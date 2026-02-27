Szokujące ciepło nad Warszawą. Termometry wariują w piątek 27.02.2026!

Pogoda dziś, co nas czeka?

Dzień w stolicy zaczyna się dość chłodno, wręcz mroźnie, jednak już po kilku godzinach temperatura zacznie dynamicznie wzrastać, zaskakując wszystkich! Kto by pomyślał, że 27.02.2026 przyniesie nam taką niespodziankę, transformując zimny poranek w niemal wiosenną aurę.

Słońce szybko rozprawi się z resztkami porannego chłodu, choć z biegiem godzin na niebie pojawią się chmury. Mimo to, nie ma co obawiać się deszczu czy śniegu – opady są praktycznie zerowe, więc parasole mogą spokojnie zostać w domu. To idealny moment na porzucenie ciężkich kurtek!

Szczegółowa prognoza na 27.02.2026

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 -1°C -4°C 3 m/s Brak 09:00 1°C -2°C 3 m/s Brak 12:00 7°C 5°C 3 m/s Brak 15:00 9°C 8°C 3 m/s Brak 18:00 6°C 4°C 3 m/s Brak 21:00 5°C 2°C 3 m/s Brak

Co przyniesie sobota?

Sobota zapowiada się jeszcze bardziej sensacyjnie! Termometry w Warszawie poszybują w górę, osiągając niewiarygodne 13 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. To będzie prawdziwy powiew wiosny w środku zimy!

Mimo kilku chmur na niebie, dzień 28.02.2026 będzie idealny do spędzania czasu na świeżym powietrzu, szczególnie po południu, gdy słońce zdominuje błękitne niebo. Wiatr będzie umiarkowany, co dodatkowo uprzyjemni spacerowanie po mieście.

Jak najlepiej wykorzystać pogodę?

Przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Jeśli planujecie wyjście, ubierzcie się na cebulkę, aby móc swobodnie dostosować się do gwałtownie zmieniających się temperatur. Poranny mróz szybko ustąpi miejsca przyjemnemu ciepłu.

Ten dzień to idealna okazja na długi spacer po parku lub kawę na świeżym powietrzu! Wykorzystajcie tę wyjątkową pogodę, zanim kolejny raz zaskoczy nas zima. Nie przegapcie tego niesamowitego ocieplenia – to może być ostatnia taka szansa!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.