Szokująca prognoza na 04.03.2026! Zobacz, co dzieje się w Lublinie!

Lublin dzisiaj – Pogoda totalnie zaskoczy!

Dziś, 04 marca 2026 roku, Lublin doświadczy prawdziwej pogodowej rewolucji! Rano termometry pokażą zaledwie 3 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do mroźnego -1 stopnia. Mimo to, nad miastem pojawi się małe zachmurzenie, co oznacza, że słońce będzie próbowało się przebić przez poranną chmurkę, dając nadzieję na lepszy dzień.

Jednak to, co wydarzy się po południu, wprawi wszystkich w osłupienie! Już około godziny 13:00 temperatura gwałtownie poszybuje w górę, osiągając szalone 13 stopni Celsjusza! To prawdziwy szok dla marca, poczujemy niemal wiosnę. Ciśnienie utrzyma się na komfortowym poziomie 1024 hPa, a wiatr będzie umiarkowany, do 6 m/s, co nie powinno zepsuć wrażenia.

Szczegółowa prognoza – godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 10:00 6°C 2°C 6 m/s Brak 13:00 13°C 12°C 6 m/s Brak 16:00 13°C 12°C 5 m/s Brak 19:00 6°C 3°C 4 m/s Brak 22:00 3°C 0°C 3 m/s Brak

Co nas czeka jutro? Zmiana scenariusza!

Po dzisiejszym szaleństwie, czwartek 05 marca 2026 roku przyniesie zupełnie inny scenariusz! Poranek będzie niezwykle mroźny. Już o godzinie 7:00 termometry pokażą 0 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna spadnie do zaskakujących -4 stopni! Będzie bezchmurnie, więc słońce może świecić, ale nie oszukujmy się – będzie zimno!

W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie do około 7 stopni Celsjusza, ale zachmurzenie stanie się umiarkowane. To oznacza mniej słońca niż dziś. Wiatr będzie umiarkowany, około 5 m/s, ale mimo wszystko, pamiętajmy o odpowiednim ubiorze! Nikt nie chce złapać przeziębienia po tak zmiennym dniu.

Jak przetrwać ten pogodowy rollercoaster?

Dzisiejszy dzień to prawdziwe wyzwanie dla każdego mieszkańca Lublina! Rano ubierz się na cebulkę, by nie zmarznąć, gdy odczuwalna temperatura spadnie poniżej zera. Z kolei po południu poczujesz powiew wiosny, więc będziesz mógł zrzucić wierzchnie warstwy i cieszyć się słońcem.

To idealny dzień na spacer po Starym Mieście w Lublinie, kiedy słońce będzie grzać najmocniej! Pamiętaj jednak o zabraniu okularów przeciwsłonecznych, ponieważ bezchmurne niebo może być zdradliwe. Przygotuj się na wszystko i ciesz się każdą chwilą tej niezwykłej pogodowej huśtawki!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.