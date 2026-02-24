Szaro i mokro w Gdańsku. Zobacz co szykuje dla nas wtorek!

Deszczowa pobudka w Gdańsku

Wtorek 24 lutego 2026 roku wita mieszkańców Gdańska wyjątkowo ponuro! Już od samego rana miasto spowite jest gęstymi chmurami, z których sączy się nieprzyjemny deszcz. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale przez przenikliwy wiatr poczujemy się, jakby było znacznie zimniej – nawet do -2 stopni!

Po południu aura może delikatnie się poprawić, choć na słońce raczej nie ma co liczyć. Temperatura wzrośnie do około 4 stopni, ale wciąż będzie panowało duże zachmurzenie, a wiatr w porywach osiągnie nawet 9 m/s. To prawdziwy test na odporność dla każdego, kto odważy się wyjść z domu!

Gdańsk – pogoda godzinowa dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C 3 m/s Słabe opady deszczu 10:00 2°C -2°C 4 m/s Słabe opady deszczu 13:00 4°C 0°C 5 m/s Brak opadów 16:00 4°C 1°C 4 m/s Brak opadów 19:00 2°C -1°C 3 m/s Brak opadów

Co czeka Gdańsk jutro?

Środa, 25 lutego, zapowiada się równie zdradliwie, a wręcz jeszcze bardziej zimowo! Już w nocy i nad ranem nad Gdańskiem może pojawić się słaby śnieg, który dodatkowo obniży temperaturę. Na termometrach zobaczymy 0 stopni Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie sięgać nawet -4 stopni!

W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie, oscylując wokół 1 stopnia, jednak nie spodziewajmy się drastycznej poprawy pogody. Wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Kto nie lubi zimna, ten musi uzbroić się w cierpliwość!

Jak przetrwać zimny wtorek i środę?

W obliczu tak niesprzyjającej aury, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Należy pamiętać o ciepłym ubiorze na cebulkę, nieprzemakalnej kurtce i parasolu – zwłaszcza rano. Wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu, więc czapka i rękawiczki to absolutna podstawa!

Jeśli tylko to możliwe, warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Dla tych, którzy muszą zmierzyć się z gdańską pogodą, polecamy gorące napoje i solidne śniadanie, aby rozgrzać się od środka. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na drogach – mokra nawierzchnia będzie bardzo zdradliwa!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.