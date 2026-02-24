Szaro i mokro w Gdańsku. Zobacz co szykuje dla nas wtorek!

Spis treści
Deszczowa pobudka w Gdańsku
Wtorek 24 lutego 2026 roku wita mieszkańców Gdańska wyjątkowo ponuro! Już od samego rana miasto spowite jest gęstymi chmurami, z których sączy się nieprzyjemny deszcz. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale przez przenikliwy wiatr poczujemy się, jakby było znacznie zimniej – nawet do -2 stopni!
Po południu aura może delikatnie się poprawić, choć na słońce raczej nie ma co liczyć. Temperatura wzrośnie do około 4 stopni, ale wciąż będzie panowało duże zachmurzenie, a wiatr w porywach osiągnie nawet 9 m/s. To prawdziwy test na odporność dla każdego, kto odważy się wyjść z domu!
Gdańsk – pogoda godzinowa dziś
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|Słabe opady deszczu
|10:00
|2°C
|-2°C
|4 m/s
|Słabe opady deszczu
|13:00
|4°C
|0°C
|5 m/s
|Brak opadów
|16:00
|4°C
|1°C
|4 m/s
|Brak opadów
|19:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|Brak opadów
Co czeka Gdańsk jutro?
Środa, 25 lutego, zapowiada się równie zdradliwie, a wręcz jeszcze bardziej zimowo! Już w nocy i nad ranem nad Gdańskiem może pojawić się słaby śnieg, który dodatkowo obniży temperaturę. Na termometrach zobaczymy 0 stopni Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie sięgać nawet -4 stopni!
W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie, oscylując wokół 1 stopnia, jednak nie spodziewajmy się drastycznej poprawy pogody. Wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Kto nie lubi zimna, ten musi uzbroić się w cierpliwość!
Jak przetrwać zimny wtorek i środę?
W obliczu tak niesprzyjającej aury, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Należy pamiętać o ciepłym ubiorze na cebulkę, nieprzemakalnej kurtce i parasolu – zwłaszcza rano. Wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu, więc czapka i rękawiczki to absolutna podstawa!
Jeśli tylko to możliwe, warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Dla tych, którzy muszą zmierzyć się z gdańską pogodą, polecamy gorące napoje i solidne śniadanie, aby rozgrzać się od środka. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na drogach – mokra nawierzchnia będzie bardzo zdradliwa!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.