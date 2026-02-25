Środa we Wrocławiu pod chmurką. Czy czeka nas spokojny dzień?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-25 6:38

Mieszkańcy Wrocławia, szykujcie się na dzień pod szarym płaszczem chmur! Dziś, 25.02.2026, temperatura powoli będzie piąć się w górę, choć poranek przywita nas chłodem. Co jeszcze przygotowała dla nas aura? Sprawdźcie, zanim wyjdziecie z domu.

Rozległy, brukowany plac miejski o zmierzchu, z dominującą w centrum gotycką budowlą z dwoma strzelistymi wieżami, pokrytą zielonym dachem. Po lewej stronie placu znajduje się niższa, ozdobna wieża z zieloną kopułą i zegarami, otoczona zabytkowymi kamienicami z czerwonymi dachami. Po prawej stronie placu widać również rząd starych budynków, z charakterystycznymi arkadami na parterze i licznymi zdobieniami architektonicznymi. Po placu, którego bruk odbija światło, porusza się kilka osób idących w różnych kierunkach, rzucając długie cienie. Niebo jest pochmurne, z przejaśnieniami w odcieniach pomarańczu i szarości, tworząc nastrojową atmosferę.

Dzisiejsza pogoda we Wrocławiu – co na nas czeka?

Wrocławianie, środa 25.02.2026 nie przyniesie pogodowego trzęsienia ziemi, choć od rana niebo będzie pokryte umiarkowanym zachmurzeniem. Zaczniemy z temperaturą około 3 stopni Celsjusza, ale odczuwalnie będzie nieco chłodniej, bo w okolicy zera. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1024 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

W ciągu dnia sytuacja pogodowa nie ulegnie drastycznym zmianom. W południe termometry wskażą około 7 stopni, a wiatr pozostanie umiarkowany, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Po południu temperatura wzrośnie nawet do 8 stopni Celsjusza, co jest zwiastunem lekkiej poprawy i daje nadzieję na zbliżającą się wiosnę.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla miasta

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:003°C0°C3 metry na sekundęBrak
09:004°C1°C3 metry na sekundęBrak
12:007°C5°C3 metry na sekundęBrak
15:008°C7°C2 metry na sekundęBrak
18:005°C3°C2 metry na sekundęBrak
21:002°C-2°C3 metry na sekundęBrak

Czwartek we Wrocławiu. Czy będzie lepiej?

Kto liczy na szybką zmianę, ten może się nieco rozczarować, bo czwartek 26.02.2026 rozpocznie się pod znakiem chłodu, a temperatura spadnie do około 0-1 stopnia Celsjusza. Poranne godziny przyniosą nam czyste niebo i silniejszy wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -4 stopni. Ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, około 1029 hPa.

Na szczęście, dzień rozwinie się dynamicznie. Już w południe termometry pokażą przyjemne 11 stopni Celsjusza, a wiatr osłabnie do 4 m/s. Zachmurzenie umiarkowane nie powinno przeszkadzać w cieszeniu się cieplejszą aurą. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 7-5 stopni, co wyraźnie świadczy o nadchodzącej, przyjemniejszej pogodzie.

Jak wykorzystać nadchodzące ocieplenie?

W obliczu prognozowanego ocieplenia, warto już dziś pomyśleć o tym, jak efektywnie wykorzystać nadchodzące, przyjemniejsze dni. Choć środa jest jeszcze umiarkowana, to czwartek sprzyja dłuższym spacerom po wrocławskim Rynku czy Ostrowie Tumskim. Nie zapominajcie jednak o odpowiednim ubiorze, zwłaszcza rano, kiedy to chłód wciąż będzie dawał się we znaki.

Dla tych, którzy planują spędzić ten czas aktywnie, polecamy popołudniowe wyjścia. Wiatr ma być łagodny, a brak opadów sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu. Pamiętajcie o warstwowym ubiorze, który pozwoli dostosować się do zmieniających się warunków pogodowych. Słońce, nawet jeśli będzie prześwitywać, może być zdradliwe.

Dane pogodowe: © OpenWeather

