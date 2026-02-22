Szok w Białymstoku! Co czeka nas 22.02.2026?

Białystok dzisiaj: co nas czeka?

Białystok, 22 lutego 2026 roku, budzi się pod grubą warstwą chmur! Dzisiejszy dzień zapowiada się jako typowy, szary zimowy poranek. Temperatura ledwo przekroczy 3 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, bo nawet do -2 stopni.

Nie liczcie na słońce – niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. Poranny wiatr, wiejący z prędkością do 7 m/s, sprawi, że wyjście z domu bez ciepłej kurtki będzie prawdziwym wyzwaniem. Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie, więc nie powinno być problemów z samopoczuciem.

W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie do 4 stopni Celsjusza, a wiatr nieco osłabnie, co da nam chwilę wytchnienia. Popołudnie w Białymstoku upłynie pod znakiem ciężkich, ołowianych chmur, które całkowicie zdominują niebo. Wszystko zmieni się wieczorem, gdy nadejdą słabe opady śniegu!

Około godziny 19:00 termometry pokażą już zero, a odczuwalna temperatura spadnie do -3 stopni. To moment, by przygotować się na zimowy akcent i ewentualne delikatne zabielenie krajobrazu. Wieczór przyniesie nam prawdziwy spadek temperatur i możliwość białego puchu.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -2°C 7 m/s Zachmurzenie duże 10:00 3°C -1°C 5 m/s Zachmurzenie duże 13:00 4°C 1°C 3 m/s Zachmurzenie duże 16:00 2°C 1°C 2 m/s Zachmurzenie duże 19:00 0°C -3°C 3 m/s Słabe opady śniegu 22:00 0°C -4°C 4 m/s Słabe opady deszczu

Białystok jutro: czy będzie lepiej?

Niestety, poniedziałek 23.02.2026 roku nie przyniesie w Białymstoku wytchnienia od kapryśnej aury! Już od samego rana szykujcie parasole i płaszcze przeciwdeszczowe. Miasto spłynie deszczem, a słabe, a następnie umiarkowane opady nie ustąpią aż do późnego popołudnia.

Temperatura wzrośnie jedynie do około 1-3 stopni Celsjusza, ale silny wiatr, wiejący z prędkością do 7 m/s, sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -4 stopni. To będzie kolejny dzień, który boleśnie przypomni nam o zimowej rzeczywistości.

Popołudnie również nie nastraja optymistycznie – nadal deszczowo i pochmurno, z temperaturą utrzymującą się na poziomie 2 stopni. Wiatr będzie wciąż dawał się we znaki, a jego porywy mogą osiągać nawet 16 m/s, co znacznie pogorszy komfort. Wieczorem deszcz powoli ustąpi miejsca gęstym chmurom, jednak ocieplenia nie będzie!

Ciśnienie będzie spadać, a to może wpłynąć na samopoczucie. Przygotujcie się na to, że nawet pod koniec dnia termometry w Białymstoku nie pokażą więcej niż 2 stopnie Celsjusza, a odczuwalnie wciąż będzie mroźnie, bo aż -2 stopnie.

Jak przetrwać kaprysy pogody?

W obliczu tak zmiennej pogody, która szykuje nam Białystok na najbliższe dni, warto odpowiednio się przygotować! Dziś i jutro to idealny czas, by zrezygnować z długich spacerów i postawić na domowe zacisze. Jeśli jednak musicie wyjść, koniecznie załóżcie ciepłe warstwy!

Nie zapomnijcie o czapce, szaliku i rękawiczkach – szczególnie rano i wieczorem, gdy mróz będzie najbardziej dokuczliwy. Parasol i wodoodporna odzież to absolutny must-have na poniedziałkowy deszcz. Nie dajcie się zaskoczyć!

A co nas czeka we wtorek, 24.02.2026? Początek dnia to ponownie opady śniegu i niskie temperatury – nawet 0 stopni Celsjusza, a odczuwalnie do -4 stopni. W Białymstoku zima nie odpuszcza, przygotowując nam jeszcze jeden mroźny cios!

Dopiero popołudnie przyniesie szansę na zachmurzenie, ale bez opadów. Pamiętajcie o ostrożności na drogach i chodnikach, bo warunki mogą być zdradliwe. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich w tych trudnych warunkach!

Dane pogodowe: © OpenWeather

