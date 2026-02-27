Szok w Białymstoku! Dziś 27.02.2026 lodowaty front w natarciu?

Białystok tonie w chmurach!

Piątek 27 lutego w Białymstoku to dzień, który nie rozpieszcza! Termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej lub poniżej zera, a niebo będzie całkowicie pokryte grubą warstwą chmur. Słońca niestety dziś nie zobaczymy.

Co gorsza, odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta rzeczywista, sięgając nawet -6 stopni Celsjusza! Wszystko przez silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość aż 11 m/s, potęgując uczucie chłodu. Na szczęście nie musimy martwić się o opady – dziś nie spadnie ani kropla deszczu, ani płatek śniegu.

Szczegółowa prognoza godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -6°C 4 m/s Brak 10:00 0°C -4°C 5 m/s Brak 13:00 3°C 0°C 4 m/s Brak 16:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 19:00 4°C 1°C 3 m/s Brak 22:00 2°C -2°C 3 m/s Brak

Co przyniesie jutro w Białymstoku?

Mamy dobre wieści dla mieszkańców Białegostoku! Sobota 28 lutego zapowiada się znacznie przyjemniej. Już od rana zachmurzenie będzie umiarkowane, a z każdą godziną chmur będzie ubywać, by po południu cieszyć się niemal bezchmurnym niebem!

Temperatura również pójdzie w górę! Po południu możemy spodziewać się nawet 8 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, a temperatura odczuwalna znacznie wzrośnie, co pozwoli odetchnąć po mroźnym piątku. To idealny moment, by zaplanować weekendowe wyjścia!

Jak przetrwać ten zimny dzień?

Dziś w Białymstoku nie ma co liczyć na wiosenną aurę, więc ciepła kurtka, szalik i czapka to absolutna podstawa! Ubierz się na cebulkę, aby być przygotowanym na zdradliwe podmuchy wiatru. Ten dzień najlepiej spędzić w domu, z kubkiem gorącej herbaty w dłoni!

Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o solidnym obuwiu i rękawiczkach. Nie daj się zaskoczyć zimnu! A na jutro? Już teraz możesz śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu, bo pogoda w końcu łaskawie się do nas uśmiechnie!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.