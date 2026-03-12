Toruń, 12 marca 2026: Deszczowa niespodzianka!

Toruń tonie w chmurach i deszczu!
Poranek w Toruniu 12 marca 2026 roku nie zachwyci. Od samego świtu niebo spowijać będzie gęste zachmurzenie, a temperatura ledwo przekroczy 6 stopni Celsjusza. Poczucie chłodu wzmocni umiarkowany wiatr, więc jeśli planujecie wyruszyć z domu, ciepłe ubranie to absolutna konieczność!
Około południa sytuacja pogorszy się znacząco. W okolicach godziny 13 spodziewane są słabe, ale uciążliwe opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany spacerowiczom i wszystkim, którzy mieli nadzieję na choćby chwilowy prześwit słońca. Termometry wskażą wtedy około 8 stopni, ale co z tego, skoro parasol będzie waszym najlepszym przyjacielem? Wieczorem chmury pozostaną, a deszcz może ustąpić, jednak ogólny nastrój dnia będzie raczej szary i ponury.
Dokładna prognoza pogody godzina po godzinie
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|6°C
|4°C
|2 m/s
|Brak
|09:00
|7°C
|5°C
|3 m/s
|Brak
|12:00
|8°C
|7°C
|2 m/s
|Słabe opady deszczu
|15:00
|10°C
|9°C
|1 m/s
|Brak
|18:00
|5°C
|3°C
|2 m/s
|Brak
|21:00
|6°C
|4°C
|2 m/s
|Brak
Co przyniesie jutro w Toruniu?
Po dzisiejszym ponurym dniu nadchodzi prawdziwa metamorfoza! Jutro, 13 marca, Toruń obudzi się do bezchmurnego nieba i rosnącej temperatury. Poranek będzie jeszcze chłodny, z 5 stopni Celsjusza, ale słońce szybko zacznie działać cuda. Wiatr, choć chwilami silniejszy, nie przesłoni radości z nadejścia prawdziwej wiosny.
W ciągu dnia termometry poszybują w górę, osiągając nawet 14 stopni Celsjusza! To idealny moment, by nadrobić zaległości w spacerach i cieszyć się urokami miasta. Wieczorem chmury mogą znowu się pojawić, ale nie zakłócą ogólnego, pozytywnego wrażenia. Jutro będzie znacznie cieplej i przyjemniej, więc szykujcie się na dzień pełen słońca!
Jak przeżyć ten dzień w Toruniu?
Biorąc pod uwagę dzisiejsze kaprysy aury, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Pamiętajcie o ciepłej, przeciwdeszczowej odzieży i solidnym parasolu, zwłaszcza jeśli planujecie wyjścia w okolice południa. To idealny dzień na wizytę w toruńskich muzeach, galeriach czy kawiarniach – wszędzie tam, gdzie deszcz nie pokrzyżuje planów!
Nie zapominajcie o dobrym humorze, mimo wszystko! Nawet deszczowy dzień w Toruniu może być magiczny, jeśli tylko znajdziemy odpowiednie zajęcie. Jutro zapowiada się o wiele lepiej, więc dzisiaj warto zadbać o siebie, a po deszczu spodziewajcie się prawdziwego pogodowego uśmiechu!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.