Szok w Białymstoku! Dziś 27.02.2026 lodowaty front w natarciu?

Białystok tonie w chmurach!
Piątek 27 lutego w Białymstoku to dzień, który nie rozpieszcza! Termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej lub poniżej zera, a niebo będzie całkowicie pokryte grubą warstwą chmur. Słońca niestety dziś nie zobaczymy.
Co gorsza, odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta rzeczywista, sięgając nawet -6 stopni Celsjusza! Wszystko przez silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość aż 11 m/s, potęgując uczucie chłodu. Na szczęście nie musimy martwić się o opady – dziś nie spadnie ani kropla deszczu, ani płatek śniegu.
Szczegółowa prognoza godzina po godzinie
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-1°C
|-6°C
|4 m/s
|Brak
|10:00
|0°C
|-4°C
|5 m/s
|Brak
|13:00
|3°C
|0°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|4°C
|2°C
|3 m/s
|Brak
|19:00
|4°C
|1°C
|3 m/s
|Brak
|22:00
|2°C
|-2°C
|3 m/s
|Brak
Co przyniesie jutro w Białymstoku?
Mamy dobre wieści dla mieszkańców Białegostoku! Sobota 28 lutego zapowiada się znacznie przyjemniej. Już od rana zachmurzenie będzie umiarkowane, a z każdą godziną chmur będzie ubywać, by po południu cieszyć się niemal bezchmurnym niebem!
Temperatura również pójdzie w górę! Po południu możemy spodziewać się nawet 8 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, a temperatura odczuwalna znacznie wzrośnie, co pozwoli odetchnąć po mroźnym piątku. To idealny moment, by zaplanować weekendowe wyjścia!
Jak przetrwać ten zimny dzień?
Dziś w Białymstoku nie ma co liczyć na wiosenną aurę, więc ciepła kurtka, szalik i czapka to absolutna podstawa! Ubierz się na cebulkę, aby być przygotowanym na zdradliwe podmuchy wiatru. Ten dzień najlepiej spędzić w domu, z kubkiem gorącej herbaty w dłoni!
Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o solidnym obuwiu i rękawiczkach. Nie daj się zaskoczyć zimnu! A na jutro? Już teraz możesz śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu, bo pogoda w końcu łaskawie się do nas uśmiechnie!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.