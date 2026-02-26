Szokująca zmiana w Szczecinie. Zima wraca, ale tylko na chwilę!

Sensacyjne wieści z nieba dla Szczecina

Dziś, 26.02.2026, w Szczecinie czeka nas prawdziwy pogodowy szok! Poranek zaczyna się od lodowatego uścisku zera stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie nawet do przerażających -4°C. Porywisty wiatr, osiągający prędkość do 12 m/s, sprawi, że poczujesz, jak zima próbuje zawrócić!

Ale spokojnie, to nie koniec sensacji! W ciągu dnia sytuacja diametralnie się zmieni. Po południu termometry pokażą aż 8 stopni Celsjusza, a niebo, choć początkowo nieco zachmurzone, będzie się stopniowo przejaśniać. To prawdziwy rollercoaster emocji!

Szczegółowa prognoza godziny po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -4°C 4 m/s (porywy do 12 m/s) Brak 10:00 1°C -3°C 5 m/s (porywy do 11 m/s) Brak 13:00 5°C 1°C 5 m/s (porywy do 10 m/s) Brak 16:00 8°C 6°C 4 m/s (porywy do 10 m/s) Brak 19:00 6°C 4°C 3 m/s (porywy do 9 m/s) Brak

Czy jutro będzie jeszcze cieplej?

Przygotujcie się na kolejny dzień pełen pogodowych niespodzianek! Już w piątek, 27.02.2026, Szczecin czeka prawdziwe uderzenie wiosny. Termometry w ciągu dnia wskażą niewiarygodne 15 stopni Celsjusza! To szokująca zmiana po dzisiejszych porannych przymrozkach.

Mimo dominującego, dużego zachmurzenia, odczuwalna temperatura będzie już bardzo przyjemna, a wiatr pozostanie umiarkowany. Nie przewidujemy żadnych opadów, co oznacza idealne warunki na długie spacery i podziwianie, jak natura budzi się do życia.

Jak przygotować się na tę pogodę?

Tak zmienna pogoda to wyzwanie! Rankiem koniecznie pamiętaj o ciepłej kurtce i rękawiczkach, aby uchronić się przed zdradliwym mrozem i porywami wiatru. Jednak nie daj się zwieść, bo po południu będziesz potrzebować zupełnie innej garderoby.

Popołudnie to idealny czas na kawę na świeżym powietrzu lub spokojny spacer nad Odrą. Pamiętaj, aby ubierać się na cebulkę! To pozwoli Ci szybko reagować na szaleństwo szczecińskiej aury i cieszyć się każdym momentem, niezależnie od kaprysów natury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.