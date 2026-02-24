Szok w Radomiu we wtorek! Deszcz nie odpuści?

Alert Pogodowy AI
2026-02-24 6:28

Mieszkańcy Radomia, szykujcie parasole na 24.02.2026! Dziś pogoda zaskoczy wielu, ale nie mamy dobrych wieści. Deszcz ma nie ustawać przez wiele godzin. Co jeszcze czeka nasza miejscowość? Sprawdź, zanim wyjdziesz z domu! Nadchodzi mokry dzień!

W deszczowy dzień, na ulicy pełnej ludzi, centralne miejsce zajmuje grupa osób idących w kierunku widza, osłaniających się parasolami. Na pierwszym planie, lekko po lewej, kobieta z długimi włosami w czarnym płaszczu i jeansach trzyma otwarty, granatowy parasol, a obok niej idzie inna kobieta w beżowym płaszczu, również z długimi włosami, niosąca czerwony parasol. Dalej, po prawej stronie kadru, nieco z tyłu, widać mężczyznę w czarnej kurtce i jeansach, którego plecy zwrócone są do widza, natomiast po lewej stronie obrazu, również nieco z tyłu, idzie kobieta w czarnej kurtce i jeansach, trzymająca błękitny parasol. Ulica jest mokra, a liczne białe kropki na obrazie symbolizują padający deszcz.

Co przyniesie wtorek 24 lutego w Radomiu?

Dziś w Radomiu, 24 lutego 2026 roku, aura nie będzie sprzyjać spacerom ani aktywnościom na świeżym powietrzu. Od samego rana możemy spodziewać się słabych, ale uprzykrzających życie opadów deszczu, które skutecznie zepsują plany na słoneczny dzień.

Temperatura ledwo przekroczy 4 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, bo zaledwie 0 stopni. Do tego dochodzi silny wiatr wiejący z prędkością nawet 6 m/s, z porywami do 11 m/s, co tylko potęguje uczucie zimna.

Szczegółowa prognoza pogody w Radomiu

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:004 stopnie Celsjusza0 stopni Celsjusza5 m/sSłabe opady deszczu
10:004 stopnie Celsjusza0 stopni Celsjusza6 m/sSłabe opady deszczu
13:006 stopni Celsjusza2 stopnie Celsjusza7 m/sSłabe opady deszczu
16:007 stopni Celsjusza4 stopnie Celsjusza6 m/sBrak opadów
19:004 stopnie Celsjusza0 stopni Celsjusza5 m/sBrak opadów
22:002 stopnie Celsjusza-3 stopnie Celsjusza6 m/sBrak opadów

Czy jutro będzie padał śnieg w Radomiu?

Po mokrym wtorku, środa 25 lutego 2026 roku przyniesie zaskakującą zmianę w Radomiu. Początek dnia to zachmurzenie i temperatury oscylujące wokół zera, ale około godziny 10:00 spodziewane są słabe opady śniegu, które mogą chwilowo zabielić krajobraz.

Temperatura odczuwalna spadnie nawet do -4 stopni Celsjusza, więc koniecznie ubierzcie się ciepło, wychodząc z domu. Wiatr będzie nieco słabszy niż dziś, ale nadal odczuwalny. Wieczorem chmury pozostaną, a słupek rtęci znów spadnie poniżej zera.

Jak przygotować się na pogodę?

Dziś w Radomiu kluczowy jest parasol i wodoodporna odzież! Deszcz będzie uporczywy, a porywisty wiatr tylko pogorszy sytuację. Nie zapomnijcie o ciepłej czapce i rękawiczkach, bo temperatura odczuwalna jest naprawdę niska, co może zaskoczyć wielu.

Jutro, mimo szansy na śnieg, pamiętajcie o warstwowym ubiorze. To idealny moment, by rozważyć grube swetry i ciepłe kurtki. Warto też zabrać termos z gorącą herbatą, która rozgrzeje w taką pogodę.

