnie Celsjusza -2 stopnie Celsjusza 4 metry na sekundę Brak opadów 18:00 1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 2 metry na sekundę Brak opadów 21:00 -1 stopień Celsjusza -3 stopnie Celsjusza 2 metry na sekundę Brak opadów

Co nas czeka jutro? Optymistyczne perspektywy

Jeśli dzisiejsza pogoda w Radomiu nie napawa optymizmem, to mamy dla Państwa lepsze wieści na jutro. Czwartek, 26 lutego, przyniesie wyraźne, choć powolne ocieplenie. Rano, około godziny 7:00, termometry wciąż pokażą -2 stopnie Celsjusza, jednak poczuć się będzie znacznie przyjemniej niż dziś – temperatura odczuwalna wyniesie -5 stopni, a wiatr będzie słabszy.

Prawdziwa zmiana nadejdzie w ciągu dnia, kiedy niebo nad Radomiem całkowicie się rozpogodzi. Od godziny 10:00 będziemy mogli cieszyć się bezchmurnym niebem, a temperatura wzrośnie do przyjemnych 2-5 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, sięgającym 1032 hPa, co zapowiada stabilną i znacznie bardziej komfortową aurę.

Jak przygotować się na pogodowy rollercoaster?

Biorąc pod uwagę kaprysy pogody, które serwuje nam końcówka lutego, warto odpowiednio przygotować się na każdy scenariusz. Dziś, podczas deszczowego poranka, niezbędny będzie parasol i wodoodporna odzież, aby uniknąć przemoczenia i nieprzyjemnego uczucia zimna. Pamiętajmy także o odpowiednim obuwiu, które ochroni przed kałużami.

Jutro, choć słońce ma zagościć na niebie, nadal musimy pamiętać o warstwowym ubiorze. Rano będzie jeszcze zimno, a różnica temperatur między porankiem a południem będzie znacząca. Warto mieć ze sobą cieplejszą kurtkę, którą w razie potrzeby będzie można zdjąć. Spacer po radomskich parkach w słońcu na pewno poprawi nastrój po deszczowej środzie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.