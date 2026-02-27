Szok w Białymstoku! Dziś 27.02.2026 lodowaty front w natarciu?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-02-27 6:04

Dziś, 27 lutego 2026 roku, w Białymstoku zima nadal mocno trzyma! Mimo że kalendarz wskazuje koniec miesiąca, mieszkańcy obudzą się w mroźnym uścisku szarych chmur. Czy to zapowiedź powrotu prawdziwej zimy, czy tylko ostatnie tchnienie mrozu? Sprawdź, co czeka nas w najbliższych godzinach!

Szeroka ulica miejska, pokryta śniegiem po bokach i miejscami na jezdni, rozciąga się w głąb obrazu. Po lewej stronie, w pierwszym planie, idzie grupa czterech osób ubranych w grube, zimowe kurtki, z czego trzy mają futrzane kaptury, a jedna czerwony płaszcz, za nimi widoczny jest chodnik oraz gołe drzewa pokryte szronem. Po prawej stronie ulicy ciągnie się rząd kamienic o szarych fasadach i licznych oknach, z których niektóre posiadają balkony, a przed nimi widoczne są drzewa bez liści i pojedyncze postaci. Nad całą sceną rozpościera się zachmurzone niebo w odcieniach szarości i błękitu, z promieniami słońca przebijającymi się przez chmury, tworząc jasne pasma.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Szeroka ulica miejska, pokryta śniegiem po bokach i miejscami na jezdni, rozciąga się w głąb obrazu. Po lewej stronie, w pierwszym planie, idzie grupa czterech osób ubranych w grube, zimowe kurtki, z czego trzy mają futrzane kaptury, a jedna czerwony płaszcz, za nimi widoczny jest chodnik oraz gołe drzewa pokryte szronem. Po prawej stronie ulicy ciągnie się rząd kamienic o szarych fasadach i licznych oknach, z których niektóre posiadają balkony, a przed nimi widoczne są drzewa bez liści i pojedyncze postaci. Nad całą sceną rozpościera się zachmurzone niebo w odcieniach szarości i błękitu, z promieniami słońca przebijającymi się przez chmury, tworząc jasne pasma.

Białystok tonie w chmurach!

Piątek 27 lutego w Białymstoku to dzień, który nie rozpieszcza! Termometry pokażą zaledwie kilka stopni powyżej lub poniżej zera, a niebo będzie całkowicie pokryte grubą warstwą chmur. Słońca niestety dziś nie zobaczymy.

Co gorsza, odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż ta rzeczywista, sięgając nawet -6 stopni Celsjusza! Wszystko przez silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość aż 11 m/s, potęgując uczucie chłodu. Na szczęście nie musimy martwić się o opady – dziś nie spadnie ani kropla deszczu, ani płatek śniegu.

Szczegółowa prognoza godzina po godzinie

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-1°C-6°C4 m/sBrak
10:000°C-4°C5 m/sBrak
13:003°C0°C4 m/sBrak
16:004°C2°C3 m/sBrak
19:004°C1°C3 m/sBrak
22:002°C-2°C3 m/sBrak

Co przyniesie jutro w Białymstoku?

Mamy dobre wieści dla mieszkańców Białegostoku! Sobota 28 lutego zapowiada się znacznie przyjemniej. Już od rana zachmurzenie będzie umiarkowane, a z każdą godziną chmur będzie ubywać, by po południu cieszyć się niemal bezchmurnym niebem!

Temperatura również pójdzie w górę! Po południu możemy spodziewać się nawet 8 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie, a temperatura odczuwalna znacznie wzrośnie, co pozwoli odetchnąć po mroźnym piątku. To idealny moment, by zaplanować weekendowe wyjścia!

Jak przetrwać ten zimny dzień?

Dziś w Białymstoku nie ma co liczyć na wiosenną aurę, więc ciepła kurtka, szalik i czapka to absolutna podstawa! Ubierz się na cebulkę, aby być przygotowanym na zdradliwe podmuchy wiatru. Ten dzień najlepiej spędzić w domu, z kubkiem gorącej herbaty w dłoni!

Jeśli musisz wyjść, pamiętaj o solidnym obuwiu i rękawiczkach. Nie daj się zaskoczyć zimnu! A na jutro? Już teraz możesz śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu, bo pogoda w końcu łaskawie się do nas uśmiechnie!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.