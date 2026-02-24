Szok w Radomiu we wtorek! Deszcz nie odpuści?

Co przyniesie wtorek 24 lutego w Radomiu?

Dziś w Radomiu, 24 lutego 2026 roku, aura nie będzie sprzyjać spacerom ani aktywnościom na świeżym powietrzu. Od samego rana możemy spodziewać się słabych, ale uprzykrzających życie opadów deszczu, które skutecznie zepsują plany na słoneczny dzień.

Temperatura ledwo przekroczy 4 stopnie Celsjusza, ale odczuwalnie będzie znacznie chłodniej, bo zaledwie 0 stopni. Do tego dochodzi silny wiatr wiejący z prędkością nawet 6 m/s, z porywami do 11 m/s, co tylko potęguje uczucie zimna.

Szczegółowa prognoza pogody w Radomiu

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4 stopnie Celsjusza 0 stopni Celsjusza 5 m/s Słabe opady deszczu 10:00 4 stopnie Celsjusza 0 stopni Celsjusza 6 m/s Słabe opady deszczu 13:00 6 stopni Celsjusza 2 stopnie Celsjusza 7 m/s Słabe opady deszczu 16:00 7 stopni Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 6 m/s Brak opadów 19:00 4 stopnie Celsjusza 0 stopni Celsjusza 5 m/s Brak opadów 22:00 2 stopnie Celsjusza -3 stopnie Celsjusza 6 m/s Brak opadów

Czy jutro będzie padał śnieg w Radomiu?

Po mokrym wtorku, środa 25 lutego 2026 roku przyniesie zaskakującą zmianę w Radomiu. Początek dnia to zachmurzenie i temperatury oscylujące wokół zera, ale około godziny 10:00 spodziewane są słabe opady śniegu, które mogą chwilowo zabielić krajobraz.

Temperatura odczuwalna spadnie nawet do -4 stopni Celsjusza, więc koniecznie ubierzcie się ciepło, wychodząc z domu. Wiatr będzie nieco słabszy niż dziś, ale nadal odczuwalny. Wieczorem chmury pozostaną, a słupek rtęci znów spadnie poniżej zera.

Jak przygotować się na pogodę?

Dziś w Radomiu kluczowy jest parasol i wodoodporna odzież! Deszcz będzie uporczywy, a porywisty wiatr tylko pogorszy sytuację. Nie zapomnijcie o ciepłej czapce i rękawiczkach, bo temperatura odczuwalna jest naprawdę niska, co może zaskoczyć wielu.

Jutro, mimo szansy na śnieg, pamiętajcie o warstwowym ubiorze. To idealny moment, by rozważyć grube swetry i ciepłe kurtki. Warto też zabrać termos z gorącą herbatą, która rozgrzeje w taką pogodę.

