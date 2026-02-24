Szaro i mokro w Gdańsku. Zobacz co szykuje dla nas wtorek!

2026-02-24 6:12

Wtorek 24.02.2026 w Gdańsku nie rozpieszcza! Mieszkańcy muszą przygotować się na kolejny chłodny dzień, pełen deszczowych niespodzianek. Termometry pokażą tylko kilka stopni, a silniejszy wiatr sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze większe. Sprawdź, co dokładnie czeka nas dziś i jutro nad Bałtykiem! Czy to początek czegoś gorszego?

Osoba z parasolem idzie wzdłuż mokrego, brukowanego nabrzeża, oddalając się od widza. Po lewej stronie wznosi się ciemny budynek z cegły i czerwonym dachem, a za nim szereg innych budynków. Po prawej, wzburzone wody rzeki lub kanału pokryte są licznymi falami i białymi grzywami, wśród których latają i pływają liczne mewy. Tło rozjaśnia się na horyzoncie, ukazując zarys miasta, natomiast niebo w górnej części obrazu jest jednolicie szare.

Deszczowa pobudka w Gdańsku

Wtorek 24 lutego 2026 roku wita mieszkańców Gdańska wyjątkowo ponuro! Już od samego rana miasto spowite jest gęstymi chmurami, z których sączy się nieprzyjemny deszcz. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale przez przenikliwy wiatr poczujemy się, jakby było znacznie zimniej – nawet do -2 stopni!

Po południu aura może delikatnie się poprawić, choć na słońce raczej nie ma co liczyć. Temperatura wzrośnie do około 4 stopni, ale wciąż będzie panowało duże zachmurzenie, a wiatr w porywach osiągnie nawet 9 m/s. To prawdziwy test na odporność dla każdego, kto odważy się wyjść z domu!

Gdańsk – pogoda godzinowa dziś

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-1°C3 m/sSłabe opady deszczu
10:002°C-2°C4 m/sSłabe opady deszczu
13:004°C0°C5 m/sBrak opadów
16:004°C1°C4 m/sBrak opadów
19:002°C-1°C3 m/sBrak opadów

Co czeka Gdańsk jutro?

Środa, 25 lutego, zapowiada się równie zdradliwie, a wręcz jeszcze bardziej zimowo! Już w nocy i nad ranem nad Gdańskiem może pojawić się słaby śnieg, który dodatkowo obniży temperaturę. Na termometrach zobaczymy 0 stopni Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie sięgać nawet -4 stopni!

W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie, oscylując wokół 1 stopnia, jednak nie spodziewajmy się drastycznej poprawy pogody. Wciąż dominować będzie duże zachmurzenie, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Kto nie lubi zimna, ten musi uzbroić się w cierpliwość!

Jak przetrwać zimny wtorek i środę?

W obliczu tak niesprzyjającej aury, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Należy pamiętać o ciepłym ubiorze na cebulkę, nieprzemakalnej kurtce i parasolu – zwłaszcza rano. Wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu, więc czapka i rękawiczki to absolutna podstawa!

Jeśli tylko to możliwe, warto ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Dla tych, którzy muszą zmierzyć się z gdańską pogodą, polecamy gorące napoje i solidne śniadanie, aby rozgrzać się od środka. Pamiętajcie o bezpieczeństwie na drogach – mokra nawierzchnia będzie bardzo zdradliwa!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.