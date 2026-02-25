Środa w Szczecinie 25.02.2026 to chmury. Czy zima odpuszcza na dobre?

Szczecin: dzień pod znakiem chmur?

Dziś, 25 lutego 2026 roku, w Szczecinie nie ma co liczyć na iście wiosenne widoki, przynajmniej na początku dnia. Poranne godziny upłyną nam pod znakiem zachmurzenia dużego, które skutecznie przysłoni słońce, a termometry pokażą zaledwie zero stopni Celsjusza.

Co ciekawe, mimo niskiej temperatury, ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, osiągając 1025 hPa, co może być pewnym pocieszeniem dla meteopatów. Na szczęście, po południu sytuacja nieco się poprawi – zachmurzenie stanie się małe, a temperatura podskoczy do 5 stopni Celsjusza, dając nadzieję na jaśniejsze chwile.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura (°C) Temperatura odczuwalna (°C) Opis pogody Wiatr (m/s) Prawdopodobieństwo opadów (%) 06:00 0 0 zachmurzenie duże 1 0 09:00 1 -2 zachmurzenie duże 2 0 12:00 3 1 zachmurzenie duże 2 0 15:00 5 3 zachmurzenie małe 2 0 18:00 1 -2 zachmurzenie małe 3 0 21:00 2 -1 bezchmurnie 3 0

Jutro w Szczecinie – gwałtowna zmiana?

Po dzisiejszym, nieco kapryśnym dniu, jutro, czyli 26 lutego 2026 roku, Szczecin ma szansę poczuć prawdziwy powiew wiosny. Już od rana, choć temperatura będzie oscylować wokół 1 stopnia Celsjusza, niebo stanie się bezchmurne, co zapewni znacznie przyjemniejszy start dnia.

Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu. Termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza, co w połączeniu z umiarkowanym wiatrem do 5 m/s, stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Zachmurzenie, choć pod wieczór duże, nie zepsuje pozytywnego wrażenia.

Ciesz się wiosną, ubieraj na cebulkę

Taka pogoda w Szczecinie to idealna okazja, aby wreszcie wyjść z domu i zaczerpnąć świeżego powietrza. Mimo porannych chmur, popołudnie zachęca do spacerów wzdłuż Odry czy po parkach. Warto jednak pamiętać o warstwowym ubiorze – rano chłodno, po południu zaskakująco ciepło.

Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, które mogą okazać się przydatne, gdy słońce wreszcie przebije się przez chmury. Mimo że opady nie są przewidywane, parasol zawsze warto mieć pod ręką – dla bezpieczeństwa, bo pogoda bywa kapryśna, a lokalny klimat lubi zaskakiwać.

Dane pogodowe: © OpenWeather

