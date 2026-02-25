Szok w Toruniu! Sprawdź, co czeka mieszkańców 25.02.2026!

Toruń zamarznie dzisiaj?

Dziś w Toruniu nie będzie miejsca na nudę, ani na ciepełko! Środa, 25 lutego 2026 roku, zaczyna się od prawdziwego uścisku zimy, a termometry ledwo drgną! Od samego rana miasto będzie spowite gęstymi chmurami, a temperatura utrzyma się w okolicach zera stopni Celsjusza.

Co gorsza, odczuwalna temperatura spadnie aż do **mroźnych -4 stopni Celsjusza**! Nie zapomnijcie o ciepłych ubraniach i czapce, bo chłodny wiatr, wiejący z prędkością do 7 m/s w porywach, tylko spotęguje uczucie zimna. Ciśnienie atmosferyczne będzie wysokie, co dla niektórych może oznaczać bóle głowy, a dla innych – po prostu twardą walkę z zimnem!

Szczegółowa prognoza na 25.02.2026

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -4°C 3 m/s Brak 10:00 0°C -4°C 3 m/s Brak 13:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 16:00 5°C 2°C 3 m/s Brak 19:00 0°C -3°C 2 m/s Brak 22:00 0°C -2°C 2 m/s Brak

Co czeka Toruń jutro?

Nadzieja na lepsze jutro rozgrzewa serca mieszkańców Torunia! Czwartek, 26 lutego, przyniesie **wyraźne ocieplenie**, zwłaszcza po mroźnym początku dnia. Wstajemy jeszcze w objęciach chłodu, z temperaturą 0 stopni Celsjusza, ale potem zacznie się prawdziwa metamorfoza!

W ciągu dnia termometry pokażą nawet 7 stopni Celsjusza! To ogromny skok! Chmury będą się stopniowo rozwiewać, dając szansę na **więcej słońca**. Wiatr, choć nieco mocniejszy niż dzisiaj, nie popsuje nastroju. Wygląda na to, że jutro będzie znacznie przyjemniej!

Jak przetrwać zimny dzień w Toruniu?

Dzisiejszy dzień w Toruniu to idealny moment na **ciepłą kawę w jednej z urokliwych toruńskich kawiarni**! Spacer po starówce? Tylko w najcieplejszym płaszczu! Pamiętajcie o grubych rękawiczkach i szaliku, bo zimne porywy wiatru mogą dać się we znaki.

Jeśli planujecie wyjścia, koniecznie **ubierzcie się na cebulkę**! Nawet jeśli temperatura nie spada drastycznie poniżej zera, silny wiatr sprawia, że odczucie chłodu jest znacznie większe. Warto też pomyśleć o rozgrzewającej herbacie z imbirem po powrocie do domu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.